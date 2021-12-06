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https://arabic.sputniknews.com/20211206/اتصال-هاتفي-بين-الكاظمي-ووزيرة-الخارجية-البريطانية-لبحث-إنهاء-الدور-القتالي-للتحالف-الدولي-1053621055.html
اتصال هاتفي بين الكاظمي ووزيرة الخارجية البريطانية لبحث إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي
اتصال هاتفي بين الكاظمي ووزيرة الخارجية البريطانية لبحث إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي
ناقش رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم الاثنين، العلاقات الثنائية بين البلدين بما فيها التنسيق المشترك لإنهاء الدور... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T11:48+0000
2021-12-06T11:48+0000
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وأعلن بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، أن الكاظمي كان قد تلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، حيث بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بما فيها السياسية والاقتصادية وفي مجال الاستثمار، كما تناول الاتصال "تطورات الأوضاع في المنطقة ودور العراق المحوري في تعزيز الاستقرار".وبحسب وكالة الأنباء العراقية، أشار البيان إلى أن المباحثات تضمنت أيضا "مستقبل تعاون البلدين في الحرب ضد الإرهاب وملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية"، إضافة إلى "التنسيق المشترك بين بغداد ولندن بشأن إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي"، والعمل على تعزيز سبل الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.وكان العراق قد أعلن أواخر العام 2017، هزيمة تنظيم داعش الإرهابي واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن مسألة الخلايا النائمة التابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.
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العالم العربي, بريطانيا, العراق, داعش

اتصال هاتفي بين الكاظمي ووزيرة الخارجية البريطانية لبحث إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي

11:48 GMT 06.12.2021
© REUTERS / Handout .مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / Handout .
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ناقش رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم الاثنين، العلاقات الثنائية بين البلدين بما فيها التنسيق المشترك لإنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي.
وأعلن بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، أن الكاظمي كان قد تلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، حيث بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بما فيها السياسية والاقتصادية وفي مجال الاستثمار، كما تناول الاتصال "تطورات الأوضاع في المنطقة ودور العراق المحوري في تعزيز الاستقرار".
وبحسب وكالة الأنباء العراقية، أشار البيان إلى أن المباحثات تضمنت أيضا "مستقبل تعاون البلدين في الحرب ضد الإرهاب وملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية"، إضافة إلى "التنسيق المشترك بين بغداد ولندن بشأن إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي"، والعمل على تعزيز سبل الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.
وكان العراق قد أعلن أواخر العام 2017، هزيمة تنظيم داعش الإرهابي واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن مسألة الخلايا النائمة التابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.
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