https://arabic.sputniknews.com/20211206/ترامب-يحذر-من-عواقب-حكم-بايدن-المتطرف-سيصبح-أسوأ-رئيس-في-التاريخ-1053638321.html

ترامب يحذر من عواقب "حكم بايدن المتطرف": سيصبح أسوأ رئيس في التاريخ

ترامب يحذر من عواقب "حكم بايدن المتطرف": سيصبح أسوأ رئيس في التاريخ

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الرئيس الحالي جو بايدن "سيُصبح أسوأ رئيس في التاريخ"، محذرا من أنه يقود البلاد إلى نقطة لن تستطيع أن تعود منها. 06.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-06T16:28+0000

2021-12-06T16:28+0000

2021-12-06T16:28+0000

العالم

الرئيس الأمريكي جو بايدن

الولايات المتحدة

ترامب

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وحذر ترامب في لقاء مع قناة "فوكس نيوز" من أن التحول الصارم للرئيس الحالي، والحزب الديمقراطي نحو ما أطلق عليه "الحكم اليساري المتطرف والشعبوي" قد يقود الولايات المتحدة إلى "مرحلة لن يستطيع فيها المسؤولون المنتخبون في المستقبل تصحيح المسار".ولفت ترامب إلى أن منتقدي بايدن يزعمون أن سياساته المتبعة حتى الآن أدت إلى تراجع اقتصادي يفوق التراجع الذي حدث في عهد الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر".وأضاف ترامب: "كان الرئيس أوباما مثيرا للخلافات للغاية، لكن إدارة بايدن أسوأ بكثير، لقد لاحظت اليوم الذي قال فيه أوباما: هذا خطير للغاية".وقال: "هذا البلد لديه إمكانات هائلة لن نتنازل عنها، قد نصل إلى نقطة لا يمكن للبلاد أن تعود منها، لكننا لن نسمح أبدا بالوصول إلى تلك النقطة".ويرى الرئيس الأمريكي السابق، أن نفوذ الولايات المتحدة في العالم انخفض إلى أدنى مستوياته التاريخية بعد وصول إدارة الرئيس الحالي، جو بايدن إلى البيت الأبيض.

https://arabic.sputniknews.com/20211120/ترامب-راض-عن-حكم-قضائي-أثار-غضب-بايدن-والعديد-من-الأمريكيين-1050758542.html

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العالم, الرئيس الأمريكي جو بايدن, الولايات المتحدة, ترامب