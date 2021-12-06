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https://arabic.sputniknews.com/20211206/إيران-تعلن-عن-موعد-استئناف-مفاوضات-فيينا--1053608264.html
إيران تعلن عن موعد استئناف مفاوضات فيينا
إيران تعلن عن موعد استئناف مفاوضات فيينا
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، أنه سيتم استئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي نهاية الأسبوع الجاري. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T07:19+0000
2021-12-06T07:19+0000
فيينا
الاتفاق النووي
إيران
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وقال خطيب زاده خلال مؤتمره الصحفي: "في نهاية الاسبوع الجاري سوف تستأنف المفاوضات في فيينا. سوف يعلن عن التاريخ الدقيق لموعد استئناف المفاوضات من قبل باقري كني ومورا في الأيام القادمة".وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "نحن ذهبنا الى فيينا بجدية ونسعى للوصول الى اتفاق جيد، ويبدو أن الطرف الآخر لم يكن يتوقع مشاركة إيران بشكل جاد في محادثات فيينا وتقديمها مسودة مقترحين للمشاركين في المحادثات".وتابع خطيب زاده: "منحنا الفرصة للأطراف الأخرى للعودة الى عواصمها للتشاور ومن ثم إبداء موقفها حول المقترحين الإيرانيين لدى استئناف محادثات فيينا. لسنا في عجلة من أمرنا فيما يتعلق بمحادثات فيينا لكن الهدف الرئيس بالنسبة لنا هو الحفاظ على مصالح الشعب الإيراني وإلغاء العقوبات".
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فيينا, الاتفاق النووي, إيران

إيران تعلن عن موعد استئناف مفاوضات فيينا

07:19 GMT 06.12.2021
© REUTERS / LISI NIESNERالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / LISI NIESNER
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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، أنه سيتم استئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي نهاية الأسبوع الجاري.
وقال خطيب زاده خلال مؤتمره الصحفي: "في نهاية الاسبوع الجاري سوف تستأنف المفاوضات في فيينا. سوف يعلن عن التاريخ الدقيق لموعد استئناف المفاوضات من قبل باقري كني ومورا في الأيام القادمة".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "نحن ذهبنا الى فيينا بجدية ونسعى للوصول الى اتفاق جيد، ويبدو أن الطرف الآخر لم يكن يتوقع مشاركة إيران بشكل جاد في محادثات فيينا وتقديمها مسودة مقترحين للمشاركين في المحادثات".

وتابع خطيب زاده: "منحنا الفرصة للأطراف الأخرى للعودة الى عواصمها للتشاور ومن ثم إبداء موقفها حول المقترحين الإيرانيين لدى استئناف محادثات فيينا. لسنا في عجلة من أمرنا فيما يتعلق بمحادثات فيينا لكن الهدف الرئيس بالنسبة لنا هو الحفاظ على مصالح الشعب الإيراني وإلغاء العقوبات".
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