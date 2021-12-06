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https://arabic.sputniknews.com/20211206/المخاوف-من-سلالة-أوميكرون-تربك-بداية-مؤتمر-أمريكي-كبير-للطاقة-1053606240.html
المخاوف من سلالة أوميكرون تربك بداية مؤتمر أمريكي كبير للطاقة
المخاوف من سلالة أوميكرون تربك بداية مؤتمر أمريكي كبير للطاقة
ينطلق هذا الأسبوع مؤتمر مجلس البترول العالمي، وقد تقلصت بشكل حاد قائمة الحضور من المسؤولين التنفيذيين بقطاع الطاقة والوزراء، لمناقشة مستقبل سوق النفط، في الوقت... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T05:01+0000
2021-12-06T05:01+0000
سلالة كورونا الجديدة
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ويجمع المؤتمر الذي يُعقد على مدى أربعة أيام، والذي تأجل من العام 2020 بسبب الجائحة، الشخصيات الرئيسية بالقطاع كل ثلاث سنوات.وكان من المتوقع أن يحضر مسؤولون من دول منها السعودية ونيجيريا والهند والولايات المتحدة لمناقشة دور التكنولوجيا الجديدة واستراتيجيات خفض انبعاثات الكربون.لكن قيود السفر والمخاوف بشأن السلالة الجديدة من كورونا دفعت المنظمين اليوم الأحد للمسارعة إلى العمل على سد الفجوات في جدول الأعمال.وقال مسؤولون من مجلس البترول العالمي اليوم الأحد، إن وزراء الطاقة من السعودية وقازاخستان وقطر والأرجنتين وغينيا الإستوائية واليونان وتركيا ورومانيا انسحبوا.كما انسحب أيضا الرؤساء التنفيذيون لشركات بي.بي وسوناطراك وقطر للطاقة.وقال منظمونومن المقرر أن تبدأ جلسة المؤتمر يوم الاثنين بأحاديث لمسؤولين تنفيذيين من شركات تشيفرون وإكسون موبيل وأرامكو السعودية وإكوينور وتوتال إنرجيز، يطرحون خلالها منهجهم بشأن تحول العالم بعيدا عن الوقود الحفري.ويتحدث الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو خلال المؤتمر يوم الثلاثاء عن بعد بسبب قيود السفر.
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سلالة كورونا الجديدة

المخاوف من سلالة أوميكرون تربك بداية مؤتمر أمريكي كبير للطاقة

05:01 GMT 06.12.2021
© Sputnikأوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© Sputnik
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ينطلق هذا الأسبوع مؤتمر مجلس البترول العالمي، وقد تقلصت بشكل حاد قائمة الحضور من المسؤولين التنفيذيين بقطاع الطاقة والوزراء، لمناقشة مستقبل سوق النفط، في الوقت الذي أربك فيه انتشار سلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا حركة السفر.
ويجمع المؤتمر الذي يُعقد على مدى أربعة أيام، والذي تأجل من العام 2020 بسبب الجائحة، الشخصيات الرئيسية بالقطاع كل ثلاث سنوات.
وكان من المتوقع أن يحضر مسؤولون من دول منها السعودية ونيجيريا والهند والولايات المتحدة لمناقشة دور التكنولوجيا الجديدة واستراتيجيات خفض انبعاثات الكربون.
لكن قيود السفر والمخاوف بشأن السلالة الجديدة من كورونا دفعت المنظمين اليوم الأحد للمسارعة إلى العمل على سد الفجوات في جدول الأعمال.
اختبار فحص فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في كولومبوس، أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
أوميكرون تعصف بثلث الولايات المتحدة الأمريكية
أمس, 21:23 GMT
وقال مسؤولون من مجلس البترول العالمي اليوم الأحد، إن وزراء الطاقة من السعودية وقازاخستان وقطر والأرجنتين وغينيا الإستوائية واليونان وتركيا ورومانيا انسحبوا.
كما انسحب أيضا الرؤساء التنفيذيون لشركات بي.بي وسوناطراك وقطر للطاقة.
وقال منظمون

إن غياب الشخصيات البارزة جاء نتيجة "قيود السفر والمخاوف" بشأن السلالة الجديدة. وقال متحدث رسمي إن المؤتمر سيمضي قدما وإنه يجري البحث عن بدائل لبعض المتحدثين فيه.

ومن المقرر أن تبدأ جلسة المؤتمر يوم الاثنين بأحاديث لمسؤولين تنفيذيين من شركات تشيفرون وإكسون موبيل وأرامكو السعودية وإكوينور وتوتال إنرجيز، يطرحون خلالها منهجهم بشأن تحول العالم بعيدا عن الوقود الحفري.
ويتحدث الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو خلال المؤتمر يوم الثلاثاء عن بعد بسبب قيود السفر.
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