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إيديكس 2021
انطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2021" في مصر، يوم 29 نوفمبر، بمشاركة نحو 400 شركة من أكثر من 40 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/الأردن-ينتج-صاروخا-موجها-مضادا-للدبابات-صور-1053641694.html
الأردن ينتج صاروخا موجها مضادا للدبابات… صور
الأردن ينتج صاروخا موجها مضادا للدبابات… صور
تطور الأردن صواريخ محمولة على الكتف مضادة للدبابات تحمل اسم "جدارا ترمينيتور" يصل مداها إلى 2500 مترا وتعمل بنظام توجيه يعتمد على أشعة الليزر. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T18:55+0000
2021-12-06T18:55+0000
2021-12-06T18:55+0000
إيديكس 2021
رصد عسكري
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1053641606_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_4d366512e0ceb58d8aa29faec9abc96d.jpg
يعمل صاروخ "جدارا ترمينيتور" بنظام توجيه شبه أوتوماتيكي بأشعة الليزر ويستطيع الوصول إلى الهدف إلى أقصى مدى خلال 15 ثانية من إطلاقه، بحسب الموقع الرسمي للشركة المصنعة للصاروخ.يمكن للصاروخ عيار 107 ملم أن يخترق دروع الدبابات ويصل طوله داخل حاوية الإطلاق إلى 118 سنتيمترا.يذكر أن الأردن عرض الصاروخ في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته في مصر، الخميس الماضي، كما عرض أنواعا أخرى من منتجاته منها قاذف القنابل "ناشاب".
https://arabic.sputniknews.com/20211130/في-اليوم-الثاني-لـإيديكس-2021-روسيا-تعرض-قدرات-صواريخ-كورنيت-إي-إم-صور-1053417418.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الأردن ينتج صاروخا موجها مضادا للدبابات… صور
تطور الأردن صواريخ محمولة على الكتف مضادة للدبابات تحمل اسم "جدارا ترمينيتور" يصل مداها إلى 2500 مترا وتعمل بنظام توجيه يعتمد على أشعة الليزر.
يعمل صاروخ "جدارا ترمينيتور" بنظام توجيه شبه أوتوماتيكي
بأشعة الليزر
ويستطيع الوصول إلى الهدف إلى أقصى مدى خلال 15 ثانية من إطلاقه، بحسب الموقع الرسمي للشركة المصنعة
للصاروخ
.
يمكن للصاروخ عيار 107 ملم أن يخترق دروع الدبابات ويصل طوله داخل حاوية الإطلاق إلى 118 سنتيمترا.
يذكر أن الأردن عرض الصاروخ في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته في مصر، الخميس الماضي، كما عرض أنواعا أخرى من منتجاته منها
قاذف القنابل
"ناشاب".