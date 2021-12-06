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الاستعانة بمروحية "مي-17" لنقل طائرة مسيرة إيرانية... فيديو وصور
الاستعانة بمروحية "مي-17" لنقل طائرة مسيرة إيرانية... فيديو وصور
قامت مروحية نقل تابعة للحرس الثوري الإيراني من طراز "مي-17" بنقل أجزاء من طائرة مسيرة هبطت اضطراريا في إحدى المناطق الجبلية في إيران. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T15:05+0000
2021-12-06T15:05+0000
العالم
إيران
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وأفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس الأحد، بأن الطائرة تحطمت في قرية ميهه، في مدينة كوهرنج بمحافظة جهار محال وبختياري، الواقعة جنوب غربي إيران.وتداول ناشطون إيرانيون مقطع فيديو لطائرة هليكوبتر من طراز "مي-17" تتحرك حول طائرة دون طيار في قرية ميهه.وأوضحت قناة "قدس نيوز" أنه "وفقا لمعلومات حصلت عليها فإن الطائرة بدون طيار من طراز شاهد 191 التي تحطمت صباح أمس الأحد، تابعة للقوة الجوية للحرس الثوري".
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العالم, إيران

الاستعانة بمروحية "مي-17" لنقل طائرة مسيرة إيرانية... فيديو وصور

15:05 GMT 06.12.2021
© Sputnik . Aleksandr Tarasenkov / الذهاب إلى بنك الصورمروحية "مي-8" أثناء التدريب استعدادا للمشاركة في عرض عسكري بمدينة سان بطرسبورغ الروسية
مروحية مي-8 أثناء التدريب استعدادا للمشاركة في عرض عسكري بمدينة سان بطرسبورغ الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© Sputnik . Aleksandr Tarasenkov
/
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قامت مروحية نقل تابعة للحرس الثوري الإيراني من طراز "مي-17" بنقل أجزاء من طائرة مسيرة هبطت اضطراريا في إحدى المناطق الجبلية في إيران.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس الأحد، بأن الطائرة تحطمت في قرية ميهه، في مدينة كوهرنج بمحافظة جهار محال وبختياري، الواقعة جنوب غربي إيران.
وتداول ناشطون إيرانيون مقطع فيديو لطائرة هليكوبتر من طراز "مي-17" تتحرك حول طائرة دون طيار في قرية ميهه.
وأوضحت قناة "قدس نيوز" أنه "وفقا لمعلومات حصلت عليها فإن الطائرة بدون طيار من طراز شاهد 191 التي تحطمت صباح أمس الأحد، تابعة للقوة الجوية للحرس الثوري".
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