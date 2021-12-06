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الأرصاد المصرية تحذر من طقس الثلاثاء.. انتظروا العاصفة
الأرصاد المصرية تحذر من طقس الثلاثاء.. انتظروا العاصفة
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من طقس الثلاثاء، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يشهد نشاطا للرياح على مناطق في البلاد. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T16:15+0000
2021-12-06T16:15+0000
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وأفادت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين، بأن المؤشرات تؤكد وجود حالة من حالات نشاط الرياح التي تصل إلى حد العاصفة.وأوضحت بأنه "من المتوقع أن تتعرض البلاد الثلاثاء لنشاط رياح باردة ناتجة عن تأثير منخفض جوي على سطح البحر المتوسط".وأشارت إلى أن هذه الرياح تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.وقالت الهيئة إنه بشكل عام يسود غدا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، على أن يكون باردا على كافة الأنحاء في الليل.وتوقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غربي البلاد على فترات متقطعة (30% تقريبا).
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الأرصاد المصرية تحذر من طقس الثلاثاء.. انتظروا العاصفة

16:15 GMT 06.12.2021
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghanyعاصفة رملية تضرب مصر - القاهرة، 16 يناير/ كانون الثاني 2019
عاصفة رملية تضرب مصر - القاهرة، 16 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من طقس الثلاثاء، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يشهد نشاطا للرياح على مناطق في البلاد.
وأفادت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين، بأن المؤشرات تؤكد وجود حالة من حالات نشاط الرياح التي تصل إلى حد العاصفة.
وأوضحت بأنه "من المتوقع أن تتعرض البلاد الثلاثاء لنشاط رياح باردة ناتجة عن تأثير منخفض جوي على سطح البحر المتوسط".
وأشارت إلى أن هذه الرياح تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.
وأكدت الهيئة أن الرياح ستزيد من الإحساس ببرودة الطقس.
وقالت الهيئة إنه بشكل عام يسود غدا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، على أن يكون باردا على كافة الأنحاء في الليل.
وتوقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غربي البلاد على فترات متقطعة (30% تقريبا).
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