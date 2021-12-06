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https://arabic.sputniknews.com/20211206/إيران-تكذب-الغرب-وتقول-إنه-لم-يقدم-شيئا-خلال-مفاوضات-فيينا-1053629434.html
إيران تكذب الغرب وتقول إنه لم يقدم شيئا خلال مفاوضات فيينا
إيران تكذب الغرب وتقول إنه لم يقدم شيئا خلال مفاوضات فيينا
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، إن ادعاء بعض الدول الغربية بخروج بلاده عن الاتفاق النووي هو "محض كذب". 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T13:36+0000
2021-12-06T13:36+0000
العالم
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
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طهران- سبوتنيك. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري، فيصل المقداد، في طهران، قال عبد اللهيان: "ادعاء بعض الغربيين أن إيران خرجت عن الاتفاق النووي محض كذب. الغرب لم يقدم شيئا مهما خلال مفاوضات فيينا".وأردف الوزير الإيراني: "أكدت للممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الإشاعات التي وصلت إليهم خاطئة، وغرضها استهداف محادثات فيينا". وأعرب عن قلق بلاده من تنصل الأطراف الغربية من الاتفاق النووي.انطلقت في العاصمة النمساوية فيينا، الأسبوع الماضي، سابع جولات المفاوضات الدولية حول إحياء الاتفاق الموقع في 2015 بين إيران والقوى الدولية الكبرى، بعد خمسة أشهر من تعليقها.ويأتي ذلك بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 وأعادت العمل بالعقوبات الاقتصادية على إيران. تركز طهران خلال المحادثات على رفع العقوبات عنها، مؤكدة أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق المذكور.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/تقرير-إسرائيل-تحاول-إقناع-واشنطن-بضرب-أهداف-إيرانية-1053601764.html
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العالم, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني

إيران تكذب الغرب وتقول إنه لم يقدم شيئا خلال مفاوضات فيينا

13:36 GMT 06.12.2021
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© Sputnik . POOL
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قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، إن ادعاء بعض الدول الغربية بخروج بلاده عن الاتفاق النووي هو "محض كذب".
طهران- سبوتنيك. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري، فيصل المقداد، في طهران، قال عبد اللهيان: "ادعاء بعض الغربيين أن إيران خرجت عن الاتفاق النووي محض كذب. الغرب لم يقدم شيئا مهما خلال مفاوضات فيينا".
وأردف الوزير الإيراني: "أكدت للممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الإشاعات التي وصلت إليهم خاطئة، وغرضها استهداف محادثات فيينا". وأعرب عن قلق بلاده من تنصل الأطراف الغربية من الاتفاق النووي.
وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
تقرير: إسرائيل تحاول إقناع واشنطن بضرب أهداف إيرانية
أمس, 20:52 GMT
انطلقت في العاصمة النمساوية فيينا، الأسبوع الماضي، سابع جولات المفاوضات الدولية حول إحياء الاتفاق الموقع في 2015 بين إيران والقوى الدولية الكبرى، بعد خمسة أشهر من تعليقها.
ويأتي ذلك بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 وأعادت العمل بالعقوبات الاقتصادية على إيران. تركز طهران خلال المحادثات على رفع العقوبات عنها، مؤكدة أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق المذكور.
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