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الديوان الملكي السعودي يعلن مغادرة الأمير محمد بن سلمان المملكة في جولة خارجية
الديوان الملكي السعودي يعلن مغادرة الأمير محمد بن سلمان المملكة في جولة خارجية
غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، المملكة العربية السعودية للقيام بجولة في دول مجلس التعاون الخليجي. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T16:18+0000
2021-12-06T16:18+0000
أخبار السعودية اليوم
ولي العهد محمد بن سلمان
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وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان له، إن "ولي العهد غادر المملكة في زيارات رسمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.وكانت وسائل إعلام سعودية ذكرت أن الأمير محمد بن سلمان، يبدأ اليوم الاثنين جولة خليجية تشمل سلطنة عُمان، الإمارات، البحرين وقطر، والكويت، قبيل قمة دول مجلس التعاون التي تحتضنها الرياض منتصف الشهر الجاري.ومن المتوقع، بحسب ما نقله إعلام سعودي عن مصادر خليجية، أن يبحث الأمير محمد مع قادة الخليج تعزيز التعاون وتنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون، فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والعربية والدولية، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.تابع أحدث أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك عربي.
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أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان

الديوان الملكي السعودي يعلن مغادرة الأمير محمد بن سلمان المملكة في جولة خارجية

16:18 GMT 06.12.2021
© AP Photo / Bandar Aljaloudولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرياض، السعودية 31 مارس 2021
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرياض، السعودية 31 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Bandar Aljaloud
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غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، المملكة العربية السعودية للقيام بجولة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان له، إن "ولي العهد غادر المملكة في زيارات رسمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وكانت وسائل إعلام سعودية ذكرت أن الأمير محمد بن سلمان، يبدأ اليوم الاثنين جولة خليجية تشمل سلطنة عُمان، الإمارات، البحرين وقطر، والكويت، قبيل قمة دول مجلس التعاون التي تحتضنها الرياض منتصف الشهر الجاري.
ومن المتوقع، بحسب ما نقله إعلام سعودي عن مصادر خليجية، أن يبحث الأمير محمد مع قادة الخليج تعزيز التعاون وتنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون، فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والعربية والدولية، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
تابع أحدث أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك عربي.
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