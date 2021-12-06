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بايدن يعلن الحداد أربعة أيام على وفاة السيناتور السابق بوب دول
بايدن يعلن الحداد أربعة أيام على وفاة السيناتور السابق بوب دول
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأحد، الحداد لمدة أربعة أيام على وفاة السيناتور الأمريكي السابق بوب دول. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T02:26+0000
2021-12-06T02:26+0000
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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واشنطن - سبوتنيك. وبحسب البيت الأبيض، أمر بايدن بتنكيس علم البلاد من المباني الحكومية لمدة 4 أيام حتى غروب شمس9 ديسمبر الجاري .وتوفي السيناتور السابق الجمهوري بوب دول الذي كان يعد من الوجوه البارزة في السياسة الأمريكية صباح الأحد عن 98 عاما.شارك دول في عديد من السياسات الخاصة بالضرائب والسياسة الخارجية الأمريكية، والتغذية، والحماية ضد التمييز.وكان بوب دول من قدامى الحرب العالمية الثانية، خاض ثلاث مرات سباق الفوز بترشيح الحزب الجمهوري له للانتخابات الرئاسية، قبل أن ينطلق أخيرا في السباق إلى البيت الأبيض عام 1996 غير أنه هزم أمام بيل كلينتون.
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الرئيس الأمريكي جو بايدن

بايدن يعلن الحداد أربعة أيام على وفاة السيناتور السابق بوب دول

02:26 GMT 06.12.2021
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEINالرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية 22 سبتمبر 2021
الرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية 22 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN
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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأحد، الحداد لمدة أربعة أيام على وفاة السيناتور الأمريكي السابق بوب دول.
واشنطن - سبوتنيك. وبحسب البيت الأبيض، أمر بايدن بتنكيس علم البلاد من المباني الحكومية لمدة 4 أيام حتى غروب شمس9 ديسمبر الجاري .
وتوفي السيناتور السابق الجمهوري بوب دول الذي كان يعد من الوجوه البارزة في السياسة الأمريكية صباح الأحد عن 98 عاما.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
وفاة المرشح السابق للرئاسة الأمريكية بوب دول
أمس, 17:27 GMT
شارك دول في عديد من السياسات الخاصة بالضرائب والسياسة الخارجية الأمريكية، والتغذية، والحماية ضد التمييز.
وكان بوب دول من قدامى الحرب العالمية الثانية، خاض ثلاث مرات سباق الفوز بترشيح الحزب الجمهوري له للانتخابات الرئاسية، قبل أن ينطلق أخيرا في السباق إلى البيت الأبيض عام 1996 غير أنه هزم أمام بيل كلينتون.
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