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https://arabic.sputniknews.com/20211206/الخارجية-التركية-أردوغان-لم-يتوجه-إلى-قطر-لطلب-مساعدتها-في-مواجهة-انهيار-الليرة-1053620433.html
الخارجية التركية: أردوغان لم يتوجه إلى قطر لطلب مساعدتها في مواجهة انهيار الليرة
الخارجية التركية: أردوغان لم يتوجه إلى قطر لطلب مساعدتها في مواجهة انهيار الليرة
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن المناقشات التي جرت قبل زيارة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى الدوحة تركزت فقط على تحسين العلاقات، ولم تتضمن حصول... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T11:38+0000
2021-12-06T11:38+0000
العالم
تركيا
أخبار قطر اليوم
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وأضاف الوزير التركي في مؤتمر صحفي بالدوحة أن تركيا لا تطلب من قطر إرسال أي أموال لمساعدتها في مواجهة انهيار قيمة الليرة، قائلا "لم نأت إلى قطر لنطلب منهم إرسال أي مبلغ معين من المال. نحن هنا فقط لمناقشة كيفية تحسين العلاقات".وسجلت الليرة التركية انخفاضا قياسيا أمام الدولارخلال الشهر الماضي، في حين فقدت ثلث قيمتها خلال 2021 إثر عمليات بيع سريعة مدفوعة بتخفيضات حادة في أسعار الفائدة، وهو إجراء دعمه أردوغان بقوة على الرغم من اعتراض خبراء اقتصاديين وسياسيين معارضين يقولون إنه إجراء غير محسوب العواقب في ظل ارتفاع التضخم.وردا على سؤال عما إذا كان أردوغان سيطلب دعما اقتصاديا من قطر، قال جاويش أوغلو إن تركيا اتخذت إجراءات للحد من تقلبات أسعار الصرف، موضحا أن البلدين سيوقعان اتفاقيات في قطاعات مثل الصحة والتعليم مع تعزيز التعاون العسكري.وتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على رأس وفد رسمي كبير، إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الاثنين، في إطار المشاركة باجتماعات المجلس الاستراتيجي عالي المستوى التركي القطري.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/تركيا-لا-نعادي-أحدا-بالمنطقة-وقطر-تساهم-في-تحسين-علاقتنا-بالجميع-1053618461.html
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العالم, تركيا, أخبار قطر اليوم

الخارجية التركية: أردوغان لم يتوجه إلى قطر لطلب مساعدتها في مواجهة انهيار الليرة

11:38 GMT 06.12.2021
© AP Photo / Fatih Aktasوزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، 20 يونيو 2020
وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، 20 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Fatih Aktas
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قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن المناقشات التي جرت قبل زيارة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى الدوحة تركزت فقط على تحسين العلاقات، ولم تتضمن حصول أنقرة على مساعدات مالية من الدوحة.
وأضاف الوزير التركي في مؤتمر صحفي بالدوحة أن تركيا لا تطلب من قطر إرسال أي أموال لمساعدتها في مواجهة انهيار قيمة الليرة، قائلا "لم نأت إلى قطر لنطلب منهم إرسال أي مبلغ معين من المال. نحن هنا فقط لمناقشة كيفية تحسين العلاقات".
وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اسطنبول، تركيا 15 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
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11:03 GMT
وسجلت الليرة التركية انخفاضا قياسيا أمام الدولارخلال الشهر الماضي، في حين فقدت ثلث قيمتها خلال 2021 إثر عمليات بيع سريعة مدفوعة بتخفيضات حادة في أسعار الفائدة، وهو إجراء دعمه أردوغان بقوة على الرغم من اعتراض خبراء اقتصاديين وسياسيين معارضين يقولون إنه إجراء غير محسوب العواقب في ظل ارتفاع التضخم.
وردا على سؤال عما إذا كان أردوغان سيطلب دعما اقتصاديا من قطر، قال جاويش أوغلو إن تركيا اتخذت إجراءات للحد من تقلبات أسعار الصرف، موضحا أن البلدين سيوقعان اتفاقيات في قطاعات مثل الصحة والتعليم مع تعزيز التعاون العسكري.
وتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على رأس وفد رسمي كبير، إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الاثنين، في إطار المشاركة باجتماعات المجلس الاستراتيجي عالي المستوى التركي القطري.
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