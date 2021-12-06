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https://arabic.sputniknews.com/20211206/البنتاغون-يزعم-عدم-تهديد-طائرة-للناتو-لأخرى-مدنية-اضطرت-لتغيير-مستوى-تحليقها-بسبب-الأولى-1053647117.html
البنتاغون يزعم عدم تهديد طائرة للناتو لأخرى مدنية اضطرت لتغيير مستوى تحليقها بسبب الأولى
البنتاغون يزعم عدم تهديد طائرة للناتو لأخرى مدنية اضطرت لتغيير مستوى تحليقها بسبب الأولى
أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، اليوم الاثنين، أن طائرة الاستطلاع التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، لم تمثل أي تهديد ضد طائرة مدنية فوق البحر الأسود... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T20:56+0000
2021-12-06T20:56+0000
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، في إفادة صحفية، بخصوص الحادث، إنه لم يكن هناك أي تهديد وأن طائرة الاستطلاع كانت تطير في مستوى مختلف عن الطائرة المدنية، متهما روسيا بالحديث الكثير عن واقعة "لم تحدث".وشددت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الأحد، على أنه لا يمكن للولايات المتحدة والناتو أن يخاطرا بحياة الناس دون عقاب، وذلك تعليقا على حادث طائرة فوق البحر الأسود.قالت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي، أمس السبت، إن طائرة ركاب قادمة من تل أبيب إلى العاصمة الروسية موسكو غيرت مستوى ارتفاعها بسبب طائرة استطلاع تابعة للناتو.وأضافت وكالة النقل الجوي أن ارتفاع وتيرة تحليق طائرات حلف الناتو قرب حدود روسيا يخاطر بوقوع حوادث خطيرة للطائرات المدنية.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/الخارجية-الروسية-لا-يمكن-للولايات-المتحدة-والناتو-أن-يخاطروا-بحياة-الناس-دون-عقاب-1053579973.html
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العالم

البنتاغون يزعم عدم تهديد طائرة للناتو لأخرى مدنية اضطرت لتغيير مستوى تحليقها بسبب الأولى

20:56 GMT 06.12.2021
CC0 / pixabay.com / البنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
CC0 / pixabay.com /
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أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، اليوم الاثنين، أن طائرة الاستطلاع التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، لم تمثل أي تهديد ضد طائرة مدنية فوق البحر الأسود السبت الماضي، والتي كانت في طريقها إلى موسكو من تل أبيب، حيث اضطرت الطائرة إلى تغيير مستوى تحليقها بسبب طائرة الاستطلاع.
موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، في إفادة صحفية، بخصوص الحادث، إنه لم يكن هناك أي تهديد وأن طائرة الاستطلاع كانت تطير في مستوى مختلف عن الطائرة المدنية، متهما روسيا بالحديث الكثير عن واقعة "لم تحدث".
وشددت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الأحد، على أنه لا يمكن للولايات المتحدة والناتو أن يخاطرا بحياة الناس دون عقاب، وذلك تعليقا على حادث طائرة فوق البحر الأسود.

"أعمال القوات الجوية الأمريكية شكلت خطراً للطيران المدني. وإذا تمكنا من تجنب كارثة في الأجواء فوق البحر الأسود، هذا لا يعني أن الولايات المتحدة والناتو يمكنهما مواصلة المخاطرة بحياة الناس دون عقاب".

المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي
ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
الخارجية الروسية: لا يمكن للولايات المتحدة والناتو أن يخاطروا بحياة الناس دون عقاب
أمس, 12:02 GMT
قالت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي، أمس السبت، إن طائرة ركاب قادمة من تل أبيب إلى العاصمة الروسية موسكو غيرت مستوى ارتفاعها بسبب طائرة استطلاع تابعة للناتو.
وأضافت وكالة النقل الجوي أن ارتفاع وتيرة تحليق طائرات حلف الناتو قرب حدود روسيا يخاطر بوقوع حوادث خطيرة للطائرات المدنية.
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