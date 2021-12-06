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https://arabic.sputniknews.com/20211206/المراكز-الأمريكية-تنصح-المواطنين-بعدم-السفر-إلى-فرنسا-والأردن-1053648492.html
المراكز الأمريكية تنصح المواطنين بعدم السفر إلى فرنسا والأردن
المراكز الأمريكية تنصح المواطنين بعدم السفر إلى فرنسا والأردن
نصحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى فرنسا والأردن والبرتغال وتنزانيا ووجهات أخرى، مشيرة... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T22:43+0000
2021-12-06T22:43+0000
2021-12-06T22:43+0000
فيروس كورونا
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وتدرج المراكز حاليا ما يزيد على 80 وجهة في تصنيف "المستوى الرابع: مرتفع جدا".وأضافت اليوم أيضا إلى أعلى مستوى كلا من أندورا وقبرص وليشتنشتاين.كان مسؤولون صحيون أمريكيون، قالوا يوم الأحد، أن أوميكرون، سلالة فيروس كورونا الجديدة، انتشرت في نحو ثلث الولايات الأمريكية.ورغم أن ظهور السلالة الجديدة أثار الانزعاج في أنحاء العالم، فإن منظمة الصحة العالمية، أعلنت، الجمعة الماضي، أنه ليس لدى المنظمة بيانات حتى الآن عن وفيات بسبب "أوميكرون"، لكنها اعتبرتها "مقلقة".لكن المسؤولون الأمريكيون أكدوا في الوقت ذاته، أن سلالة دلتا ما زالت تمثل أغلب إصابات كوفيد-19 مع زيادة عدد الحالات على مستوى البلاد، وفقا لرويترز.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/أوميكرون-تعصف-بثلث-الولايات-المتحدة-الأمريكية-1053602926.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا
المراكز الأمريكية تنصح المواطنين بعدم السفر إلى فرنسا والأردن
نصحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى فرنسا والأردن والبرتغال وتنزانيا ووجهات أخرى، مشيرة إلى مخاوف متعلقة بكوفيد-19.
وتدرج المراكز حاليا
ما يزيد على 80 وجهة
في تصنيف "المستوى الرابع: مرتفع جدا".
وأضافت اليوم أيضا إلى أعلى مستوى كلا من أندورا وقبرص وليشتنشتاين.
كان مسؤولون صحيون أمريكيون، قالوا يوم الأحد، أن أوميكرون، سلالة فيروس كورونا الجديدة، انتشرت في نحو ثلث الولايات الأمريكية.
ورغم أن ظهور السلالة الجديدة أثار الانزعاج في أنحاء العالم، فإن منظمة الصحة العالمية، أعلنت، الجمعة الماضي، أنه ليس لدى المنظمة بيانات حتى الآن عن وفيات بسبب "أوميكرون"، لكنها اعتبرتها "مقلقة".
لكن المسؤولون الأمريكيون أكدوا في الوقت ذاته، أن سلالة دلتا
ما زالت تمثل أغلب إصابات كوفيد-19
مع زيادة عدد الحالات على مستوى البلاد، وفقا لرويترز.