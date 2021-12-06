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https://arabic.sputniknews.com/20211206/الصين-تهدد-بإجراءات-مضادة-إذا-قاطعت-الولايات-المتحدة-أولمبياد-بكين-1053621216.html
الصين تهدد بإجراءات مضادة إذا قاطعت الولايات المتحدة أولمبياد بكين
الصين تهدد بإجراءات مضادة إذا قاطعت الولايات المتحدة أولمبياد بكين
قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن على السياسيين الأمريكيين الكف عن الدعوة إلى مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بكين الشتوية لتجنب الإضرار بالعلاقات... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T11:53+0000
2021-12-06T11:53+0000
الرئيس الأمريكي جو بايدن
أولمبياد
الصين
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ومن المتوقع أن تعلن إدارة بايدن هذا الأسبوع أن مسؤولي الحكومة الأمريكية لن يحضروا أولمبياد 2022 في بكين، بحسب رويترز.وقال تشاو ليجيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن أولئك الذين يطالبون بالمقاطعة يجب أن يتوقفوا "حتى لا يؤثروا على الحوار والتعاون بين الصين والولايات المتحدة في مجالات مهمة".وأضاف خلال مؤتمر صحفي "إذا أصرت الولايات المتحدة على التشبث عن عمد بمسارها، فإن الصين ستتخذ إجراءات مضادة حازمة".وأمس الأحد، قالت قناة "سي إن إن" التلفزيونية، إنه من المتوقع أن تعلن إدارة بادين خلال أيام عن مقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية في بكين.ونقلت القناة عن مصدر مطلع لم تسمه، أن القرار الأمريكي المحتمل يعني غيابا تاما للمسؤولين الأمريكيين عن الأولمبياد، دون حرمان الرياضيين الأمريكيين من فرصة المشاركة في المنافسات.والشهر الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يفكر في مثل هذه المقاطعة الدبلوماسية احتجاجا على سجل حقوق الإنسان في الصين، بما في ذلك ما تصفه واشنطن بأنه إبادة جماعية ضد أقلية الأويغور المسلمة.
https://arabic.sputniknews.com/20211118/بايدن-نبحث-مقاطعة-أولمبياد-بكين-دبلوماسيا-1050745826.html
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الرئيس الأمريكي جو بايدن, أولمبياد, الصين

الصين تهدد بإجراءات مضادة إذا قاطعت الولايات المتحدة أولمبياد بكين

11:53 GMT 06.12.2021
© REUTERS / POOL Newالرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، في عام 2013
الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، في عام 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / POOL New
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قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن على السياسيين الأمريكيين الكف عن الدعوة إلى مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بكين الشتوية لتجنب الإضرار بالعلاقات الثنائية، وإن الصين ستتخذ "إجراءات مضادة" إذا لزم الأمر.
ومن المتوقع أن تعلن إدارة بايدن هذا الأسبوع أن مسؤولي الحكومة الأمريكية لن يحضروا أولمبياد 2022 في بكين، بحسب رويترز.
لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن بتظيره الصيني شي جي بينغ في بكين، الصين 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2021
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وقال تشاو ليجيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن أولئك الذين يطالبون بالمقاطعة يجب أن يتوقفوا "حتى لا يؤثروا على الحوار والتعاون بين الصين والولايات المتحدة في مجالات مهمة".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي "إذا أصرت الولايات المتحدة على التشبث عن عمد بمسارها، فإن الصين ستتخذ إجراءات مضادة حازمة".
وأمس الأحد، قالت قناة "سي إن إن" التلفزيونية، إنه من المتوقع أن تعلن إدارة بادين خلال أيام عن مقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية في بكين.
ونقلت القناة عن مصدر مطلع لم تسمه، أن القرار الأمريكي المحتمل يعني غيابا تاما للمسؤولين الأمريكيين عن الأولمبياد، دون حرمان الرياضيين الأمريكيين من فرصة المشاركة في المنافسات.
والشهر الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يفكر في مثل هذه المقاطعة الدبلوماسية احتجاجا على سجل حقوق الإنسان في الصين، بما في ذلك ما تصفه واشنطن بأنه إبادة جماعية ضد أقلية الأويغور المسلمة.
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