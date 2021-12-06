تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211206/العودة-السريعة-أفضل-إيران-تعلق-على-جولة-محمد-بن-سلمان-إلى-دول-الخليج-1053633514.html
"العودة السريعة أفضل"... إيران تعلق على جولة محمد بن سلمان إلى دول الخليج
"العودة السريعة أفضل"... إيران تعلق على جولة محمد بن سلمان إلى دول الخليج
علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على الجولة الخليجية المقرر أن يقوم بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى دول مجلس التعاون الخليجي. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T14:50+0000
2021-12-06T14:52+0000
العالم العربي
العالم
أخبار إيران
أخبار السعودية اليوم
محمد بن سلمان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1048273579_0:0:1921:1082_1920x0_80_0_0_5872d0b3762134c3053f912f41ce3578.jpg
وردا على سؤال حول الجولة، قال المتحدث سعيد خطيب زادة في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين "إننا ننصح الجيران بالتصرف بعقلانية ونضج في تصريحاتهم وكلامهم بقدر ما ينبغي أن يركزوا على تصحيح سياساتهم الخاطئة"، وفقا لوكالة فارس.وشدد المتحدث باسم الخارجية الايرانية على أن "عودة السعودية والبحرين لهذه الترتيبات الإقليمية على وجه السرعة أفضل لهما ولسائر دول المنطقة".وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الأمير محمد بن سلمان، يبدأ اليوم الاثنين جولة خليجية تشمل سلطنة عُمان، الإمارات، البحرين وقطر، والكويت، قبيل قمة دول مجلس التعاون التي تحتضنها الرياض منتصف الشهر الجاري.ومن المتوقع، بحسب ما نقله إعلام سعودي عن مصادر خليجية، أن يبحث الأمير محمد مع قادة الخليج تعزيز التعاون وتنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون، فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والعربية والدولية، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20211116/إيران-ترد-على-وزير-الخارجية-السعودي-لا-جديد-وفتح-السفارتين-بعيد-1050720365.html
https://arabic.sputniknews.com/20211206/مستشار-الأمن-القومي-الإماراتي-تطوير-العلاقات-الحميمة-مع-إيران-من-أولوياتنا-1053614880.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1048273579_169:0:1921:1314_1920x0_80_0_0_81b63f3b037f8d7e77862e0f9c17e709.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العالم, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, محمد بن سلمان

"العودة السريعة أفضل"... إيران تعلق على جولة محمد بن سلمان إلى دول الخليج

14:50 GMT 06.12.2021 (تم التحديث: 14:52 GMT 06.12.2021)
© REUTERS / BANDER ALGALOUD/SAUDI ROYAL COURولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، السعودية، فبراير 2021
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، السعودية، فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / BANDER ALGALOUD/SAUDI ROYAL COUR
تابعنا عبر
علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على الجولة الخليجية المقرر أن يقوم بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
وردا على سؤال حول الجولة، قال المتحدث سعيد خطيب زادة في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين "إننا ننصح الجيران بالتصرف بعقلانية ونضج في تصريحاتهم وكلامهم بقدر ما ينبغي أن يركزوا على تصحيح سياساتهم الخاطئة"، وفقا لوكالة فارس.
حرب بين إيران والسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2021
إيران ترد على وزير الخارجية السعودي: لا جديد وفتح السفارتين "بعيد"
16 نوفمبر, 13:31 GMT

وتمنى زادة "لو تمكنت دول منطقة الخليج الثمانية، وهي عمان وقطر والإمارات والعراق والبحرين والكويت وإيران والسعودية، من التعاون سريعا في إطار آلية إقليمية".

وشدد المتحدث باسم الخارجية الايرانية على أن "عودة السعودية والبحرين لهذه الترتيبات الإقليمية على وجه السرعة أفضل لهما ولسائر دول المنطقة".
مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد خلال لقائه سكرتير الأمن القومي الإيراني علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
مستشار الأمن القومي الإماراتي: تطوير العلاقات الحميمة مع إيران من أولوياتنا
10:10 GMT
وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الأمير محمد بن سلمان، يبدأ اليوم الاثنين جولة خليجية تشمل سلطنة عُمان، الإمارات، البحرين وقطر، والكويت، قبيل قمة دول مجلس التعاون التي تحتضنها الرياض منتصف الشهر الجاري.
ومن المتوقع، بحسب ما نقله إعلام سعودي عن مصادر خليجية، أن يبحث الأمير محمد مع قادة الخليج تعزيز التعاون وتنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون، فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والعربية والدولية، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:48 GMTموسكو ونيودلهي توقعان عقدا لإنتاج بنادق كلاشينكوف هجومية في الهند
15:47 GMTعلماء يجففون محيطات الأرض ويكشفون عن مشهد مخيف لـ"العالم السفلي"... فيديو
15:45 GMTحزب "العدالة والتنمية" المغربي يتعهد بالدفاع عن الملك حال قيام حرب مع الجزائر... فيديو
15:39 GMTغوغل يتيح ميزة خاصة بـ"الصور الحساسة" على هواتف أخرى بخلاف "بيكسل"
15:36 GMTلاجئ سوداني يقتل حارس أمن ويشعل النار بمركز للمهاجرين في فرنسا
15:34 GMTروسيا والهند تؤكدان التمسك بالشراكة الاستراتيجية والبحث عن مجالات تعاون جديدة
15:31 GMTمسؤول صيني: لم نوجه دعوة للمسؤولين الأمريكيين لحضور الأولمبياد كي يقاطعوه
15:25 GMTمرشح المملكة المغربية يفوز برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو
15:21 GMTالخارجية الإيرانية: لو هاجمت إسرائيل منشأة نطنز النووية لأخبرنا الشعب
15:17 GMTبنك إنجلترا يتوقع تفاقم التضخم في بريطانيا بسبب أسعار الطاقة
15:15 GMTتناوله كل صباح... مشروب بسيط يحميك من السكتة الدماغية
15:13 GMTبالتفاصيل… أهداف زيارة ولي العهد السعودي لسلطنة عمان وأهم الاتفاقيات المرتقبة
15:05 GMTزيارة مسشار الأمن القومي الإماراتي لطهران... والرئيس اليمني يطلب دعما ماليا سعوديا
15:05 GMTالاستعانة بمروحية "مي-17" لنقل طائرة مسيرة إيرانية... فيديو وصور
15:04 GMTمواعيد مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب 2021
14:53 GMTقطر وتركيا بصدد التوقيع على 12 اتفاقية جديدة
14:50 GMT"العودة السريعة أفضل"... إيران تعلق على جولة محمد بن سلمان إلى دول الخليج
14:38 GMTتقارير: أمريكا تقاطع أولمبياد بكين دبلوماسيا لكنها ستسمح بمشاركة الرياضيين
14:35 GMTمحمد عادل إمام يتخذ إجراء ضد القائم على إدارة صفحته في فيسبوك
14:32 GMTخبير أمني عراقي: مقبلون على هجمات مكثفة لـ"داعش"