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https://arabic.sputniknews.com/20211206/برأيك،-ماذا-يعني-نقل-تركيا-عشرات-الآليات-المحملة-بالأسلحة-والذخائر-إلى-إدلب-السورية؟-1053620181.html
برأيك، ماذا يعني نقل تركيا عشرات الآليات المحملة بالأسلحة والذخائر إلى إدلب السورية؟
برأيك، ماذا يعني نقل تركيا عشرات الآليات المحملة بالأسلحة والذخائر إلى إدلب السورية؟
06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T11:40+0000
2021-12-06T11:40+0000
2021-12-06T11:48+0000
استطلاعات الرأي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, опросы
برأيك، ماذا يعني نقل تركيا عشرات الآليات المحملة بالأسلحة والذخائر إلى إدلب السورية؟
11:40 GMT 06.12.2021 (تم التحديث: 11:48 GMT 06.12.2021)