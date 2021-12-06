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https://arabic.sputniknews.com/20211206/الهند-تتسلم-المزيد-من-صواريخ-إس-400-رغم-تلويح-أمريكا-بالعقوبات-1053638087.html
الهند تتسلم المزيد من صواريخ "إس-400" رغم تلويح أمريكا بالعقوبات
الهند تتسلم المزيد من صواريخ "إس-400" رغم تلويح أمريكا بالعقوبات
وقعت روسيا والهند اتفاقية حكومية بشأن برنامج للتعاون العسكري التقني من 2021 إلى 2031، عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للهند. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T16:27+0000
2021-12-06T16:27+0000
روسيا
رصد عسكري
الهند
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وقال وزير الخارجية الهندي، هارش فاردان شرينغلا إن "الهند بدأت أيضًا في تلقي صواريخ "إس –"400 من روسيا هذا الشهر، مضيفًا أن "الإمدادات ستستمر".كما تم التوقيع على بروتوكول بشأن تعديل الاتفاقية الحكومية للتعاون في إنتاج الأسلحة الخفيفة من سلسلة "الكلاشينكوف" بتاريخ 18 فبراير/ شباط 2019.ووقعت الهند (وعلى الرغم من ضغوط واشنطن) صفقة بقيمة 5.5 مليار دولار مع روسيا في عام 2018 لخمسة أنظمة صواريخ أرض - جو، ما يمنح الجيش الهندي القدرة على إسقاط الطائرات والصواريخ في نطاقات غير مسبوقة.وأعلن رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري دميتري شوغاييف في وقت سابق اليوم الاثنين، أن موسكو ونيودلهي وقعتا عقدا لإنتاج بنادق كلاشينكوف الهجومية من طراز "إيه كيه - 203" في الهند.وقال شوغاييف في حديث لقناة "روسيا24": "إن البلدين وقعا عددا من الاتفاقيات المهمة على وجه الخصوص، العقد الذي طال انتظاره لإنتاج رشاش كلاشينكوف الهجومي في الهند"، مشيرا إلى أنه بموجب العقد ستقوم الهند بإنتاج أكثر من 600 ألف رشاش".
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روسيا, رصد عسكري, الهند

الهند تتسلم المزيد من صواريخ "إس-400" رغم تلويح أمريكا بالعقوبات

16:27 GMT 06.12.2021
© Sputnik . Sergey Malgavko / الذهاب إلى بنك الصورمنظومة صواريخ "إس-400" المضادة للأهداف الجوية
منظومة صواريخ إس-400 المضادة للأهداف الجوية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© Sputnik . Sergey Malgavko
/
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وقعت روسيا والهند اتفاقية حكومية بشأن برنامج للتعاون العسكري التقني من 2021 إلى 2031، عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للهند.
وقال وزير الخارجية الهندي، هارش فاردان شرينغلا إن "الهند بدأت أيضًا في تلقي صواريخ "إس –"400 من روسيا هذا الشهر، مضيفًا أن "الإمدادات ستستمر".
كما تم التوقيع على بروتوكول بشأن تعديل الاتفاقية الحكومية للتعاون في إنتاج الأسلحة الخفيفة من سلسلة "الكلاشينكوف" بتاريخ 18 فبراير/ شباط 2019.
ووقعت الهند (وعلى الرغم من ضغوط واشنطن) صفقة بقيمة 5.5 مليار دولار مع روسيا في عام 2018 لخمسة أنظمة صواريخ أرض - جو، ما يمنح الجيش الهندي القدرة على إسقاط الطائرات والصواريخ في نطاقات غير مسبوقة.
وأعلن رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري دميتري شوغاييف في وقت سابق اليوم الاثنين، أن موسكو ونيودلهي وقعتا عقدا لإنتاج بنادق كلاشينكوف الهجومية من طراز "إيه كيه - 203" في الهند.
وقال شوغاييف في حديث لقناة "روسيا24": "إن البلدين وقعا عددا من الاتفاقيات المهمة على وجه الخصوص، العقد الذي طال انتظاره لإنتاج رشاش كلاشينكوف الهجومي في الهند"، مشيرا إلى أنه بموجب العقد ستقوم الهند بإنتاج أكثر من 600 ألف رشاش".
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