"العودة السريعة أفضل"... إيران تعلق على جولة محمد بن سلمان إلى دول الخليج

وردا على سؤال حول الجولة، قال المتحدث سعيد خطيب زادة في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين "إننا ننصح الجيران بالتصرف بعقلانية ونضج في تصريحاتهم وكلامهم بقدر ما ينبغي أن يركزوا على تصحيح سياساتهم الخاطئة"، وفقا لوكالة فارس.وشدد المتحدث باسم الخارجية الايرانية على أن "عودة السعودية والبحرين لهذه الترتيبات الإقليمية على وجه السرعة أفضل لهما ولسائر دول المنطقة".وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الأمير محمد بن سلمان، يبدأ اليوم الاثنين جولة خليجية تشمل سلطنة عُمان، الإمارات، البحرين وقطر، والكويت، قبيل قمة دول مجلس التعاون التي تحتضنها الرياض منتصف الشهر الجاري.ومن المتوقع، بحسب ما نقله إعلام سعودي عن مصادر خليجية، أن يبحث الأمير محمد مع قادة الخليج تعزيز التعاون وتنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون، فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والعربية والدولية، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على الجولة الخليجية المقرر أن يقوم بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
وردا على سؤال حول الجولة، قال المتحدث سعيد خطيب زادة في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين "إننا ننصح الجيران بالتصرف بعقلانية ونضج في تصريحاتهم وكلامهم بقدر ما ينبغي أن يركزوا على تصحيح سياساتهم الخاطئة"، وفقا لوكالة فارس.
وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الأمير محمد بن سلمان، يبدأ اليوم الاثنين جولة خليجية تشمل سلطنة عُمان، الإمارات، البحرين وقطر، والكويت، قبيل قمة دول مجلس التعاون التي تحتضنها الرياض منتصف الشهر الجاري.
ومن المتوقع، بحسب ما نقله إعلام سعودي عن مصادر خليجية، أن يبحث الأمير محمد مع قادة الخليج تعزيز التعاون وتنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون، فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والعربية والدولية، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.