https://arabic.sputniknews.com/20211206/برلمانية-ليبية-لـسبوتنيك-مجلس-النواب-يدرك-خطورة-المرحلة-وهناك-أطراف-تحاول-تأجيل-الانتخابات-1053646079.html

برلمانية ليبية لـ"سبوتنيك": مجلس النواب يدرك خطورة المرحلة وهناك أطراف تحاول تأجيل الانتخابات

برلمانية ليبية لـ"سبوتنيك": مجلس النواب يدرك خطورة المرحلة وهناك أطراف تحاول تأجيل الانتخابات

قالت عضو مجلس النواب الليبي، فاطمة بوسعدة، اليوم الاثنين، إن أعضاء مجلس النواب يدركون خطورة المرحلة الحالية وأهميتها، مشيرةً إلى أن المجلس كان عليه أن يلتزم... 06.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-06T20:35+0000

2021-12-06T20:35+0000

2021-12-06T20:35+0000

العالم العربي

ليبيا

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بنغازي - سبوتنيك. وأكدت بوسعدة في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، أن "البرلمان الليبي يدرك خطورة المرحلة الحالية وأهميتها "والمحاولات المستميتة من بعض الأطراف لتأجيل الاستحقاق الانتخابي المزمع عقده في الــ 24 من الشهر الحالي، وكان لزاما على مجلس النواب أن يكون دائم الانعقاد بشكل يومي كنوع من خلية أزمة لمتابعة مستجدات الوضع وليس الانقطاع عن عقد الجلسات منذ أشهر".وحول مطالبات بانعقاد جلسة طارئة بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، قالت عضو البرلمان: "النواب الــ 72 الذين طالبو بضرورة عقد الجلسات، لم يجدوا أمامهم إلا التقدم بطلب لعقد هذه الجلسة، لمناقشة التطورات الأخيرة للعملية الانتخابية، كونهم لاحظوا انحرافا عن النصوص القانونية المنظمة للانتخابات وخروقات أمنية ونهب عدد من وثائق العملية الانتخابية المتمثلة في بطاقات الناخب، وفق ما أعلنت عن المفوضية العليا للانتخابات بذاتها".وحول ما يتعلق بموقف الأطراف الدولية والإقليمية من عقد الانتخابات في موعدها وتلويح مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على المعرقلين، أوضحت بوسعدة في حديثها "نحن دائما ضد التدخلات الخارجية حينما تكون سلبية، ولكننا في الوقت نفسه ندعم جهود الوساطة العربية والإقليمية والتي ساهمت في العديد من التفاهمات في السنوات الأخيرة".وبخصوص ما قد تؤول إليه الأوضاع في ليبيا حال عدم انعقاد الاستحقاق الانتخابي في موعده ، قالت: "لا نريد حتى التفكير في هذا الافتراض بعدم إجراء الانتخابات في موعدها لسوئه، ولكن حال فشل إجراءها حتما سيتحمل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تبعات ذلك، لأنه من أخل بالاتفاق السياسي".وتنطلق الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بين مرشحين للرئاسة أبرزهم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ورئيس البرلمان عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.

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العالم العربي, ليبيا