تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211206/بنك-إنجلترا-يتوقع-تفاقم-التضخم-في-بريطانيا-بسبب-أسعار-الطاقة-1053634968.html
بنك إنجلترا يتوقع تفاقم التضخم في بريطانيا بسبب أسعار الطاقة
بنك إنجلترا يتوقع تفاقم التضخم في بريطانيا بسبب أسعار الطاقة
حذر البنك المركزي البريطاني من تفاقم معدل التضخم "بشكل كبير"، حيث من المتوقع أن يتجاوز 5% في أبريل/ نيسان بسبب الارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة، ما يتخطى... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T15:17+0000
2021-12-06T15:17+0000
اقتصاد
بريطانيا
التضخم
المملكة المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/02/1050317018_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_e857b1b9e17ca5b321ef6f9676f635a7.jpg
جاء ذلك على لسان بن برودبنت، نائب محافظ السياسة النقدية، قبل اجتماع لجنة سياسة البنك المركزي، الأسبوع المقبل، والذي قد يقرر خلاله بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة المنخفض تاريخيا، أو تركه كما هو.وقال برودبنت، إن التضخم سيرتفع أكثر عندما يقرر مكتب أسواق الغاز والكهرباء في المملكة المتحدة، وهو الهيئة التنظيمية لأسواق الطاقة، رفع الحد الأقصى لأسعار الطاقة المحلية، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".وأضاف المسؤول بالبنك المركزي، في خطاب ألقاه في ليدز شمالي إنجلترا: "هناك احتمالات بأن يتجاوز (التضخم) بشكل مريح 5% عندما يتم تعديل سقف أسعار الطاقة بالتجزئة في أبريل/ نيسان المقبل".رفع مكتب أسواق الغاز والكهرباء في المملكة المتحدة بالفعل سقف أسعار الطاقة في أكتوبر/ تشرين الأول، مما يحد من الرسوم الجمركية المتغيرة القياسية لمزودي الكهرباء والغاز.ونتيجة لذلك، قفز معدل التضخم في المملكة المتحدة قرب أعلى مستوياته في 10 سنوات خلال أكتوبر، مدعوما أيضا بالطلب المتزايد بعد عمليات الإغلاق.في ذلك الوقت، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك إلى 4.2% من 3.1% في سبتمبر/ أيلول، أي أنه كان أكثر من ضعفي المعدل الذي يستهدفه بنك إنجلترا والبالغ 2%.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/تصعيد-بين-دول-أوروبية-بعد-وقف-إمدادات-الكهرباء-في-ظل-أزمة-الطاقة-1053618796.html
https://arabic.sputniknews.com/20210825/Economic-inflation-1049918333.html
بريطانيا
المملكة المتحدة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/02/1050317018_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_2322aa0e8dab80d94491a45f09ebb6ee.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, بريطانيا, التضخم, المملكة المتحدة

بنك إنجلترا يتوقع تفاقم التضخم في بريطانيا بسبب أسعار الطاقة

15:17 GMT 06.12.2021
© REUTERS / HANNAH MCKAYأزمة وقود حادة في بريطانيا
أزمة وقود حادة في بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / HANNAH MCKAY
تابعنا عبر
حذر البنك المركزي البريطاني من تفاقم معدل التضخم "بشكل كبير"، حيث من المتوقع أن يتجاوز 5% في أبريل/ نيسان بسبب الارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة، ما يتخطى كثيرا المعدل المستهدف من قبل بنك إنجلترا.
جاء ذلك على لسان بن برودبنت، نائب محافظ السياسة النقدية، قبل اجتماع لجنة سياسة البنك المركزي، الأسبوع المقبل، والذي قد يقرر خلاله بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة المنخفض تاريخيا، أو تركه كما هو.
برج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
تصعيد بين دول أوروبية بعد وقف إمدادات الكهرباء في ظل أزمة الطاقة
11:10 GMT
وقال برودبنت، إن التضخم سيرتفع أكثر عندما يقرر مكتب أسواق الغاز والكهرباء في المملكة المتحدة، وهو الهيئة التنظيمية لأسواق الطاقة، رفع الحد الأقصى لأسعار الطاقة المحلية، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وأضاف المسؤول بالبنك المركزي، في خطاب ألقاه في ليدز شمالي إنجلترا: "هناك احتمالات بأن يتجاوز (التضخم) بشكل مريح 5% عندما يتم تعديل سقف أسعار الطاقة بالتجزئة في أبريل/ نيسان المقبل".
رفع مكتب أسواق الغاز والكهرباء في المملكة المتحدة بالفعل سقف أسعار الطاقة في أكتوبر/ تشرين الأول، مما يحد من الرسوم الجمركية المتغيرة القياسية لمزودي الكهرباء والغاز.
التضخم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2021
التضخم الاقتصادي... ما أبرز أسبابه وطرق معالجته ومتى يكون مدمرا للدول؟
25 أغسطس, 12:28 GMT
ونتيجة لذلك، قفز معدل التضخم في المملكة المتحدة قرب أعلى مستوياته في 10 سنوات خلال أكتوبر، مدعوما أيضا بالطلب المتزايد بعد عمليات الإغلاق.
في ذلك الوقت، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك إلى 4.2% من 3.1% في سبتمبر/ أيلول، أي أنه كان أكثر من ضعفي المعدل الذي يستهدفه بنك إنجلترا والبالغ 2%.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:48 GMTموسكو ونيودلهي توقعان عقدا لإنتاج بنادق كلاشينكوف هجومية في الهند
15:47 GMTعلماء يجففون محيطات الأرض ويكشفون عن مشهد مخيف لـ"العالم السفلي"... فيديو
15:45 GMTحزب "العدالة والتنمية" المغربي يتعهد بالدفاع عن الملك حال قيام حرب مع الجزائر... فيديو
15:39 GMTغوغل يتيح ميزة خاصة بـ"الصور الحساسة" على هواتف أخرى بخلاف "بيكسل"
15:36 GMTلاجئ سوداني يقتل حارس أمن ويشعل النار بمركز للمهاجرين في فرنسا
15:34 GMTروسيا والهند تؤكدان التمسك بالشراكة الاستراتيجية والبحث عن مجالات تعاون جديدة
15:31 GMTمسؤول صيني: لم نوجه دعوة للمسؤولين الأمريكيين لحضور الأولمبياد كي يقاطعوه
15:25 GMTمرشح المملكة المغربية يفوز برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو
15:21 GMTالخارجية الإيرانية: لو هاجمت إسرائيل منشأة نطنز النووية لأخبرنا الشعب
15:17 GMTبنك إنجلترا يتوقع تفاقم التضخم في بريطانيا بسبب أسعار الطاقة
15:15 GMTتناوله كل صباح... مشروب بسيط يحميك من السكتة الدماغية
15:13 GMTبالتفاصيل… أهداف زيارة ولي العهد السعودي لسلطنة عمان وأهم الاتفاقيات المرتقبة
15:05 GMTزيارة مسشار الأمن القومي الإماراتي لطهران... والرئيس اليمني يطلب دعما ماليا سعوديا
15:05 GMTالاستعانة بمروحية "مي-17" لنقل طائرة مسيرة إيرانية... فيديو وصور
15:04 GMTمواعيد مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب 2021
14:53 GMTقطر وتركيا بصدد التوقيع على 12 اتفاقية جديدة
14:50 GMT"العودة السريعة أفضل"... إيران تعلق على جولة محمد بن سلمان إلى دول الخليج
14:38 GMTتقارير: أمريكا تقاطع أولمبياد بكين دبلوماسيا لكنها ستسمح بمشاركة الرياضيين
14:35 GMTمحمد عادل إمام يتخذ إجراء ضد القائم على إدارة صفحته في فيسبوك
14:32 GMTخبير أمني عراقي: مقبلون على هجمات مكثفة لـ"داعش"