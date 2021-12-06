https://arabic.sputniknews.com/20211206/الأردن-ينتج-صاروخا-موجها-مضادا-للدبابات-صور-1053641694.html

الأردن ينتج صاروخا موجها مضادا للدبابات… صور

الأردن ينتج صاروخا موجها مضادا للدبابات… صور

تطور الأردن صواريخ محمولة على الكتف مضادة للدبابات تحمل اسم "جدارا ترمينيتور" يصل مداها إلى 2500 مترا وتعمل بنظام توجيه يعتمد على أشعة الليزر. 06.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-06T18:55+0000

2021-12-06T18:55+0000

2021-12-06T18:55+0000

إيديكس 2021

رصد عسكري

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يعمل صاروخ "جدارا ترمينيتور" بنظام توجيه شبه أوتوماتيكي بأشعة الليزر ويستطيع الوصول إلى الهدف إلى أقصى مدى خلال 15 ثانية من إطلاقه، بحسب الموقع الرسمي للشركة المصنعة للصاروخ.يمكن للصاروخ عيار 107 ملم أن يخترق دروع الدبابات ويصل طوله داخل حاوية الإطلاق إلى 118 سنتيمترا.يذكر أن الأردن عرض الصاروخ في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته في مصر، الخميس الماضي، كما عرض أنواعا أخرى من منتجاته منها قاذف القنابل "ناشاب".

https://arabic.sputniknews.com/20211130/في-اليوم-الثاني-لـإيديكس-2021-روسيا-تعرض-قدرات-صواريخ-كورنيت-إي-إم-صور-1053417418.html

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رصد عسكري