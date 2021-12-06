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الاتحاد الأوروبي: الحكم بسجن زعيمة ميانمار له دوافع سياسية
الاتحاد الأوروبي: الحكم بسجن زعيمة ميانمار له دوافع سياسية
أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، الحكم بالسجن الصادر بحق زعيمة ميانمار المعزولة أونغ سان سو تشي. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T12:39+0000
2021-12-06T12:39+0000
الاتحاد الأوروبي
ميانمار
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وقال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في بيان إنه: "حكم له دوافع سياسية"، بحسب "رويترز".وأضاف البيان: "الاتحاد الأوروبي يكرر دعواته العاجلة من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين، بالإضافة لكافة المحتجزين بشكل تعسفي منذ الانقلاب العسكري".وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قضت محكمة في ميانمار بسجن أونغ سان سو تشي، 4 سنوات لإدانتها بتهم التحريض وخرق قيود كورونا.ويعتبر هذا الحكم هو الأول في سلسلة من القضايا المرفوعة ضد الزعيمة الحائزة على جائزة نوبل والبالغة من العمر 76 عامًا منذ استيلاء الجيش على السلطة في 1 فبراير/شباط.يشار إلى أنه إذا ثبتت إدانة أونغ سان سو تشي في جميع القضايا التي تواجهها، فقد يُحكم عليها بالسجن لأكثر من 100 عام. وقال المسؤول القانوني إن المحكمة، لم توضح ما إذا كانت سو تشي ستُسجن بسبب الإدانتين أو ستخضع للإقامة الجبرية، وذلك بعد أن قضت 15 عامًا في الإقامة الجبرية بدءًا من عام 1989.وتضمنت قضية التحريض المتورطة فيها الزعيمة، تصريحات نُشرت على صفحة حزبها على فيسبوك بعد أن تم بالفعل اعتقالها هي وزعماء آخرين في الحزب من قبل الجيش، فيما تضمنت تهمة انتهاك قيود فيروس كورونا ظهورها في الحملة الانتخابية قبل الانتخابات في نوفمبر من العام الماضي والتي فاز فيها حزبها بأغلبية ساحقة.وادعى الجيش في ميانمار، الذي خسر حزبه الحليف العديد من المقاعد في الانتخابات، حدوث تزوير كبير في التصويت، لكن مراقبي الانتخابات المستقلين لم يكتشفوا أي مخالفات كبيرة.
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الاتحاد الأوروبي, ميانمار

الاتحاد الأوروبي: الحكم بسجن زعيمة ميانمار له دوافع سياسية

12:39 GMT 06.12.2021
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZجوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZ
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أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، الحكم بالسجن الصادر بحق زعيمة ميانمار المعزولة أونغ سان سو تشي.
وقال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في بيان إنه: "حكم له دوافع سياسية"، بحسب "رويترز".
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وأضاف البيان: "الاتحاد الأوروبي يكرر دعواته العاجلة من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين، بالإضافة لكافة المحتجزين بشكل تعسفي منذ الانقلاب العسكري".
وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قضت محكمة في ميانمار بسجن أونغ سان سو تشي، 4 سنوات لإدانتها بتهم التحريض وخرق قيود كورونا.
ويعتبر هذا الحكم هو الأول في سلسلة من القضايا المرفوعة ضد الزعيمة الحائزة على جائزة نوبل والبالغة من العمر 76 عامًا منذ استيلاء الجيش على السلطة في 1 فبراير/شباط.
يشار إلى أنه إذا ثبتت إدانة أونغ سان سو تشي في جميع القضايا التي تواجهها، فقد يُحكم عليها بالسجن لأكثر من 100 عام. وقال المسؤول القانوني إن المحكمة، لم توضح ما إذا كانت سو تشي ستُسجن بسبب الإدانتين أو ستخضع للإقامة الجبرية، وذلك بعد أن قضت 15 عامًا في الإقامة الجبرية بدءًا من عام 1989.
وتضمنت قضية التحريض المتورطة فيها الزعيمة، تصريحات نُشرت على صفحة حزبها على فيسبوك بعد أن تم بالفعل اعتقالها هي وزعماء آخرين في الحزب من قبل الجيش، فيما تضمنت تهمة انتهاك قيود فيروس كورونا ظهورها في الحملة الانتخابية قبل الانتخابات في نوفمبر من العام الماضي والتي فاز فيها حزبها بأغلبية ساحقة.
وادعى الجيش في ميانمار، الذي خسر حزبه الحليف العديد من المقاعد في الانتخابات، حدوث تزوير كبير في التصويت، لكن مراقبي الانتخابات المستقلين لم يكتشفوا أي مخالفات كبيرة.
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