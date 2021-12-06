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https://arabic.sputniknews.com/20211206/الكرملين-يكشف-المواضيع-الهامة-التي-سيتطرق-إليها-الرئيسان-الروسي-والأمريكي-خلال-اللقاء-المشترك-1053622508.html
الكرملين يكشف المواضيع الهامة التي سيتطرق إليها الرئيسان الروسي والأمريكي خلال اللقاء المشترك
الكرملين يكشف المواضيع الهامة التي سيتطرق إليها الرئيسان الروسي والأمريكي خلال اللقاء المشترك
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن سيتحدثان عن أزمة الحوار بين... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T12:18+0000
2021-12-06T12:18+0000
روسيا
الرئيس الأمريكي جو بايدن
الولايات المتحدة
بوتين
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات بيسكوف الذي قال "بالطبع، سيكون من الضروري مناقشة كيفية تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها في جنيف، والمضي قدمًا ومعرفة ما يتم تنفيذه بالكامل وما يتطلب جهودا إضافية لتعزيز العلاقة الثنائية". وأضاف بيسكوف قائلا: "ستعقد المحادثات في 7 ديسمبر/ كانون الأول حوالي الساعة 6 بتوقيت موسكو عبر الفيديو وسيكون اتصالا آمنا ولن يكون مباشرا ومتاحا للجميع، ولكن سيتم عرض اللقطات الأولى من الحدث على الإنترنت للصحفيين".وتابع بيسكوف قائلا: "من بين الموضوعات الرئيسية التوترات حول أوكرانيا، وتقدم الناتو نحو حدود روسيا ، ومبادرة الرئيس الروسي بشأن الضمانات الأمنية".هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد التقى بنظيره الأمريكي جو بايدن، في شهر يونيو من هذا العام في العاصمة السويسرية جنيف، وعقدا قمة هي الأولى منذ تولي الأخير الرئاسة، وتباحث الطرفان في العديد من القضايا العالقة بين البلدين.
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روسيا, الرئيس الأمريكي جو بايدن, الولايات المتحدة, بوتين

الكرملين يكشف المواضيع الهامة التي سيتطرق إليها الرئيسان الروسي والأمريكي خلال اللقاء المشترك

12:18 GMT 06.12.2021
© Sputnik . Alexei Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورالكرملين، موسكو، روسيا
الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© Sputnik . Alexei Kudenko
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن سيتحدثان عن أزمة الحوار بين البلدين.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات بيسكوف الذي قال "بالطبع، سيكون من الضروري مناقشة كيفية تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها في جنيف، والمضي قدمًا ومعرفة ما يتم تنفيذه بالكامل وما يتطلب جهودا إضافية لتعزيز العلاقة الثنائية".
وأضاف بيسكوف قائلا: "ستعقد المحادثات في 7 ديسمبر/ كانون الأول حوالي الساعة 6 بتوقيت موسكو عبر الفيديو وسيكون اتصالا آمنا ولن يكون مباشرا ومتاحا للجميع، ولكن سيتم عرض اللقطات الأولى من الحدث على الإنترنت للصحفيين".
وتابع بيسكوف قائلا: "من بين الموضوعات الرئيسية التوترات حول أوكرانيا، وتقدم الناتو نحو حدود روسيا ، ومبادرة الرئيس الروسي بشأن الضمانات الأمنية".
هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد التقى بنظيره الأمريكي جو بايدن، في شهر يونيو من هذا العام في العاصمة السويسرية جنيف، وعقدا قمة هي الأولى منذ تولي الأخير الرئاسة، وتباحث الطرفان في العديد من القضايا العالقة بين البلدين.
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