البرمان العربي يدين هجمات "الحوثيين" على المدن السعودية ويؤكد: يستهدفون إدامة الفوضى

وحسب بيان حصلت سبوتنيك على نسخة منه، أشاد البرلمان العربي بـ "يقظة وكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والتي اعترضتهم ودمرتهم بنجاح"، معلناً تضامنه التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمنها واستقرارها والأمن الإقليمي والدولي.وأكد أن هذا العمل العدواني المتمثل في إطلاق صواريخ باليستية تجاه المدنيين والأعيان المدنية في المدن الآهلة بالسكان يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق وقرارات الأمم المتحدة ومخالفاً للقانون الدولي الإنساني، ويبرهن على زيف ميليشيا الحوثي الإرهابية، وعدم جديتها في إجراءات بناء الثقة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة في اليمن، وخضوعها وتبعيتها للنظام الإيراني.ودعا البرلمان العربي في بيانه المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية، وإلزام ميليشيا الحوثي الإرهابية بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية، وتحميل النظام الإيراني المسئولية الكاملة لانتهاكه الصارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي واستمراره في تزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة الذكية والصواريخ الباليستية بهدف زعزعة الأمن وإدامة الفوضى في المنطقة.
أدان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخين باليستيين باتجاه العاصمة الرياض وصاروخا باتجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية.
وحسب بيان حصلت سبوتنيك على نسخة منه، أشاد البرلمان العربي بـ "يقظة وكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والتي اعترضتهم ودمرتهم بنجاح"، معلناً تضامنه التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمنها واستقرارها والأمن الإقليمي والدولي.
وأكد أن هذا العمل العدواني المتمثل في إطلاق صواريخ باليستية تجاه المدنيين والأعيان المدنية في المدن الآهلة بالسكان يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق وقرارات الأمم المتحدة ومخالفاً للقانون الدولي الإنساني، ويبرهن على زيف ميليشيا الحوثي الإرهابية، وعدم جديتها في إجراءات بناء الثقة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة في اليمن، وخضوعها وتبعيتها للنظام الإيراني.
ودعا البرلمان العربي في بيانه المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية، وإلزام ميليشيا الحوثي الإرهابية بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية، وتحميل النظام الإيراني المسئولية الكاملة لانتهاكه الصارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي واستمراره في تزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة الذكية والصواريخ الباليستية بهدف زعزعة الأمن وإدامة الفوضى في المنطقة.