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الخارجية الإيرانية: لو هاجمت إسرائيل منشأة نطنز النووية لأخبرنا الشعب
الخارجية الإيرانية: لو هاجمت إسرائيل منشأة نطنز النووية لأخبرنا الشعب
نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، تعرض منشأة نطنز النووية إلى هجوم إسرائيلي. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T15:21+0000
2021-12-06T15:22+0000
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ورداً على أسئلة الصحافيين، قال خطيب زادة إنه "لو كان ما حدث تخريبًا إسرائيليًا، لأبلغنا المواطنين بذلك"، وفقا لموقع إيران إنترناشيونال. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت بسماع انفجار يوم السبت ترافق معه ظهور ضوء في سماء نطنز بالقرب من منشأة التخصيب الإيرانية، لكن قيادة الدفاع الجوي الإيراني قالت في بيان إن ذلك ناجم عن اختبار لمنظوماتها الصاروخية في سماء منطقة بادرود التابعة لمدينة نطنز، نافية وقوع انفجار أو وجود ما يدعو للقلق.وأفادت وكالة أنباء "فارس"، بأن الأهالي الذين "تجمعوا في قرية عباس آباد بادرود بدافع الفضول بعد سماع الصوت ومشاهدة الدخان المنتشر، قالوا إنهم رأوا جسمًا مضيئًا ونورًا في السماء".وامتنع نائب وزير الدفاع الإسرائيلي ألون شوستر، عن الإجابة مباشرة على أسئلة تتعلق بالانفجار، لكنه قال بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، "لا نسأل رجلا عما فعله ليلا، لكننا نحاول حاليا إحداث تغيير في دوافع العالم من خلال الوسائل الدبلوماسية".ووصفت بعض وكالات الأنباء الإيرانية، في تقاريرها، إطلاق الصاروخ بأنه حدث مخطط لاختبار القدرات الدفاعية الإيرانية في منطقة نطنز، حيث توجد المنشآت النووية الإيرانية.وفي الأشهر الماضية، وقع انفجاران في موقع نطنز، ووجه المسؤولون الإيرانيون أصابع الاتهام فيهما إلى إسرائيل التي التزمت الصمت، مكتفية بأنها تفعل ما باستطاعتها لمنع إيران من تطوير سلاح نووي.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/إسرائيل-تعلق-لأول-مرة-على-انفجار-منشأة-نطنز-الإيرانية-لا-نسأل-رجلا-عما-فعله-ليلا-1053601288.html
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العالم العربي, العالم, إيران, إسرائيل

الخارجية الإيرانية: لو هاجمت إسرائيل منشأة نطنز النووية لأخبرنا الشعب

15:21 GMT 06.12.2021 (تم التحديث: 15:22 GMT 06.12.2021)
© AFP 2021 / Satellite image ©2021 Maxar Technologiesالمحطة النووية الإيرانية في نطنز
المحطة النووية الإيرانية في نطنز - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© AFP 2021 / Satellite image ©2021 Maxar Technologies
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نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، تعرض منشأة نطنز النووية إلى هجوم إسرائيلي.
ورداً على أسئلة الصحافيين، قال خطيب زادة إنه "لو كان ما حدث تخريبًا إسرائيليًا، لأبلغنا المواطنين بذلك"، وفقا لموقع إيران إنترناشيونال.
وتابع "ليس لدي ما أضيفه أكثر مما قالته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وأمانة مجلس الأمن القومي بشأن سماع صوت الانفجار في نطنز".
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت بسماع انفجار يوم السبت ترافق معه ظهور ضوء في سماء نطنز بالقرب من منشأة التخصيب الإيرانية، لكن قيادة الدفاع الجوي الإيراني قالت في بيان إن ذلك ناجم عن اختبار لمنظوماتها الصاروخية في سماء منطقة بادرود التابعة لمدينة نطنز، نافية وقوع انفجار أو وجود ما يدعو للقلق.
حادثة منشأة نطنز النووية في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
إسرائيل تعلق لأول مرة على انفجار منشأة نطنز الإيرانية... "لا نسأل رجلا عما فعله ليلا"
أمس, 20:06 GMT
وأفادت وكالة أنباء "فارس"، بأن الأهالي الذين "تجمعوا في قرية عباس آباد بادرود بدافع الفضول بعد سماع الصوت ومشاهدة الدخان المنتشر، قالوا إنهم رأوا جسمًا مضيئًا ونورًا في السماء".
وامتنع نائب وزير الدفاع الإسرائيلي ألون شوستر، عن الإجابة مباشرة على أسئلة تتعلق بالانفجار، لكنه قال بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، "لا نسأل رجلا عما فعله ليلا، لكننا نحاول حاليا إحداث تغيير في دوافع العالم من خلال الوسائل الدبلوماسية".
ووصفت بعض وكالات الأنباء الإيرانية، في تقاريرها، إطلاق الصاروخ بأنه حدث مخطط لاختبار القدرات الدفاعية الإيرانية في منطقة نطنز، حيث توجد المنشآت النووية الإيرانية.
وفي الأشهر الماضية، وقع انفجاران في موقع نطنز، ووجه المسؤولون الإيرانيون أصابع الاتهام فيهما إلى إسرائيل التي التزمت الصمت، مكتفية بأنها تفعل ما باستطاعتها لمنع إيران من تطوير سلاح نووي.
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