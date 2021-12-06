https://arabic.sputniknews.com/20211206/البنتاغون-يزعم-عدم-تهديد-طائرة-للناتو-لأخرى-مدنية-اضطرت-لتغيير-مستوى-تحليقها-بسبب-الأولى-1053647117.html

البنتاغون يزعم عدم تهديد طائرة للناتو لأخرى مدنية اضطرت لتغيير مستوى تحليقها بسبب الأولى

البنتاغون يزعم عدم تهديد طائرة للناتو لأخرى مدنية اضطرت لتغيير مستوى تحليقها بسبب الأولى

أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، اليوم الاثنين، أن طائرة الاستطلاع التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، لم تمثل أي تهديد ضد طائرة مدنية فوق البحر الأسود... 06.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-06T20:56+0000

2021-12-06T20:56+0000

2021-12-06T20:56+0000

العالم

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موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، في إفادة صحفية، بخصوص الحادث، إنه لم يكن هناك أي تهديد وأن طائرة الاستطلاع كانت تطير في مستوى مختلف عن الطائرة المدنية، متهما روسيا بالحديث الكثير عن واقعة "لم تحدث".وشددت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الأحد، على أنه لا يمكن للولايات المتحدة والناتو أن يخاطرا بحياة الناس دون عقاب، وذلك تعليقا على حادث طائرة فوق البحر الأسود.قالت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي، أمس السبت، إن طائرة ركاب قادمة من تل أبيب إلى العاصمة الروسية موسكو غيرت مستوى ارتفاعها بسبب طائرة استطلاع تابعة للناتو.وأضافت وكالة النقل الجوي أن ارتفاع وتيرة تحليق طائرات حلف الناتو قرب حدود روسيا يخاطر بوقوع حوادث خطيرة للطائرات المدنية.

https://arabic.sputniknews.com/20211205/الخارجية-الروسية-لا-يمكن-للولايات-المتحدة-والناتو-أن-يخاطروا-بحياة-الناس-دون-عقاب-1053579973.html

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