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الداخلية الكويتية: دراسة آلية جديدة لمنح رخص القيادة للوافدين
الداخلية الكويتية: دراسة آلية جديدة لمنح رخص القيادة للوافدين
أعلنت الداخلية الكويتية أنها بصدد دراسة عدد من الاقتراحات الجديدة، التي سيتم من خلالها إقرار آلية جديدة لمنح رخص القيادة للوافدين. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T18:52+0000
2021-12-06T18:52+0000
أخبار الكويت اليوم
حركة مرور
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وحسب ما نشرته الوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكدت أن عددا من الاقتراحات تم تقديمه للوصول إلى آلية جديدة تمنح من خلالها رخص القيادة للوافدين بالبلاد.وقالت إن وكيل وزارة الداخلية الفريق فيصل النواف، قد ترأس اليوم الإثنين اجتماعاً مع قيادات قطاع المرور "استعرض خلاله عددا من الدراسات والقرارات الوزارية بشأن وضع آلية جديدة متطورة لمنح رخص القيادة للوافدين".وأوضحت أن الاجتماع ناقش كذلك عدة اقتراحات تخص تخفيف الازدحامات والكثافة المرورية.ولفتت إلى أن النواف أبدى "عددا من الملاحظات التي تسهم في تطبيق الدراسات والخطط على أرض الواقع والتي من شأنها الحد من المشكلة المرورية".وأكد سعي المؤسسة الأمنية "لتطوير أدوات البحث والدراسة للوصول لأفضل الأنظمة المرورية التي تحقق الأهداف المرجوة".
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أخبار الكويت اليوم, حركة مرور

الداخلية الكويتية: دراسة آلية جديدة لمنح رخص القيادة للوافدين

18:52 GMT 06.12.2021
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE صورة التقطت بواسطة درون للطرق الخالية في مدينة الكويت بعد الإغلاق التام في البلاد، خشية تفشي فيروس كورونا، في مدينة الكويت العاصمة، الكويت، 16 مارس / آذار 2020
 صورة التقطت بواسطة درون للطرق الخالية في مدينة الكويت بعد الإغلاق التام في البلاد، خشية تفشي فيروس كورونا، في مدينة الكويت العاصمة، الكويت، 16 مارس / آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
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أعلنت الداخلية الكويتية أنها بصدد دراسة عدد من الاقتراحات الجديدة، التي سيتم من خلالها إقرار آلية جديدة لمنح رخص القيادة للوافدين.
وحسب ما نشرته الوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكدت أن عددا من الاقتراحات تم تقديمه للوصول إلى آلية جديدة تمنح من خلالها رخص القيادة للوافدين بالبلاد.
وقالت إن وكيل وزارة الداخلية الفريق فيصل النواف، قد ترأس اليوم الإثنين اجتماعاً مع قيادات قطاع المرور "استعرض خلاله عددا من الدراسات والقرارات الوزارية بشأن وضع آلية جديدة متطورة لمنح رخص القيادة للوافدين".
وأوضحت أن الاجتماع ناقش كذلك عدة اقتراحات تخص تخفيف الازدحامات والكثافة المرورية.
ولفتت إلى أن النواف أبدى "عددا من الملاحظات التي تسهم في تطبيق الدراسات والخطط على أرض الواقع والتي من شأنها الحد من المشكلة المرورية".
وأكد سعي المؤسسة الأمنية "لتطوير أدوات البحث والدراسة للوصول لأفضل الأنظمة المرورية التي تحقق الأهداف المرجوة".
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