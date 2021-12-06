https://arabic.sputniknews.com/20211206/انفجارات-عنيفة-تهز-اللاذقية-السورية-1053648784.html

انفجارات عنيفة تهز اللاذقية والدفاعات السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي كبير

انفجارات عنيفة تهز اللاذقية والدفاعات السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي كبير

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات عنيفة في محافظة اللاذقية. 06.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-06T23:58+0000

2021-12-06T23:58+0000

2021-12-07T00:33+0000

أخبار سوريا اليوم

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وأكد مراسل "سبوتنيك" في المدينة، أن أصوات الانفجارات التي تهز اللاذقية قادمة من جهة المرفأ.وذكر مراسل "سبوتنيك"، أن أعمدة الدخان تتصاعد من مرفأ مدينة اللاذقية والمعلومات الأولية تتحدث عن عدوان إسرائيلي.وبحسب مراسل "سبوتنيك"، الهجوم الإسرائيلي استهدف محطات الحاويات في المرفأ، وهي المنطقة التي تربض فيها المستوردات من السلع الأساسية التي تصل إلى سوريا بحرا.وانتقلت فرق الدفاع المدني والإطفاء السوري على الفور إلى مكان الحريق، حيث تعمل على السيطرة عليه، وفقا لمراسل "سبوتنيك" في اللاذقية.وتشير المعلومات الأولية عن الهجوم الإسرائيلي إلى أن العدوان تم عبر صواريخ إسرائيلية أطلقت من قبالة السواحل السورية، ضمن المياه الإقليمية استهدفت رصيف يضم عددا من الحاويات داخل مرفأ مدينة اللاذقية.بدورها ردت الدفاعات الجوية السورية بضرواة على الهجوم الإسرائيلي حيث سمعت أصوات اعتراضها للصواريخ الإسرئيلية بوضوح في المدينة ومحيطها، وفقا لمراسل "سبوتنيك" في اللاذقية.ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر عسكري سوري قوله: إنه وعن الأضرار التي خلفها الهجوم الإسرائيلي، قال المصدر العسكري، إن العدوان أدى إلى اشتعال عدد من الحاويات التجارية في المكان المذكور. مؤكدا في الوقت ذاته عدم وقوع خسائر بشرية.كان آخر هجوم إسرائيلي على الأراضي السورية، الثلاثاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، واستهدف مدينة حمص السورية، كما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر بجراح خطيرة.وتشن إسرائيل غارات على أماكن متفرقة في سوريا تقول إنها مواقع عسكرية تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.

https://arabic.sputniknews.com/20211124/مقتل-مدنيين-اثنين-وإصابة-ثالث-في-عدوان-إسرائيلي-على-مدينة-حمص-السورية-1052661372.html

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أخبار سوريا اليوم