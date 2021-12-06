الديوان الملكي السعودي يعلن مغادرة الأمير محمد بن سلمان المملكة في جولة خارجية

وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان له، إن "ولي العهد غادر المملكة في زيارات رسمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.وكانت وسائل إعلام سعودية ذكرت أن الأمير محمد بن سلمان، يبدأ اليوم الاثنين جولة خليجية تشمل سلطنة عُمان، الإمارات، البحرين وقطر، والكويت، قبيل قمة دول مجلس التعاون التي تحتضنها الرياض منتصف الشهر الجاري.ومن المتوقع، بحسب ما نقله إعلام سعودي عن مصادر خليجية، أن يبحث الأمير محمد مع قادة الخليج تعزيز التعاون وتنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون، فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والعربية والدولية، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.تابع أحدث أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك عربي.
وكانت وسائل إعلام سعودية ذكرت أن الأمير محمد بن سلمان، يبدأ اليوم الاثنين جولة خليجية تشمل سلطنة عُمان، الإمارات، البحرين وقطر، والكويت، قبيل قمة دول مجلس التعاون التي تحتضنها الرياض منتصف الشهر الجاري.
ومن المتوقع، بحسب ما نقله إعلام سعودي عن مصادر خليجية، أن يبحث الأمير محمد مع قادة الخليج تعزيز التعاون وتنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون، فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والعربية والدولية، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.