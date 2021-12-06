بايدن يعلن الحداد أربعة أيام على وفاة السيناتور السابق بوب دول

واشنطن - سبوتنيك. وبحسب البيت الأبيض، أمر بايدن بتنكيس علم البلاد من المباني الحكومية لمدة 4 أيام حتى غروب شمس9 ديسمبر الجاري .وتوفي السيناتور السابق الجمهوري بوب دول الذي كان يعد من الوجوه البارزة في السياسة الأمريكية صباح الأحد عن 98 عاما.شارك دول في عديد من السياسات الخاصة بالضرائب والسياسة الخارجية الأمريكية، والتغذية، والحماية ضد التمييز.وكان بوب دول من قدامى الحرب العالمية الثانية، خاض ثلاث مرات سباق الفوز بترشيح الحزب الجمهوري له للانتخابات الرئاسية، قبل أن ينطلق أخيرا في السباق إلى البيت الأبيض عام 1996 غير أنه هزم أمام بيل كلينتون.
شارك دول في عديد من السياسات الخاصة بالضرائب والسياسة الخارجية الأمريكية، والتغذية، والحماية ضد التمييز.
وكان بوب دول من قدامى الحرب العالمية الثانية، خاض ثلاث مرات سباق الفوز بترشيح الحزب الجمهوري له للانتخابات الرئاسية، قبل أن ينطلق أخيرا في السباق إلى البيت الأبيض عام 1996 غير أنه هزم أمام بيل كلينتون.