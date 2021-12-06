https://arabic.sputniknews.com/20211206/امرأة-تقيم-مع-جثة-والدتها-المتعفنة-لأشهر-داخل-منزلهما-والدافع-مادي-1053629691.html

امرأة تقيم مع جثة والدتها المتعفنة لأشهر داخل منزلهما... والدافع مادي

امرأة تقيم مع جثة والدتها المتعفنة لأشهر داخل منزلهما... والدافع مادي

اتهمت السلطات الأمريكية امرأة في ولاية نيو هامبشاير بإخفاء جثة والدتها المتعفنة في المنزل والعيش ‏معها لعدة أشهر.‏ 06.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-06T13:39+0000

2021-12-06T13:39+0000

2021-12-06T13:39+0000

منوعات

الولايات المتحدة الأمريكية

جثة

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وأشارت الشرطة إلى أنه في خلال فترة مكوث المرأة مع جثة والدتها، قامت الابنة بجمع شيكات الضمان الاجتماعي الخاصة بوالدتها الراحلة.وتم القبض على كيمبرلي هيلر (54 عاما) الشهر الماضي، ووجهت إليها تهمة الإساءة إلى جثة، وفقا لبيان صحفي صادر عن إدارة شرطة بيدفورد.وقالت الشرطة إنها أبلغت باختفاء والدة هيلر، بعد أن طلب أحد أفراد الأسرة فحصا صحيا، بعد عدم رؤيته للمرأة المسنة لعدة أشهر.ورفضت هيلر السماح للشرطة بدخول المنزل عندما قاموا بزيارته في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ورغم ذلك عاد الضباط بأمر تفتيش في وقت لاحق من ذلك اليوم، وعثروا على جثة المرأة المسنة.وتم القبض على كيمبرلي هيلر في 18 نوفمبر الماضي.وأشارت التحقيق إلى أن مدفوعات الضمان الاجتماعي لوالدة هيلر لا تزال تُودع في حسابها المصرفي في الأشهر التي أعقبت وفاتها.وتقول الشرطة إن تحقيقاتها كشفت أن والدة هيلر توفيت في مايو/ أيار الماضي، وأكد تقرير الطب الشرعي في نيو هامبشاير أنه بعد إجراء تشريح لجثة المرأة العجوز تبين أنها توفيت بصورة طبيعية.وليس من الواضح مقدار الأموال في شيكات الضمان الاجتماعي لوالدة كيمبرلي هيلر، والتي يزعم أن الأخيرة ظلت تستولي عليها.ومن المقرر أن تمثل الابنة المتهمة، كيمبرلي هيلر، أمام المحكمة في 6 يناير/ كانون الثاني 2022.يشار إلى أن هذه ليست هي الحالة الوحيدة التي يحتفظ فيها أحد أفراد الأسرة بجثة والديه المتوفين في المنزل لأشهر، ففي شهر سبتمبر/ أيلول ألقي القبض على رجل نمساوي لتحنيط جثة والدته والحفاظ على جسدها في الطابق السفلي من خلال مجموعة متنوعة من كمادات الثلج والضمادات، وزعمت السلطات المحلية أن الرجل البالغ من العمر 66 عاما استمر في تحصيل معاش والدته البالغة من العمر 89 عاما، وكذلك استحقاقات الرعاية الاجتماعية لأكثر من عام.

https://arabic.sputniknews.com/20210220/سر-احتفاظ-رجل-كوري-بجثة-والدته-في-منزله-لمدة-30-عاما-1048163882.html

الولايات المتحدة الأمريكية

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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, جثة