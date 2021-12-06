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https://arabic.sputniknews.com/20211206/انفجار-خط-أنابيب-غاز-في-إيران-فيديو-1053640034.html
انفجار خط أنابيب غاز في إيران... فيديو
انفجار خط أنابيب غاز في إيران... فيديو
سمع دوي انفجار ضخم، مساء اليوم الاثنين، بالقرب من ساحة شهاباد في جنوب غرب العاصمة طهران. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T17:30+0000
2021-12-06T17:30+0000
أخبار إيران
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ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن المتحدث باسم إدارة الإطفاء جلال المالكي، قوله إن "الحريق وقع في خط أنابيب ​غاز​ نتيجة تسرب بسبب الحفر، مضيفا أن "الحادث وقع في منطقة صحراوية ولا توجد مبان حولها تحتاج إلى إخلاء".ونفى المالكي وقوع أي إصابات، مؤكدا أن العمال الذين كانوا يحفرون بالقرب من مكان الانفجار بخير.وختم بالقول إن "الوضع تحت السيطرة حاليا، وأن شركة "غاز طهران" تحاول السيطرة على تسرب الغاز ومنع انقطاع الغاز في المنطقة.وكانت وكالة إرنا الإيرانية قد تحدثت عن "سماع دوي انفجار في منطقة بادرود التابعة لقضاء نطنز وسط إيران ومصادر محلية تحدثت عن رؤية دخان في سماء المنطقة"، فيما أشارت إلى أن "الانفجار ناتج عن استهداف الدفاعات الجوية في نطنز جسما مجهولا في سماء المدينة".وأصدرت قيادة الدفاع الجوي الإيراني، السبت الماضي، بيانا رسميا كشفت فيه أسباب سماع أصوات انفجار في سماء مدينة نطنز التي تضم منشآت نووية.وقالت القيادة في بيانها إنها أجرت اختبارا لمنظوماتها الصاروخية في سماء منطقة بادرود التابعة لمدينة نطنز، نافية وقوع انفجار أو وجود ما يدعو للقلق.تابع المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك عربي
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أخبار إيران

انفجار خط أنابيب غاز في إيران... فيديو

17:30 GMT 06.12.2021
© AFP 2021 / Atta Kenareانفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021
انفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© AFP 2021 / Atta Kenare
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سمع دوي انفجار ضخم، مساء اليوم الاثنين، بالقرب من ساحة شهاباد في جنوب غرب العاصمة طهران.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن المتحدث باسم إدارة الإطفاء جلال المالكي، قوله إن "الحريق وقع في خط أنابيب ​غاز​ نتيجة تسرب بسبب الحفر، مضيفا أن "الحادث وقع في منطقة صحراوية ولا توجد مبان حولها تحتاج إلى إخلاء".
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ونفى المالكي وقوع أي إصابات، مؤكدا أن العمال الذين كانوا يحفرون بالقرب من مكان الانفجار بخير.
وختم بالقول إن "الوضع تحت السيطرة حاليا، وأن شركة "غاز طهران" تحاول السيطرة على تسرب الغاز ومنع انقطاع الغاز في المنطقة.
وكانت وكالة إرنا الإيرانية قد تحدثت عن "سماع دوي انفجار في منطقة بادرود التابعة لقضاء نطنز وسط إيران ومصادر محلية تحدثت عن رؤية دخان في سماء المنطقة"، فيما أشارت إلى أن "الانفجار ناتج عن استهداف الدفاعات الجوية في نطنز جسما مجهولا في سماء المدينة".
وأصدرت قيادة الدفاع الجوي الإيراني، السبت الماضي، بيانا رسميا كشفت فيه أسباب سماع أصوات انفجار في سماء مدينة نطنز التي تضم منشآت نووية.
وقالت القيادة في بيانها إنها أجرت اختبارا لمنظوماتها الصاروخية في سماء منطقة بادرود التابعة لمدينة نطنز، نافية وقوع انفجار أو وجود ما يدعو للقلق.
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