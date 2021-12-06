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البرهان يستقبل سفير الإمارات ويثني على الروابط "الأزلية" بين البلدين
البرهان يستقبل سفير الإمارات ويثني على الروابط "الأزلية" بين البلدين
استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، سفير الإمارات بالخرطوم حمد محمد الجنيبي، حيث بحثا العلاقات... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T11:28+0000
2021-12-06T11:28+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات اليوم
أخبار السودان اليوم
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وخلال اللقاء أشاد البرهان، بالروابط "الأزلية" بين الشعبين الشقيقين، مبديا حرص السودان على تنمية وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين، حسبما أفادت وكالة "سونا" السودانية.ونقل البرهان، تحياته لرئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمناسبة العيد الوطني للدولة الخليجية، متمنيا مزيدا من التقدم والرخاء للبلاد حكومة وشعبا.في الشهر الماضي، أعربت الإمارات، عن ترحيبها بالتوقيع على الاتفاق السياسي لاستكمال المرحلة الانتقالية في السودان، بعد الاضطرابات الأخيرة التي شهدها البلد الأفريقي بين مكوني المرحلة الانتقالية.وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إنها على في قدرة الشعب السوداني على تخطي الفترة الراهنة، في ظل التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم المرحلة الانتقالية.
https://arabic.sputniknews.com/20211121/السعودية-والكويت-والبحرين-ترحب-باتفاق-المرحلة-الانتقالية-في-السودان-1050768784.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات اليوم, أخبار السودان اليوم

البرهان يستقبل سفير الإمارات ويثني على الروابط "الأزلية" بين البلدين

11:28 GMT 06.12.2021
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان
 رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER
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استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، سفير الإمارات بالخرطوم حمد محمد الجنيبي، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.
وخلال اللقاء أشاد البرهان، بالروابط "الأزلية" بين الشعبين الشقيقين، مبديا حرص السودان على تنمية وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين، حسبما أفادت وكالة "سونا" السودانية.
رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
السعودية والكويت والبحرين ترحب باتفاق المرحلة الانتقالية في السودان
21 نوفمبر, 20:13 GMT
ونقل البرهان، تحياته لرئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمناسبة العيد الوطني للدولة الخليجية، متمنيا مزيدا من التقدم والرخاء للبلاد حكومة وشعبا.
في الشهر الماضي، أعربت الإمارات، عن ترحيبها بالتوقيع على الاتفاق السياسي لاستكمال المرحلة الانتقالية في السودان، بعد الاضطرابات الأخيرة التي شهدها البلد الأفريقي بين مكوني المرحلة الانتقالية.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إنها على في قدرة الشعب السوداني على تخطي الفترة الراهنة، في ظل التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم المرحلة الانتقالية.
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