الداخلية الكويتية: دراسة آلية جديدة لمنح رخص القيادة للوافدين

وحسب ما نشرته الوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكدت أن عددا من الاقتراحات تم تقديمه للوصول إلى آلية جديدة تمنح من خلالها رخص القيادة للوافدين بالبلاد.وقالت إن وكيل وزارة الداخلية الفريق فيصل النواف، قد ترأس اليوم الإثنين اجتماعاً مع قيادات قطاع المرور "استعرض خلاله عددا من الدراسات والقرارات الوزارية بشأن وضع آلية جديدة متطورة لمنح رخص القيادة للوافدين".وأوضحت أن الاجتماع ناقش كذلك عدة اقتراحات تخص تخفيف الازدحامات والكثافة المرورية.ولفتت إلى أن النواف أبدى "عددا من الملاحظات التي تسهم في تطبيق الدراسات والخطط على أرض الواقع والتي من شأنها الحد من المشكلة المرورية".وأكد سعي المؤسسة الأمنية "لتطوير أدوات البحث والدراسة للوصول لأفضل الأنظمة المرورية التي تحقق الأهداف المرجوة".
وقالت إن وكيل وزارة الداخلية الفريق فيصل النواف، قد ترأس اليوم الإثنين اجتماعاً مع قيادات قطاع المرور "استعرض خلاله عددا من الدراسات والقرارات الوزارية بشأن وضع آلية جديدة متطورة لمنح رخص القيادة للوافدين".