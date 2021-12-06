الاستعانة بمروحية "مي-17" لنقل طائرة مسيرة إيرانية... فيديو وصور

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس الأحد، بأن الطائرة تحطمت في قرية ميهه، في مدينة كوهرنج بمحافظة جهار محال وبختياري، الواقعة جنوب غربي إيران.وتداول ناشطون إيرانيون مقطع فيديو لطائرة هليكوبتر من طراز "مي-17" تتحرك حول طائرة دون طيار في قرية ميهه.وأوضحت قناة "قدس نيوز" أنه "وفقا لمعلومات حصلت عليها فإن الطائرة بدون طيار من طراز شاهد 191 التي تحطمت صباح أمس الأحد، تابعة للقوة الجوية للحرس الثوري".
Watch the moment poor RQ-191 surveillance drone hanged under a Mi-171 utility helicopter of #IRGC Aerospace Force this morning. #IRGCASF also claims its emergency landing took place yesterday morning & not last night. They recovered it today. pic.twitter.com/SHdKK9TDx9