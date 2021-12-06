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العراق.. حزمة تدابير أمنية لتحقيق الاستقرار في حزام بغداد
العراق.. حزمة تدابير أمنية لتحقيق الاستقرار في حزام بغداد
أعلنت قيادة عمليات بغداد، مجموعة من التدابير الأمنية لتحقيق الاستقرار في مناطق حزام العاصمة. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T06:44+0000
2021-12-06T06:44+0000
العراق
الجيش العراقي
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، الأحد، أن القيادة اتخذت مجموعة من الاجراءات لفرض السيطرة على حزام بغداد الأمني.وأوضح أن من هذه الإجراءات مسك أبراج المراقبة على محيط العاصمة الأمني، لوقف الخروقات الأمنية من خارج محافظة بغداد باتجاه الدخول.ولفت كذلك إلى تركيب مجموعة من الكاميرات الحرارية في مناطق الحزام التي قد تكون ممرات أو بؤرا للعصابات الاجرامية.قيادة العمليات نصبت أيضا عددا من المناطيد وأبراج المراقبة، بالإضافة لتكثيف الجهود الاستخبارية بهذه المناطق لجمع المعلومات الضرورية وتنفيذ المهام على أساس هذه المعلومات.كما أعلن سليم عن تجهيز القواطع المهمة بالنواظير الحرارية التي سمحت للقطعات بفتح كمائن ليلية لتحديد حركة العدو.وأوضح أن قيادة العمليات شكلت أيضا خلية استخبارية شمال بغداد مشكلة من كافة الوكالات الأمنية بهدف تنسيق الجهد الاستخباري وجمع المعلومات عن بقايا عصابات داعش الإرهابي.وتجري قيادة العمليات لقاءات متكررة مع شيوخ العشائر ووجهاء المناطق لتقريب وجهات النظر والعمل بروح الفريق الواحد.وأكد سليم أن هذه الظروف والعوامل، أدت الى تحقيق استقرار نسبي في حزام بغداد.
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العراق, الجيش العراقي

العراق.. حزمة تدابير أمنية لتحقيق الاستقرار في حزام بغداد

06:44 GMT 06.12.2021
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIقوات الجيش العراقي في بغداد، العراق 26 مايو 2021
قوات الجيش العراقي في بغداد، العراق 26 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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أعلنت قيادة عمليات بغداد، مجموعة من التدابير الأمنية لتحقيق الاستقرار في مناطق حزام العاصمة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، الأحد، أن القيادة اتخذت مجموعة من الاجراءات لفرض السيطرة على حزام بغداد الأمني.
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وأوضح أن من هذه الإجراءات مسك أبراج المراقبة على محيط العاصمة الأمني، لوقف الخروقات الأمنية من خارج محافظة بغداد باتجاه الدخول.
ولفت كذلك إلى تركيب مجموعة من الكاميرات الحرارية في مناطق الحزام التي قد تكون ممرات أو بؤرا للعصابات الاجرامية.
قيادة العمليات نصبت أيضا عددا من المناطيد وأبراج المراقبة، بالإضافة لتكثيف الجهود الاستخبارية بهذه المناطق لجمع المعلومات الضرورية وتنفيذ المهام على أساس هذه المعلومات.
كما أعلن سليم عن تجهيز القواطع المهمة بالنواظير الحرارية التي سمحت للقطعات بفتح كمائن ليلية لتحديد حركة العدو.
وأوضح أن قيادة العمليات شكلت أيضا خلية استخبارية شمال بغداد مشكلة من كافة الوكالات الأمنية بهدف تنسيق الجهد الاستخباري وجمع المعلومات عن بقايا عصابات داعش الإرهابي.
وتجري قيادة العمليات لقاءات متكررة مع شيوخ العشائر ووجهاء المناطق لتقريب وجهات النظر والعمل بروح الفريق الواحد.
وأكد سليم أن هذه الظروف والعوامل، أدت الى تحقيق استقرار نسبي في حزام بغداد.
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