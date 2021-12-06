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السجن 4 سنوات لزعيمة ميانمار أونغ سان
السجن 4 سنوات لزعيمة ميانمار أونغ سان
قضت محكمة ميانمار، اليوم الإثنين، بعقوبة السجن 4 سنوات بحق الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي لإدانتها بمعارضة الجيش وخرق القواعد الصحية. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T07:50+0000
2021-12-06T07:50+0000
ميانمار
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ونقلت شبكة "سي إن بي سي" عن مسؤول قانوني إن محكمة خاصة في عاصمة ميانمار قضت على زعيمة البلاد المعزولة، أونغ سان سو تشي، بالسجن أربع سنوات يوم الاثنين بعد إدانتها بالتحريض وانتهاك قيود فيروس كورونا.ويعتبر هذا الحكم هو الأول في سلسلة من القضايا المرفوعة ضد الزعيمة الحائزة على جائزة نوبل والبالغة من العمر 76 عامًا منذ استيلاء الجيش على السلطة في 1 فبراير/شباط.يشار إلى أنه إذا ثبتت إدانة أونغ سان سو تشي في جميع القضايا التي تواجهها، فقد يُحكم عليها بالسجن لأكثر من 100 عام. وقال المسؤول القانوني إن المحكمة، لم توضح ما إذا كانت سو تشي ستُسجن بسبب الإدانتين أو ستخضع للإقامة الجبرية، وذلك بعد أن قضت 15 عامًا في الإقامة الجبرية بدءًا من عام 1989.وتضمنت قضية التحريض المتورطة فيها الزعيمة، تصريحات نُشرت على صفحة حزبها على فيسبوك بعد أن تم بالفعل اعتقالها هي وزعماء آخرين في الحزب من قبل الجيش، فيما تضمنت تهمة انتهاك قيود فيروس كورونا ظهورها في الحملة الانتخابية قبل الانتخابات في نوفمبر من العام الماضي والتي فاز فيها حزبها بأغلبية ساحقة.وادعى الجيش في ميانمار، الذي خسر حزبه الحليف العديد من المقاعد في الانتخابات، حدوث تزوير كبير في التصويت، لكن مراقبي الانتخابات المستقلين لم يكتشفوا أي مخالفات كبيرة.
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السجن 4 سنوات لزعيمة ميانمار أونغ سان

07:50 GMT 06.12.2021
© REUTERS / Yves Hermanأونج سان سو كي
أونج سان سو كي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / Yves Herman
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قضت محكمة ميانمار، اليوم الإثنين، بعقوبة السجن 4 سنوات بحق الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي لإدانتها بمعارضة الجيش وخرق القواعد الصحية.
ونقلت شبكة "سي إن بي سي" عن مسؤول قانوني إن محكمة خاصة في عاصمة ميانمار قضت على زعيمة البلاد المعزولة، أونغ سان سو تشي، بالسجن أربع سنوات يوم الاثنين بعد إدانتها بالتحريض وانتهاك قيود فيروس كورونا.
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ويعتبر هذا الحكم هو الأول في سلسلة من القضايا المرفوعة ضد الزعيمة الحائزة على جائزة نوبل والبالغة من العمر 76 عامًا منذ استيلاء الجيش على السلطة في 1 فبراير/شباط.
يشار إلى أنه إذا ثبتت إدانة أونغ سان سو تشي في جميع القضايا التي تواجهها، فقد يُحكم عليها بالسجن لأكثر من 100 عام. وقال المسؤول القانوني إن المحكمة، لم توضح ما إذا كانت سو تشي ستُسجن بسبب الإدانتين أو ستخضع للإقامة الجبرية، وذلك بعد أن قضت 15 عامًا في الإقامة الجبرية بدءًا من عام 1989.
وتضمنت قضية التحريض المتورطة فيها الزعيمة، تصريحات نُشرت على صفحة حزبها على فيسبوك بعد أن تم بالفعل اعتقالها هي وزعماء آخرين في الحزب من قبل الجيش، فيما تضمنت تهمة انتهاك قيود فيروس كورونا ظهورها في الحملة الانتخابية قبل الانتخابات في نوفمبر من العام الماضي والتي فاز فيها حزبها بأغلبية ساحقة.
وادعى الجيش في ميانمار، الذي خسر حزبه الحليف العديد من المقاعد في الانتخابات، حدوث تزوير كبير في التصويت، لكن مراقبي الانتخابات المستقلين لم يكتشفوا أي مخالفات كبيرة.
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