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افتتاح المؤتمر الأول للرابطة الاشتراكية الدولية في الأرجنتين بمشاركة عالمية وعربية واسعة
افتتاح المؤتمر الأول للرابطة الاشتراكية الدولية في الأرجنتين بمشاركة عالمية وعربية واسعة
افتتح المؤتمر الأول للرابطة الاشتراكية الدولية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، يوم السبت الماضي الواقع في 4 ديسمبر/ كانون الأول، بمشاركة أحزاب وحركات يسارية... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T06:54+0000
2021-12-06T06:54+0000
العالم
الأرجنتين
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وبدأ المؤتمر الأول للرابطة الاشتراكية الدولية أعماله بحفل ضخم أقيم في ساحة بلازا دي مايو في العاصمة بوينس آيرس الأرجنتينية شارك فيه الآلاف من اليساريين والإشتراكيين، بالإضافة إلى النقابات العمالية والمهن الحرة.وشهد الحفل خطابات سياسية لممثلي الأحزاب والحركات اليسارية والاشتراكية من مختلف أنحاء العالم، حيث افتتح زعيم الحركة العمالية الاشتراكية في الأرجنتين، اليخانرو بودارت الحفل، مشددا على أهمية النضال ضد الإمبريالية العالمية، بالإضافة إلى كلمات لممثلين عن الحركات والأحزاب الاشتراكية الأوروبية في فرنسا وأوكرانيا وتركيا وباكستان.كما شهد الحفل كلمات لممثلين عن أحزاب وحركات اشتراكية ويسارية عربية أبرزها من لبنان "حركة الشباب من أجل التغيير" حيث خاطب ممثلها علي حمود قائلا: "النظام السياسي في لبنان يتخبط وأزمته تكبر رغم كل المحاولات لانعاشه وأن تفكيكه ضرورة وطنية لحماية الشعب اللبناني وبقائه حاليا مرتبط بتوازنات إقليمية دقيقة وحسابات الدول الفاعلة في الشرق الأوسط".وأضاف حمود قائلا: "الحل لأزمة لبنان لا يمكن أن يكون بمعزل عن أزمات المنطقة وأزمة المنطقة لا تحل الا بإزالة إسرائيل وتحرير كامل الأراضي العربية المحتلة وإقامة دولة فلسطين من البحر إلى النهر"، متابعا أن "وقف النهب الرأسمالي لثروات وشعوب المنطقة عبر طرح شرق أوسط اشتراكي جديد تتكامل فيه اقتصاديات الدول التي تتقاطع مصالحها في تحقيق المساواة والعدالة واسقاط مشاريع التقسيم والتفكيك والصراع الطائفي".ويمتد المؤتمر لعدة أيام يتضمن العديد من النشاطات السياسية والاجتماعية يجمع جميع المشاركين في معسكر شبابي مغلق يهدف الوصول إلى صيغة مشتركة للعمل ومواجهة السياسيات الإمبريالية العالمية في مختلف الدول العالم.
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العالم, الأرجنتين, لبنان

افتتاح المؤتمر الأول للرابطة الاشتراكية الدولية في الأرجنتين بمشاركة عالمية وعربية واسعة

06:54 GMT 06.12.2021
© Photo / https://lis-isl.org/المؤتمر الأول للرابطة الاشتراكية الدولية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس
المؤتمر الأول للرابطة الاشتراكية الدولية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© Photo / https://lis-isl.org/
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افتتح المؤتمر الأول للرابطة الاشتراكية الدولية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، يوم السبت الماضي الواقع في 4 ديسمبر/ كانون الأول، بمشاركة أحزاب وحركات يسارية واشتراكية من 25 دولة من القارات الخمس.
وبدأ المؤتمر الأول للرابطة الاشتراكية الدولية أعماله بحفل ضخم أقيم في ساحة بلازا دي مايو في العاصمة بوينس آيرس الأرجنتينية شارك فيه الآلاف من اليساريين والإشتراكيين، بالإضافة إلى النقابات العمالية والمهن الحرة.
وشهد الحفل خطابات سياسية لممثلي الأحزاب والحركات اليسارية والاشتراكية من مختلف أنحاء العالم، حيث افتتح زعيم الحركة العمالية الاشتراكية في الأرجنتين، اليخانرو بودارت الحفل، مشددا على أهمية النضال ضد الإمبريالية العالمية، بالإضافة إلى كلمات لممثلين عن الحركات والأحزاب الاشتراكية الأوروبية في فرنسا وأوكرانيا وتركيا وباكستان.
© Photo / https://lis-isl.org/المؤتمر الأول للرابطة الاشتراكية الدولية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس
المؤتمر الأول للرابطة الاشتراكية الدولية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
المؤتمر الأول للرابطة الاشتراكية الدولية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس
© Photo / https://lis-isl.org/
كما شهد الحفل كلمات لممثلين عن أحزاب وحركات اشتراكية ويسارية عربية أبرزها من لبنان "حركة الشباب من أجل التغيير" حيث خاطب ممثلها علي حمود قائلا: "النظام السياسي في لبنان يتخبط وأزمته تكبر رغم كل المحاولات لانعاشه وأن تفكيكه ضرورة وطنية لحماية الشعب اللبناني وبقائه حاليا مرتبط بتوازنات إقليمية دقيقة وحسابات الدول الفاعلة في الشرق الأوسط".
وأضاف حمود قائلا: "الحل لأزمة لبنان لا يمكن أن يكون بمعزل عن أزمات المنطقة وأزمة المنطقة لا تحل الا بإزالة إسرائيل وتحرير كامل الأراضي العربية المحتلة وإقامة دولة فلسطين من البحر إلى النهر"، متابعا أن "وقف النهب الرأسمالي لثروات وشعوب المنطقة عبر طرح شرق أوسط اشتراكي جديد تتكامل فيه اقتصاديات الدول التي تتقاطع مصالحها في تحقيق المساواة والعدالة واسقاط مشاريع التقسيم والتفكيك والصراع الطائفي".
ويمتد المؤتمر لعدة أيام يتضمن العديد من النشاطات السياسية والاجتماعية يجمع جميع المشاركين في معسكر شبابي مغلق يهدف الوصول إلى صيغة مشتركة للعمل ومواجهة السياسيات الإمبريالية العالمية في مختلف الدول العالم.
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