انفجار خط أنابيب غاز في إيران... فيديو

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن المتحدث باسم إدارة الإطفاء جلال المالكي، قوله إن "الحريق وقع في خط أنابيب غاز نتيجة تسرب بسبب الحفر، مضيفا أن "الحادث وقع في منطقة صحراوية ولا توجد مبان حولها تحتاج إلى إخلاء".ونفى المالكي وقوع أي إصابات، مؤكدا أن العمال الذين كانوا يحفرون بالقرب من مكان الانفجار بخير.وختم بالقول إن "الوضع تحت السيطرة حاليا، وأن شركة "غاز طهران" تحاول السيطرة على تسرب الغاز ومنع انقطاع الغاز في المنطقة.وكانت وكالة إرنا الإيرانية قد تحدثت عن "سماع دوي انفجار في منطقة بادرود التابعة لقضاء نطنز وسط إيران ومصادر محلية تحدثت عن رؤية دخان في سماء المنطقة"، فيما أشارت إلى أن "الانفجار ناتج عن استهداف الدفاعات الجوية في نطنز جسما مجهولا في سماء المدينة".وأصدرت قيادة الدفاع الجوي الإيراني، السبت الماضي، بيانا رسميا كشفت فيه أسباب سماع أصوات انفجار في سماء مدينة نطنز التي تضم منشآت نووية.وقالت القيادة في بيانها إنها أجرت اختبارا لمنظوماتها الصاروخية في سماء منطقة بادرود التابعة لمدينة نطنز، نافية وقوع انفجار أو وجود ما يدعو للقلق.تابع المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك عربي
سمع دوي انفجار ضخم، مساء اليوم الاثنين، بالقرب من ساحة شهاباد في جنوب غرب العاصمة طهران.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن المتحدث باسم إدارة الإطفاء جلال المالكي، قوله إن "الحريق وقع في خط أنابيب غاز نتيجة تسرب بسبب الحفر، مضيفا أن "الحادث وقع في منطقة صحراوية ولا توجد مبان حولها تحتاج إلى إخلاء".
ونفى المالكي وقوع أي إصابات، مؤكدا أن العمال الذين كانوا يحفرون بالقرب من مكان الانفجار بخير.
وختم بالقول إن "الوضع تحت السيطرة حاليا، وأن شركة "غاز طهران" تحاول السيطرة على تسرب الغاز ومنع انقطاع الغاز في المنطقة.
وكانت وكالة إرنا الإيرانية قد تحدثت عن "سماع دوي انفجار في منطقة بادرود التابعة لقضاء نطنز وسط إيران ومصادر محلية تحدثت عن رؤية دخان في سماء المنطقة"، فيما أشارت إلى أن "الانفجار ناتج عن استهداف الدفاعات الجوية في نطنز جسما مجهولا في سماء المدينة".