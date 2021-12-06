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https://arabic.sputniknews.com/20211206/بلينكن-يزور-إندونيسيا-وماليزيا-الأسبوع-المقبل-1053620006.html
بلينكن يزور إندونيسيا وماليزيا الأسبوع المقبل
بلينكن يزور إندونيسيا وماليزيا الأسبوع المقبل
يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأسبوع المقبل، جولة في جنوب شرق آسيا، تتضمن زيارة كل من إندونيسيا وماليزيا. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T11:33+0000
2021-12-06T11:33+0000
ماليزيا
أندونيسيا
وزير الخارجية الأمريكي
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وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تعزيز دورها في تلك المنطقة في محاولة منها لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد، بحسب وكالة رويترز.ومن المقرر أن يصل بلينكن إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري في زيارة تسغرق يومين، بحسب ما صرح به السفير جيد نجوراه سواجايا، مدير عام الشؤون الأمريكية والأوروبية في وزارة الخارجية الإندونيسية للصحفيين اليوم الاثنين.وسيلقي بلينكن كلمة حول الصحة والاستثمار والبنية التحتية لمنطقة المحيط الهادئ- الهندي أثناء زيارته إلى إندونيسيا، بحسب نجوراه.فيما نقلت رويترز عن مصدرين دبلوماسيين في جنوب شرق آسيا إنه من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الأمريكي ماليزيا يومي 14 و15 من الشهر الجاري.ولم يتضح بعد ما إن كان يلينكن سوف يزور دولا أخرى في المنطقة من عدمه، فيما امتنع متحدث باسم السفارة الأمريكية في جاكرتا عن التعليق للوكالة.وفي سبتمبر/أيلول الماضي قال بلينكن خلال اجتماع مع وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلاده "ستعلن عن إستراتيجية جديدة لمنطقة المحيط الهادئ والهندي الأوسع، والتي من شأنها أن تعزز رؤيتنا المشتركة لمنطقة حرة ومفتوحة ومترابطة وتتسم بالمرونة وآمنة".وسيكون بلينكن هو ثالث وأكبر مسؤول أمريكي يزور المنطقة خلال شهرين.والأسبوع الماضي صرح دانييل كريتنبرينك، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي، إن واشنطن لم تطلب من حلفائها الاختيار بينها وبين الصين.وأضاف كريتنبرينك خلال زيارته تايلاند أن واشنطن عززت بدلا من ذلك "رؤية مشتركة لنظام قائم على القواعد حيث لا تقوم الدول الكبرى بالتنمر على غيرها من الدول الضعيفة".وكانت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو زارت منطقة جنوب شرق آسيا في منتصف الشهر الماضي لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
https://arabic.sputniknews.com/20210804/بلينكن-ملتزمون-بشراكتنا-الاستراتيجية-مع-دول-الـأسيان-1049760939.html
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ماليزيا, أندونيسيا, وزير الخارجية الأمريكي

بلينكن يزور إندونيسيا وماليزيا الأسبوع المقبل

11:33 GMT 06.12.2021
© AFP 2021 / Saul Loebوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© AFP 2021 / Saul Loeb
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يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأسبوع المقبل، جولة في جنوب شرق آسيا، تتضمن زيارة كل من إندونيسيا وماليزيا.
وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تعزيز دورها في تلك المنطقة في محاولة منها لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد، بحسب وكالة رويترز.
أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2021
بلينكن: ملتزمون بشراكتنا الاستراتيجية مع دول "آسيان"
4 أغسطس, 16:55 GMT
ومن المقرر أن يصل بلينكن إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري في زيارة تسغرق يومين، بحسب ما صرح به السفير جيد نجوراه سواجايا، مدير عام الشؤون الأمريكية والأوروبية في وزارة الخارجية الإندونيسية للصحفيين اليوم الاثنين.
وسيلقي بلينكن كلمة حول الصحة والاستثمار والبنية التحتية لمنطقة المحيط الهادئ- الهندي أثناء زيارته إلى إندونيسيا، بحسب نجوراه.
فيما نقلت رويترز عن مصدرين دبلوماسيين في جنوب شرق آسيا إنه من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الأمريكي ماليزيا يومي 14 و15 من الشهر الجاري.
ولم يتضح بعد ما إن كان يلينكن سوف يزور دولا أخرى في المنطقة من عدمه، فيما امتنع متحدث باسم السفارة الأمريكية في جاكرتا عن التعليق للوكالة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي قال بلينكن خلال اجتماع مع وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلاده "ستعلن عن إستراتيجية جديدة لمنطقة المحيط الهادئ والهندي الأوسع، والتي من شأنها أن تعزز رؤيتنا المشتركة لمنطقة حرة ومفتوحة ومترابطة وتتسم بالمرونة وآمنة".
وسيكون بلينكن هو ثالث وأكبر مسؤول أمريكي يزور المنطقة خلال شهرين.
والأسبوع الماضي صرح دانييل كريتنبرينك، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي، إن واشنطن لم تطلب من حلفائها الاختيار بينها وبين الصين.
وأضاف كريتنبرينك خلال زيارته تايلاند أن واشنطن عززت بدلا من ذلك "رؤية مشتركة لنظام قائم على القواعد حيث لا تقوم الدول الكبرى بالتنمر على غيرها من الدول الضعيفة".
وكانت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو زارت منطقة جنوب شرق آسيا في منتصف الشهر الماضي لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
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