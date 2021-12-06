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https://arabic.sputniknews.com/20211206/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-طقس-الثلاثاء-انتظروا-العاصفة-1053637540.html
الأرصاد المصرية تحذر من طقس الثلاثاء.. انتظروا العاصفة
الأرصاد المصرية تحذر من طقس الثلاثاء.. انتظروا العاصفة
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من طقس الثلاثاء، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يشهد نشاطا للرياح على مناطق في البلاد. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T16:15+0000
2021-12-06T16:15+0000
2021-12-06T16:15+0000
أخبار مصر الآن
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وأفادت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين، بأن المؤشرات تؤكد وجود حالة من حالات نشاط الرياح التي تصل إلى حد العاصفة.وأوضحت بأنه "من المتوقع أن تتعرض البلاد الثلاثاء لنشاط رياح باردة ناتجة عن تأثير منخفض جوي على سطح البحر المتوسط".وأشارت إلى أن هذه الرياح تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.وقالت الهيئة إنه بشكل عام يسود غدا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، على أن يكون باردا على كافة الأنحاء في الليل.وتوقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غربي البلاد على فترات متقطعة (30% تقريبا).
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أخبار مصر الآن
الأرصاد المصرية تحذر من طقس الثلاثاء.. انتظروا العاصفة
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من طقس الثلاثاء، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يشهد نشاطا للرياح على مناطق في البلاد.
وأفادت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين، بأن المؤشرات تؤكد وجود حالة من حالات نشاط الرياح التي تصل إلى حد العاصفة.
وأوضحت بأنه "من المتوقع أن تتعرض البلاد الثلاثاء لنشاط رياح باردة ناتجة عن تأثير منخفض جوي على سطح البحر المتوسط".
وأشارت إلى أن هذه الرياح تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.
وأكدت الهيئة أن الرياح ستزيد من الإحساس ببرودة الطقس.
وقالت الهيئة إنه بشكل عام يسود غدا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، على أن يكون باردا على كافة الأنحاء في الليل.
وتوقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غربي البلاد على فترات متقطعة (30% تقريبا).