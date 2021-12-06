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القبض على رئيس ناد إيطالي ووضع 5 آخرين تحت الإقامة الجبرية
القبض على رئيس ناد إيطالي ووضع 5 آخرين تحت الإقامة الجبرية
ألقت الشرطة المالية الإيطالية القبض على رئيس نادي سامبدوريا الإيطالي، ووضع 5 آخرون تحت الإقامة الجبرية بتهم تتعلق بالفساد المادي. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T13:56+0000
2021-12-06T13:56+0000
رياضة
الدوري الإيطالي
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة "أنسا" الإيطالية، اليوم الاثنين، أن ماسيمو فيريرو، رئيس نادي سامبدوريا الذي يلعب في الدرجة الأولى من الدوري الإيطالي، قد ألقي القبض عليه ونقل إلى السجن، بينما صدر أمر بالإقامة الجرية ضد 5 أشخاص آخرين.وبينت الوكالة أن القبض على المسؤول جاء في إطار تحقيق يجريه المدعي العام في تهم تتعلق بجرائم الشركات والإفلاس، موضحة أن نادي ليغوريا ليس جزءا في التحقيق.وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فتشت الشرطة المالية الإيطالية، مكاتب نادي يوفنتوس في مدينتي تورينو وميلان، بحثا عن وثائق تتعلق بصفقات بيع وشراء اللاعبين، بين 2019 و2021، في إطار تحقيقات بشأن قيام مسؤولين كبار في النادي بتقديم معلومات غير صحيحة لمستثمرين وإصدار فواتير لصفقات وهمية.وقالت ممثلة النيابة العامة في تورين إن التحقيقات شملت صفقات بيع وشراء اللاعبين وخدمات قدمها بعض العملاء في هذا السياق.وجاء التفتيش بعد فتح تحقيق في أكتوبر/تشرين الأول من قبل القضاء الإيطالي في عدد من صفقات بيع وشراء اللاعبين في مختلف الأندية بدوري الدرجة الأولى، للاشتباه في وجود انتقالات مشبوهة، ترتبط أغلبها بنادي يوفنتوس.
https://arabic.sputniknews.com/20211127/السلطات-الإيطالية-تقتحم-مبنى-يوفنتوس-بسبب-صفقات-مشبوهة-1053326582.html
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رياضة, الدوري الإيطالي

القبض على رئيس ناد إيطالي ووضع 5 آخرين تحت الإقامة الجبرية

13:56 GMT 06.12.2021
© REUTERS / DANIELE MASCOLOتأجيل مباريات الدوري الإيطالي بسبب فيروس كورونا
تأجيل مباريات الدوري الإيطالي بسبب فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / DANIELE MASCOLO
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ألقت الشرطة المالية الإيطالية القبض على رئيس نادي سامبدوريا الإيطالي، ووضع 5 آخرون تحت الإقامة الجبرية بتهم تتعلق بالفساد المادي.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة "أنسا" الإيطالية، اليوم الاثنين، أن ماسيمو فيريرو، رئيس نادي سامبدوريا الذي يلعب في الدرجة الأولى من الدوري الإيطالي، قد ألقي القبض عليه ونقل إلى السجن، بينما صدر أمر بالإقامة الجرية ضد 5 أشخاص آخرين.
وبينت الوكالة أن القبض على المسؤول جاء في إطار تحقيق يجريه المدعي العام في تهم تتعلق بجرائم الشركات والإفلاس، موضحة أن نادي ليغوريا ليس جزءا في التحقيق.
وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فتشت الشرطة المالية الإيطالية، مكاتب نادي يوفنتوس في مدينتي تورينو وميلان، بحثا عن وثائق تتعلق بصفقات بيع وشراء اللاعبين، بين 2019 و2021، في إطار تحقيقات بشأن قيام مسؤولين كبار في النادي بتقديم معلومات غير صحيحة لمستثمرين وإصدار فواتير لصفقات وهمية.
وقالت ممثلة النيابة العامة في تورين إن التحقيقات شملت صفقات بيع وشراء اللاعبين وخدمات قدمها بعض العملاء في هذا السياق.
رئيس يوفنتوس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
السلطات الإيطالية تقتحم مبنى يوفنتوس بسبب صفقات مشبوهة
27 نوفمبر, 12:25 GMT
وجاء التفتيش بعد فتح تحقيق في أكتوبر/تشرين الأول من قبل القضاء الإيطالي في عدد من صفقات بيع وشراء اللاعبين في مختلف الأندية بدوري الدرجة الأولى، للاشتباه في وجود انتقالات مشبوهة، ترتبط أغلبها بنادي يوفنتوس.
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