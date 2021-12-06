https://arabic.sputniknews.com/20211206/العودة-السريعة-أفضل-إيران-تعلق-على-جولة-محمد-بن-سلمان-إلى-دول-الخليج-1053633514.html

"العودة السريعة أفضل"... إيران تعلق على جولة محمد بن سلمان إلى دول الخليج

"العودة السريعة أفضل"... إيران تعلق على جولة محمد بن سلمان إلى دول الخليج

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على الجولة الخليجية المقرر أن يقوم بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى دول مجلس التعاون الخليجي. 06.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-06T14:50+0000

2021-12-06T14:50+0000

2021-12-06T14:52+0000

العالم العربي

العالم

أخبار إيران

أخبار السعودية اليوم

محمد بن سلمان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1048273579_0:0:1921:1082_1920x0_80_0_0_5872d0b3762134c3053f912f41ce3578.jpg

وردا على سؤال حول الجولة، قال المتحدث سعيد خطيب زادة في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين "إننا ننصح الجيران بالتصرف بعقلانية ونضج في تصريحاتهم وكلامهم بقدر ما ينبغي أن يركزوا على تصحيح سياساتهم الخاطئة"، وفقا لوكالة فارس.وشدد المتحدث باسم الخارجية الايرانية على أن "عودة السعودية والبحرين لهذه الترتيبات الإقليمية على وجه السرعة أفضل لهما ولسائر دول المنطقة".وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الأمير محمد بن سلمان، يبدأ اليوم الاثنين جولة خليجية تشمل سلطنة عُمان، الإمارات، البحرين وقطر، والكويت، قبيل قمة دول مجلس التعاون التي تحتضنها الرياض منتصف الشهر الجاري.ومن المتوقع، بحسب ما نقله إعلام سعودي عن مصادر خليجية، أن يبحث الأمير محمد مع قادة الخليج تعزيز التعاون وتنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون، فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والعربية والدولية، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

https://arabic.sputniknews.com/20211116/إيران-ترد-على-وزير-الخارجية-السعودي-لا-جديد-وفتح-السفارتين-بعيد-1050720365.html

https://arabic.sputniknews.com/20211206/مستشار-الأمن-القومي-الإماراتي-تطوير-العلاقات-الحميمة-مع-إيران-من-أولوياتنا-1053614880.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, العالم, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, محمد بن سلمان