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الأمم المتحدة: التعاون والحوار المفتوح بين روسيا والولايات المتحدة أمر مهم للغاية
الأمم المتحدة: التعاون والحوار المفتوح بين روسيا والولايات المتحدة أمر مهم للغاية
أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، أن الأمم المتحدة تعتبر القمة الافتراضية المقرر عقدها غدا الثلاثاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T21:17+0000
2021-12-06T21:17+0000
الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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القاهرة - سبوتنيك. وقال دوغاريك، في إفادة صحفية اليوم الاثنين، إن "الاجتماع الافتراضي الذي سينعقد بين رئيسي الاتحاد الروسي والولايات المتحدة مهم للغاية، بالنظر إلى السياق الحالي لما يحدث في أنحاء عديدة من العالم. إن التعاون والحوار المفتوح بين البلدين العضوين بمجلس الأمن على درجة عالية من الأهمية".من جانبه، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستمع باهتمام كبير إلى مقترحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن أوكرانيا، خلال قمتهما الافتراضية المقرر عقدها غدًا الثلاثاء.وأضاف بيسكوف أن المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن، ستُعقد يوم 7 ديسمبر/كانون الثاني، عبر اتصال مرئي آمن.ويأتي لقاء الزعيمين وسط أجواء من التوتر تخيم على العلاقات بين موسكو وواشنطن، إذ تتهم الأخيرة روسيا بالسعي لغزو أوكرانيا عسكريا، وهو ما ينفيه الكرملين نفيا قاطعا.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/بايدن-يناقش-مع-بوتين-الثلاثاء-الاستقرار-الاستراتيجي-والأنشطة-العسكرية-على-حدود-أوكرانيا-1053567834.html
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الرئيس الأمريكي جو بايدن, الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الأمم المتحدة: التعاون والحوار المفتوح بين روسيا والولايات المتحدة أمر مهم للغاية

21:17 GMT 06.12.2021
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أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، أن الأمم المتحدة تعتبر القمة الافتراضية المقرر عقدها غدا الثلاثاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن مهمة للغاية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال دوغاريك، في إفادة صحفية اليوم الاثنين، إن "الاجتماع الافتراضي الذي سينعقد بين رئيسي الاتحاد الروسي والولايات المتحدة مهم للغاية، بالنظر إلى السياق الحالي لما يحدث في أنحاء عديدة من العالم. إن التعاون والحوار المفتوح بين البلدين العضوين بمجلس الأمن على درجة عالية من الأهمية".
وأضاف دوغاريك "نأمل أن نرى خطوات باتجاه خفض التصعيد والتوتر، لا سيما فيما يتعلق بمسألة أوكرانيا، سواء أكان ذلك نتيجة مباشرة للقمة أم خلال الأسابيع المقبلة".
من جانبه، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستمع باهتمام كبير إلى مقترحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن أوكرانيا، خلال قمتهما الافتراضية المقرر عقدها غدًا الثلاثاء.
وأضاف بيسكوف أن المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن، ستُعقد يوم 7 ديسمبر/كانون الثاني، عبر اتصال مرئي آمن.
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ويأتي لقاء الزعيمين وسط أجواء من التوتر تخيم على العلاقات بين موسكو وواشنطن، إذ تتهم الأخيرة روسيا بالسعي لغزو أوكرانيا عسكريا، وهو ما ينفيه الكرملين نفيا قاطعا.
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