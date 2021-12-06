تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211206/امرأة-تقيم-مع-جثة-والدتها-المتعفنة-لأشهر-داخل-منزلهما-والدافع-مادي-1053629691.html
امرأة تقيم مع جثة والدتها المتعفنة لأشهر داخل منزلهما... والدافع مادي
امرأة تقيم مع جثة والدتها المتعفنة لأشهر داخل منزلهما... والدافع مادي
اتهمت السلطات الأمريكية امرأة في ولاية نيو هامبشاير بإخفاء جثة والدتها المتعفنة في المنزل والعيش ‏معها لعدة أشهر.‏ 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T13:39+0000
2021-12-06T13:39+0000
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
جثة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1053629620_0:163:1569:1045_1920x0_80_0_0_f0021c5a1d5eac29d20054540d2d2d69.jpg
وأشارت الشرطة إلى أنه في خلال فترة مكوث المرأة مع جثة والدتها، قامت الابنة بجمع شيكات الضمان الاجتماعي الخاصة بوالدتها الراحلة.وتم القبض على كيمبرلي هيلر (54 عاما) الشهر الماضي، ووجهت إليها تهمة الإساءة إلى جثة، وفقا لبيان صحفي صادر عن إدارة شرطة بيدفورد.وقالت الشرطة إنها أبلغت باختفاء والدة هيلر، بعد أن طلب أحد أفراد الأسرة فحصا صحيا، بعد عدم رؤيته للمرأة المسنة لعدة أشهر.ورفضت هيلر السماح للشرطة بدخول المنزل عندما قاموا بزيارته في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ورغم ذلك عاد الضباط بأمر تفتيش في وقت لاحق من ذلك اليوم، وعثروا على جثة المرأة المسنة.وتم القبض على كيمبرلي هيلر في 18 نوفمبر الماضي.وأشارت التحقيق إلى أن مدفوعات الضمان الاجتماعي لوالدة هيلر لا تزال تُودع في حسابها المصرفي في الأشهر التي أعقبت وفاتها.وتقول الشرطة إن تحقيقاتها كشفت أن والدة هيلر توفيت في مايو/ أيار الماضي، وأكد تقرير الطب الشرعي في نيو هامبشاير أنه بعد إجراء تشريح لجثة المرأة العجوز تبين أنها توفيت بصورة طبيعية.وليس من الواضح مقدار الأموال في شيكات الضمان الاجتماعي لوالدة كيمبرلي هيلر، والتي يزعم أن الأخيرة ظلت تستولي عليها.ومن المقرر أن تمثل الابنة المتهمة، كيمبرلي هيلر، أمام المحكمة في 6 يناير/ كانون الثاني 2022.يشار إلى أن هذه ليست هي الحالة الوحيدة التي يحتفظ فيها أحد أفراد الأسرة بجثة والديه المتوفين في المنزل لأشهر، ففي شهر سبتمبر/ أيلول ألقي القبض على رجل نمساوي لتحنيط جثة والدته والحفاظ على جسدها في الطابق السفلي من خلال مجموعة متنوعة من كمادات الثلج والضمادات، وزعمت السلطات المحلية أن الرجل البالغ من العمر 66 عاما استمر في تحصيل معاش والدته البالغة من العمر 89 عاما، وكذلك استحقاقات الرعاية الاجتماعية لأكثر من عام.
https://arabic.sputniknews.com/20210220/سر-احتفاظ-رجل-كوري-بجثة-والدته-في-منزله-لمدة-30-عاما-1048163882.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1053629620_0:0:1393:1045_1920x0_80_0_0_01e56d69c67fdff78e083799485fcd3d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, جثة

امرأة تقيم مع جثة والدتها المتعفنة لأشهر داخل منزلهما... والدافع مادي

13:39 GMT 06.12.2021
© AFP 2021 / ALAIN JOCARDجثة في مشرحة
جثة في مشرحة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© AFP 2021 / ALAIN JOCARD
تابعنا عبر
اتهمت السلطات الأمريكية امرأة في ولاية نيو هامبشاير بإخفاء جثة والدتها المتعفنة في المنزل والعيش ‏معها لعدة أشهر.‏
وأشارت الشرطة إلى أنه في خلال فترة مكوث المرأة مع جثة والدتها، قامت الابنة بجمع شيكات الضمان الاجتماعي الخاصة بوالدتها الراحلة.
وتم القبض على كيمبرلي هيلر (54 عاما) الشهر الماضي، ووجهت إليها تهمة الإساءة إلى جثة، وفقا لبيان صحفي صادر عن إدارة شرطة بيدفورد.
جثة في المشرحة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2021
سر احتفاظ رجل كوري بجثة والدته في منزله لمدة 30 عاما
20 فبراير, 09:37 GMT
وقالت الشرطة إنها أبلغت باختفاء والدة هيلر، بعد أن طلب أحد أفراد الأسرة فحصا صحيا، بعد عدم رؤيته للمرأة المسنة لعدة أشهر.
ورفضت هيلر السماح للشرطة بدخول المنزل عندما قاموا بزيارته في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ورغم ذلك عاد الضباط بأمر تفتيش في وقت لاحق من ذلك اليوم، وعثروا على جثة المرأة المسنة.
وتم القبض على كيمبرلي هيلر في 18 نوفمبر الماضي.
وأشارت التحقيق إلى أن مدفوعات الضمان الاجتماعي لوالدة هيلر لا تزال تُودع في حسابها المصرفي في الأشهر التي أعقبت وفاتها.
وتقول الشرطة إن تحقيقاتها كشفت أن والدة هيلر توفيت في مايو/ أيار الماضي، وأكد تقرير الطب الشرعي في نيو هامبشاير أنه بعد إجراء تشريح لجثة المرأة العجوز تبين أنها توفيت بصورة طبيعية.
وليس من الواضح مقدار الأموال في شيكات الضمان الاجتماعي لوالدة كيمبرلي هيلر، والتي يزعم أن الأخيرة ظلت تستولي عليها.
ومن المقرر أن تمثل الابنة المتهمة، كيمبرلي هيلر، أمام المحكمة في 6 يناير/ كانون الثاني 2022.
يشار إلى أن هذه ليست هي الحالة الوحيدة التي يحتفظ فيها أحد أفراد الأسرة بجثة والديه المتوفين في المنزل لأشهر، ففي شهر سبتمبر/ أيلول ألقي القبض على رجل نمساوي لتحنيط جثة والدته والحفاظ على جسدها في الطابق السفلي من خلال مجموعة متنوعة من كمادات الثلج والضمادات، وزعمت السلطات المحلية أن الرجل البالغ من العمر 66 عاما استمر في تحصيل معاش والدته البالغة من العمر 89 عاما، وكذلك استحقاقات الرعاية الاجتماعية لأكثر من عام.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:15 GMTرئيسي يلتقي طحنون بن زايد: إيران تدعم أمن دول الخليج
14:11 GMTأمريكا ودول غربية تطالب بانسحاب قوات إريتريا من إثيوبيا وتدين احتجاز الآلاف
14:07 GMTخبير أمريكي يشير إلى طلب صربيا المتزايد على سلاح روسي... فيديو
13:59 GMTالشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين وسط الخرطوم
13:56 GMTالقبض على رئيس ناد إيطالي ووضع 5 آخرين تحت الإقامة الجبرية
13:51 GMTخبير: قيس سعيد لن يذهب إلى أزمة حقيقية مع اتحاد الشغل في تونس
13:49 GMTمجلة أمريكية تقارن بين دبابتي "ت-90" و"أبرامس"
13:49 GMTخبير: السعودية قد تشترط تشكيل حكومة إنقاذ وطني قبل دعم الحكومة اليمنية بأي ودائع مالية
13:39 GMTامرأة تقيم مع جثة والدتها المتعفنة لأشهر داخل منزلهما... والدافع مادي
13:36 GMTإيران تكذب الغرب وتقول إنه لم يقدم شيئا خلال مفاوضات فيينا
13:36 GMTسقطرى "الجزيرة المقدسة" في قلب المحيط الهندي... كيف يعيش أهلها؟... فيديو وصور
13:35 GMTاكتشاف تمثال لـ"مخلوق أسطوري" هجين بين الأسد والنسر في الإمارات... فيديو
13:24 GMTموسكو: من الصعب الاتفاق مع الناتو على ضمانات عدم التوسع والأمن
13:24 GMTاكتشاف لسان ذهبي داخل فم مومياء مصرية
13:18 GMTفرقاطة روسية تقصف أهدافا في البحر المتوسط خلال مناورات "جسر الصداقة 2021"
13:17 GMTالمشروب رقم 1 لتسطيح وإذابة البطن "ليس الشاي الأخضر"
13:15 GMTهل تسير منطقة الشرق الأوسط نحو التهدئة؟
13:13 GMTقطر: لا منطق في تطبيع العلاقات مع النظام السوري الآن
13:10 GMTملك البحرين يتوقع زيارة الرئيس بوتين للمنطقة العربية
13:10 GMTسحب دفعات من دواء "ريمديسيفير" بعد اكتشاف جزيئات زجاج فيها