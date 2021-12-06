إيران تكذب الغرب وتقول إنه لم يقدم شيئا خلال مفاوضات فيينا

طهران- سبوتنيك. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري، فيصل المقداد، في طهران، قال عبد اللهيان: "ادعاء بعض الغربيين أن إيران خرجت عن الاتفاق النووي محض كذب. الغرب لم يقدم شيئا مهما خلال مفاوضات فيينا".وأردف الوزير الإيراني: "أكدت للممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الإشاعات التي وصلت إليهم خاطئة، وغرضها استهداف محادثات فيينا". وأعرب عن قلق بلاده من تنصل الأطراف الغربية من الاتفاق النووي.انطلقت في العاصمة النمساوية فيينا، الأسبوع الماضي، سابع جولات المفاوضات الدولية حول إحياء الاتفاق الموقع في 2015 بين إيران والقوى الدولية الكبرى، بعد خمسة أشهر من تعليقها.ويأتي ذلك بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 وأعادت العمل بالعقوبات الاقتصادية على إيران. تركز طهران خلال المحادثات على رفع العقوبات عنها، مؤكدة أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق المذكور.
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، إن ادعاء بعض الدول الغربية بخروج بلاده عن الاتفاق النووي هو "محض كذب".
طهران- سبوتنيك. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري، فيصل المقداد، في طهران، قال عبد اللهيان: "ادعاء بعض الغربيين أن إيران خرجت عن الاتفاق النووي محض كذب. الغرب لم يقدم شيئا مهما خلال مفاوضات فيينا".
وأردف الوزير الإيراني: "أكدت للممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الإشاعات التي وصلت إليهم خاطئة، وغرضها استهداف محادثات فيينا". وأعرب عن قلق بلاده من تنصل الأطراف الغربية من الاتفاق النووي.
انطلقت في العاصمة النمساوية فيينا، الأسبوع الماضي، سابع جولات المفاوضات الدولية حول إحياء الاتفاق الموقع في 2015 بين إيران والقوى الدولية الكبرى، بعد خمسة أشهر من تعليقها.
ويأتي ذلك بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 وأعادت العمل بالعقوبات الاقتصادية على إيران. تركز طهران خلال المحادثات على رفع العقوبات عنها، مؤكدة أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق المذكور.