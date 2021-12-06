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برأيك، ماذا يعني نقل تركيا عشرات الآليات المحملة بالأسلحة والذخائر إلى إدلب السورية؟
برأيك، ماذا يعني نقل تركيا عشرات الآليات المحملة بالأسلحة والذخائر إلى إدلب السورية؟
06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T11:40+0000
2021-12-06T11:48+0000
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استطلاعات الرأي, опросы

برأيك، ماذا يعني نقل تركيا عشرات الآليات المحملة بالأسلحة والذخائر إلى إدلب السورية؟

11:40 GMT 06.12.2021 (تم التحديث: 11:48 GMT 06.12.2021)
© AFP 2021 / Aris Messinisدبابات تركية على الحدود التركية السورية
دبابات تركية على الحدود التركية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© AFP 2021 / Aris Messinis
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