تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211206/الاتحاد-الألماني-يحقق-مع-لاعب-بروسيا-دورتموند-جود-بلينغهام--1053643974.html
الاتحاد الألماني يحقق مع لاعب بروسيا دورتموند جود بلينغهام
الاتحاد الألماني يحقق مع لاعب بروسيا دورتموند جود بلينغهام
فتح الاتحاد الألماني لكرة القدم تحقيقا في تعليقات جود بلينغهام لاعب بروسيا دورتموند، عقب انتقاد لاعب الوسط الإنجليزي للحكم فيلكس تسفاير، إثر الخسارة أمام بايرن... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T19:51+0000
2021-12-06T19:51+0000
بايرن ميونخ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1053643949_0:0:2965:1668_1920x0_80_0_0_ecac90d224c1f651ddda72b4ccc15479.jpg
ورفض تسفاير مناشدات دورتموند للحصول على ركلة جزاء، قبل أن يحتسب واحدة لبايرن بعد لمسة يد من المدافع ماتس هوملز داخل المنطقة نفذها روبرت ليفاندوفسكي بنجاح ليمنح بايرن الفوز 3-2.وغضب ماركو روزه مدرب دورتموند ولاعبيه عقب القرار، الذي سمح لبايرن بتعزيز صدارته للدوري الألماني بفارق أربع نقاط عن دورتموند.وقال بلينغهام لمحطة فيابلاي، "بالنسبة لي لم تكن ركلة جزاء. إنه (هوملز) لم يكن حتى ينظر للكرة وكان يقاتل للحصول عليها وارتطمت به. يمكنك النظر للعديد من القرارات في المباراة".وأضاف، "تسمح لحكم تلاعب في نتائج مباريات من قبل بإدارة أكبر مباراة في ألمانيا. فماذا تتوقع؟".وأوقف الاتحاد الألماني تسفاير لمدة ستة شهور لتلقيه 300 يورو من هويتسر، نظير موافقته على اتخاذ قرارات خاطئة في مباراة عندما كان مساعدا للحكم.وقال الاتحاد في بيان، إن لجنة المراقبة أرسلت خطابا إلى بلينغهام وطلبت منه التعليق على تصريحاته في أقرب وقت ممكن.وأضاف أن اللجنة ستقرر الإجراء الذي ستتخذه بمجرد تقييم رد بلينغهام.وقال هانز-يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند لمجلة كيكر إنه يساند بلينغهام تماما.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/بايرن-ميونخ-يحسم-كلاسيكو-الدوري-الألماني-بالفوز-على-دورتموند-بـ3-أهداف-مقابل-2-صور-وفيديو-1053566194.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1053643949_29:0:2758:2047_1920x0_80_0_0_66fc9aca3a95d1c9e447cb09d1771ab8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بايرن ميونخ

الاتحاد الألماني يحقق مع لاعب بروسيا دورتموند جود بلينغهام

19:51 GMT 06.12.2021
© REUTERS / WOLFGANG RATTAYجود بلينغهام لاعب بروسيا دورتموند
جود بلينغهام لاعب بروسيا دورتموند - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / WOLFGANG RATTAY
تابعنا عبر
فتح الاتحاد الألماني لكرة القدم تحقيقا في تعليقات جود بلينغهام لاعب بروسيا دورتموند، عقب انتقاد لاعب الوسط الإنجليزي للحكم فيلكس تسفاير، إثر الخسارة أمام بايرن ميونيخ يوم السبت الماضي.
ورفض تسفاير مناشدات دورتموند للحصول على ركلة جزاء، قبل أن يحتسب واحدة لبايرن بعد لمسة يد من المدافع ماتس هوملز داخل المنطقة نفذها روبرت ليفاندوفسكي بنجاح ليمنح بايرن الفوز 3-2.
وغضب ماركو روزه مدرب دورتموند ولاعبيه عقب القرار، الذي سمح لبايرن بتعزيز صدارته للدوري الألماني بفارق أربع نقاط عن دورتموند.
بايرن ميونيخ يفوز بكأس السوبر الألماني 17 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
بايرن ميونخ يحسم كلاسيكو الدوري الألماني بالفوز على دورتموند بـ3 أهداف مقابل 2... صور وفيديو
4 ديسمبر, 20:59 GMT
وقال بلينغهام لمحطة فيابلاي، "بالنسبة لي لم تكن ركلة جزاء. إنه (هوملز) لم يكن حتى ينظر للكرة وكان يقاتل للحصول عليها وارتطمت به. يمكنك النظر للعديد من القرارات في المباراة".
وأضاف، "تسمح لحكم تلاعب في نتائج مباريات من قبل بإدارة أكبر مباراة في ألمانيا. فماذا تتوقع؟".
وورد اسم تسفاير في فضيحة عام 2005 المتعلقة بالحكم روبرت هويتسر، الذي سُجن بسبب التلاعب في نتائج مباريات وجرائم احتيال بقيمة مليوني يورو (2.25 مليون دولار)، مما تسبب في حرج بالغ لألمانيا قبل استضافة كأس العالم 2006.
وأوقف الاتحاد الألماني تسفاير لمدة ستة شهور لتلقيه 300 يورو من هويتسر، نظير موافقته على اتخاذ قرارات خاطئة في مباراة عندما كان مساعدا للحكم.
وقال الاتحاد في بيان، إن لجنة المراقبة أرسلت خطابا إلى بلينغهام وطلبت منه التعليق على تصريحاته في أقرب وقت ممكن.
وأضاف أن اللجنة ستقرر الإجراء الذي ستتخذه بمجرد تقييم رد بلينغهام.
وقال هانز-يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند لمجلة كيكر إنه يساند بلينغهام تماما.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
20:26 GMTمسؤول بجامعة الدول العربية: نبذل جهودا كبيرا لتسهيل عودة سوريا للجامعة
20:25 GMTحكومة آبي أحمد تعلن استعادة السيطرة على بلدتين استراتيجيتين
20:22 GMTمراجعة كافة العلاقات مع إسرائيل.. ما دلالات قرارات الرئيس الفلسطيني وتأثيرها؟
20:09 GMTصناع فيلم أطياف: مشاركة الأفلام التونسية كانت مميزة في مهرجان القاهرة
20:08 GMTما هي قدرات درونز "أوريون - إي" الروسية؟
20:06 GMTرشوان توفيق لـ"سبوتنيك": سعيد بتكريم مهرجان القاهرة ومحمد ممدوح مستقبل الفن... فيديو
19:59 GMTصندوق فولاذي غامض يخزن "الكوارث" سيكون شاهدا على نهاية الأرض... صور وفيديو
19:52 GMTمستشار السيسي: القلق من أوميكرون أخذ أكبر من حجمه
19:51 GMTالاتحاد الألماني يحقق مع لاعب بروسيا دورتموند جود بلينغهام
19:49 GMTمخرجة فيلم "من القاهرة" لـ"سبوتنيك": لم أتوقع حصد جائزة مهرجان القاهرة
19:47 GMTدبلوماسي روسي: "5+5" الليبية تبحث في موسكو يوم 8 ديسمبر انسحاب القوات الأجنبية من البلاد
19:45 GMTتقرير للصحة العالمية يتحدث عن زيادة في وفيات الملاريا في العام الأول للجائحة
19:35 GMTإعلام: والد أمير قطر يلتقي أردوغان بعيدا عن الكاميرات
19:23 GMTزيارة محمود عباس للجزائر... كيف ستؤثر على ملفات القمة العربية؟
19:10 GMTفرنسا تغلق المراقص حتى نهاية العام
19:09 GMTأول تحرك عسكري من السعودية بعد اعتراضها صاروخا باليستيا كان في طريقه إلى الرياض
19:05 GMTالرئيس اليمنى يعين محافظا جديدا للبنك المركزي على خلفية تدهور الريال
19:02 GMTالعراق... لماذا تحول إقليم كردستان إلى هدف لتنظيم "داعش"؟
18:55 GMTالأردن ينتج صاروخا موجها مضادا للدبابات… صور
18:54 GMTالبيت الأبيض: محادثات بايدن وبوتين ستشهد مناقشة الملف النووي الإيراني