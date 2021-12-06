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https://arabic.sputniknews.com/20211206/انخفاض-قياسي-جديد-لليرة-التركية-أمام-الدولار-1053614442.html
انخفاض قياسي جديد لليرة التركية أمام الدولار
انخفاض قياسي جديد لليرة التركية أمام الدولار
تراجعت الليرة التركية بنسبة 0.7 في المئة، اليوم الاثنين، لتصل إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار الأمريكي، وذلك مع استمرار المخاوف بشأن التيسير النقدي للبنك... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T09:59+0000
2021-12-06T09:59+0000
العالم
تركيا
الليرة التركية
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وعند الساعة 06:17 بتوقيت جرينتش، بلغت تداول الليرة 13.8500 مقارنة بإغلاق 13.7485 يوم الجمعة، كما لامست أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 14.00 الأسبوع الماضي، بحسب وكالة "رويترز".وكانت الليرة التركية قد سجلت انخفاضا قياسيا أمام الدولارخلال الشهر الماضي، في حين فقدت ثلث قيمتها خلال 2021.وجدير بالذكر أن الاقتصاد التركي كان قد حقق انتعاشاً ملحوظاً بعد تأثره بالتداعيات الأولية لجائحة كورونا، لكن انهيار الليرة زاد من مخاوف البلاد على أمنها الاقتصادي، ما أثار دعوات لاتخاذ إجراءات سريعة منها رفع طارئ لأسعار الفائدة.
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العالم, تركيا, الليرة التركية

انخفاض قياسي جديد لليرة التركية أمام الدولار

09:59 GMT 06.12.2021
© REUTERS / Murad Sezer الليرة التركية و الدولار
 الليرة التركية و الدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / Murad Sezer
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تراجعت الليرة التركية بنسبة 0.7 في المئة، اليوم الاثنين، لتصل إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار الأمريكي، وذلك مع استمرار المخاوف بشأن التيسير النقدي للبنك المركزي رغم التضخم الذي تجاوز 21 في المئة.
وعند الساعة 06:17 بتوقيت جرينتش، بلغت تداول الليرة 13.8500 مقارنة بإغلاق 13.7485 يوم الجمعة، كما لامست أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 14.00 الأسبوع الماضي، بحسب وكالة "رويترز".
وكانت الليرة التركية قد سجلت انخفاضا قياسيا أمام الدولارخلال الشهر الماضي، في حين فقدت ثلث قيمتها خلال 2021.
وجدير بالذكر أن الاقتصاد التركي كان قد حقق انتعاشاً ملحوظاً بعد تأثره بالتداعيات الأولية لجائحة كورونا، لكن انهيار الليرة زاد من مخاوف البلاد على أمنها الاقتصادي، ما أثار دعوات لاتخاذ إجراءات سريعة منها رفع طارئ لأسعار الفائدة.
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