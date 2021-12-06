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https://arabic.sputniknews.com/20211206/البرمان-العربي-يدين-هجمات-الحوثيين-على-المدن-السعودية-ويؤكد-يستهدفون-إدامة-الفوضى-1053648097.html
البرمان العربي يدين هجمات "الحوثيين" على المدن السعودية ويؤكد: يستهدفون إدامة الفوضى
البرمان العربي يدين هجمات "الحوثيين" على المدن السعودية ويؤكد: يستهدفون إدامة الفوضى
أدان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخين باليستيين باتجاه العاصمة الرياض وصاروخا باتجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T22:02+0000
2021-12-06T22:02+0000
الحرب في اليمن
البرلمان العربي
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وحسب بيان حصلت سبوتنيك على نسخة منه، أشاد البرلمان العربي بـ "يقظة وكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والتي اعترضتهم ودمرتهم بنجاح"، معلناً تضامنه التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمنها واستقرارها والأمن الإقليمي والدولي.وأكد أن هذا العمل العدواني المتمثل في إطلاق صواريخ باليستية تجاه المدنيين والأعيان المدنية في المدن الآهلة بالسكان يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق وقرارات الأمم المتحدة ومخالفاً للقانون الدولي الإنساني، ويبرهن على زيف ميليشيا الحوثي الإرهابية، وعدم جديتها في إجراءات بناء الثقة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة في اليمن، وخضوعها وتبعيتها للنظام الإيراني.ودعا البرلمان العربي في بيانه المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية، وإلزام ميليشيا الحوثي الإرهابية بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية، وتحميل النظام الإيراني المسئولية الكاملة لانتهاكه الصارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي واستمراره في تزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة الذكية والصواريخ الباليستية بهدف زعزعة الأمن وإدامة الفوضى في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20210918/البرلمان-العربي-إعدام-الحوثيين-9-أشخاص-بينهم-قاصر-جريمة-إرهابية--1050186696.html
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الحرب في اليمن, البرلمان العربي

البرمان العربي يدين هجمات "الحوثيين" على المدن السعودية ويؤكد: يستهدفون إدامة الفوضى

22:02 GMT 06.12.2021
© YouTube.comالبرلمان العربي
البرلمان العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
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أدان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخين باليستيين باتجاه العاصمة الرياض وصاروخا باتجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية.
وحسب بيان حصلت سبوتنيك على نسخة منه، أشاد البرلمان العربي بـ "يقظة وكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والتي اعترضتهم ودمرتهم بنجاح"، معلناً تضامنه التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمنها واستقرارها والأمن الإقليمي والدولي.
الحوثي في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2021
البرلمان العربي: إعدام الحوثيين 9 أشخاص بينهم قاصر جريمة إرهابية
18 سبتمبر, 14:50 GMT
وأكد أن هذا العمل العدواني المتمثل في إطلاق صواريخ باليستية تجاه المدنيين والأعيان المدنية في المدن الآهلة بالسكان يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق وقرارات الأمم المتحدة ومخالفاً للقانون الدولي الإنساني، ويبرهن على زيف ميليشيا الحوثي الإرهابية، وعدم جديتها في إجراءات بناء الثقة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة في اليمن، وخضوعها وتبعيتها للنظام الإيراني.
ودعا البرلمان العربي في بيانه المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية، وإلزام ميليشيا الحوثي الإرهابية بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية، وتحميل النظام الإيراني المسئولية الكاملة لانتهاكه الصارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي واستمراره في تزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة الذكية والصواريخ الباليستية بهدف زعزعة الأمن وإدامة الفوضى في المنطقة.
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