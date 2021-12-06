القبض على رئيس ناد إيطالي ووضع 5 آخرين تحت الإقامة الجبرية

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة "أنسا" الإيطالية، اليوم الاثنين، أن ماسيمو فيريرو، رئيس نادي سامبدوريا الذي يلعب في الدرجة الأولى من الدوري الإيطالي، قد ألقي القبض عليه ونقل إلى السجن، بينما صدر أمر بالإقامة الجرية ضد 5 أشخاص آخرين.وبينت الوكالة أن القبض على المسؤول جاء في إطار تحقيق يجريه المدعي العام في تهم تتعلق بجرائم الشركات والإفلاس، موضحة أن نادي ليغوريا ليس جزءا في التحقيق.وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فتشت الشرطة المالية الإيطالية، مكاتب نادي يوفنتوس في مدينتي تورينو وميلان، بحثا عن وثائق تتعلق بصفقات بيع وشراء اللاعبين، بين 2019 و2021، في إطار تحقيقات بشأن قيام مسؤولين كبار في النادي بتقديم معلومات غير صحيحة لمستثمرين وإصدار فواتير لصفقات وهمية.وقالت ممثلة النيابة العامة في تورين إن التحقيقات شملت صفقات بيع وشراء اللاعبين وخدمات قدمها بعض العملاء في هذا السياق.وجاء التفتيش بعد فتح تحقيق في أكتوبر/تشرين الأول من قبل القضاء الإيطالي في عدد من صفقات بيع وشراء اللاعبين في مختلف الأندية بدوري الدرجة الأولى، للاشتباه في وجود انتقالات مشبوهة، ترتبط أغلبها بنادي يوفنتوس.
ألقت الشرطة المالية الإيطالية القبض على رئيس نادي سامبدوريا الإيطالي، ووضع 5 آخرون تحت الإقامة الجبرية بتهم تتعلق بالفساد المادي.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة "أنسا" الإيطالية، اليوم الاثنين، أن ماسيمو فيريرو، رئيس نادي سامبدوريا الذي يلعب في الدرجة الأولى من الدوري الإيطالي، قد ألقي القبض عليه ونقل إلى السجن، بينما صدر أمر بالإقامة الجرية ضد 5 أشخاص آخرين.
وبينت الوكالة أن القبض على المسؤول جاء في إطار تحقيق يجريه المدعي العام في تهم تتعلق بجرائم الشركات والإفلاس، موضحة أن نادي ليغوريا ليس جزءا في التحقيق.
وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فتشت الشرطة المالية الإيطالية، مكاتب نادي يوفنتوس في مدينتي تورينو وميلان، بحثا عن وثائق تتعلق بصفقات بيع وشراء اللاعبين، بين 2019 و2021، في إطار تحقيقات بشأن قيام مسؤولين كبار في النادي بتقديم معلومات غير صحيحة لمستثمرين وإصدار فواتير لصفقات وهمية.
وقالت ممثلة النيابة العامة في تورين إن التحقيقات شملت صفقات بيع وشراء اللاعبين وخدمات قدمها بعض العملاء في هذا السياق.
وجاء التفتيش بعد فتح تحقيق في أكتوبر/تشرين الأول من قبل القضاء الإيطالي في عدد من صفقات بيع وشراء اللاعبين في مختلف الأندية بدوري الدرجة الأولى، للاشتباه في وجود انتقالات مشبوهة، ترتبط أغلبها بنادي يوفنتوس.