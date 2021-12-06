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ترامب يحذر من عواقب "حكم بايدن المتطرف": سيصبح أسوأ رئيس في التاريخ
ترامب يحذر من عواقب "حكم بايدن المتطرف": سيصبح أسوأ رئيس في التاريخ
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الرئيس الحالي جو بايدن "سيُصبح أسوأ رئيس في التاريخ"، محذرا من أنه يقود البلاد إلى نقطة لن تستطيع أن تعود منها. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T16:28+0000
2021-12-06T16:28+0000
العالم
الرئيس الأمريكي جو بايدن
الولايات المتحدة
ترامب
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وحذر ترامب في لقاء مع قناة "فوكس نيوز" من أن التحول الصارم للرئيس الحالي، والحزب الديمقراطي نحو ما أطلق عليه "الحكم اليساري المتطرف والشعبوي" قد يقود الولايات المتحدة إلى "مرحلة لن يستطيع فيها المسؤولون المنتخبون في المستقبل تصحيح المسار".ولفت ترامب إلى أن منتقدي بايدن يزعمون أن سياساته المتبعة حتى الآن أدت إلى تراجع اقتصادي يفوق التراجع الذي حدث في عهد الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر".وأضاف ترامب: "كان الرئيس أوباما مثيرا للخلافات للغاية، لكن إدارة بايدن أسوأ بكثير، لقد لاحظت اليوم الذي قال فيه أوباما: هذا خطير للغاية".وقال: "هذا البلد لديه إمكانات هائلة لن نتنازل عنها، قد نصل إلى نقطة لا يمكن للبلاد أن تعود منها، لكننا لن نسمح أبدا بالوصول إلى تلك النقطة".ويرى الرئيس الأمريكي السابق، أن نفوذ الولايات المتحدة في العالم انخفض إلى أدنى مستوياته التاريخية بعد وصول إدارة الرئيس الحالي، جو بايدن إلى البيت الأبيض.
https://arabic.sputniknews.com/20211120/ترامب-راض-عن-حكم-قضائي-أثار-غضب-بايدن-والعديد-من-الأمريكيين-1050758542.html
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العالم, الرئيس الأمريكي جو بايدن, الولايات المتحدة, ترامب

ترامب يحذر من عواقب "حكم بايدن المتطرف": سيصبح أسوأ رئيس في التاريخ

16:28 GMT 06.12.2021
© REUTERS / CARLOS BARRIAالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعود إلى البيت الأبيض بعد إعلان فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة، 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعود إلى البيت الأبيض بعد إعلان فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة، 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / CARLOS BARRIA
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قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الرئيس الحالي جو بايدن "سيُصبح أسوأ رئيس في التاريخ"، محذرا من أنه يقود البلاد إلى نقطة لن تستطيع أن تعود منها.
وحذر ترامب في لقاء مع قناة "فوكس نيوز" من أن التحول الصارم للرئيس الحالي، والحزب الديمقراطي نحو ما أطلق عليه "الحكم اليساري المتطرف والشعبوي" قد يقود الولايات المتحدة إلى "مرحلة لن يستطيع فيها المسؤولون المنتخبون في المستقبل تصحيح المسار".
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في حفل عشاء مؤتمر الحزب الجمهوري بولاية نورث كارولينا، الولايات المتحدة، 5 يونيو/ حزيران 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2021
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ولفت ترامب إلى أن منتقدي بايدن يزعمون أن سياساته المتبعة حتى الآن أدت إلى تراجع اقتصادي يفوق التراجع الذي حدث في عهد الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر".
وأضاف ترامب: "كان الرئيس أوباما مثيرا للخلافات للغاية، لكن إدارة بايدن أسوأ بكثير، لقد لاحظت اليوم الذي قال فيه أوباما: هذا خطير للغاية".
وقال: "هذا البلد لديه إمكانات هائلة لن نتنازل عنها، قد نصل إلى نقطة لا يمكن للبلاد أن تعود منها، لكننا لن نسمح أبدا بالوصول إلى تلك النقطة".
ويرى الرئيس الأمريكي السابق، أن نفوذ الولايات المتحدة في العالم انخفض إلى أدنى مستوياته التاريخية بعد وصول إدارة الرئيس الحالي، جو بايدن إلى البيت الأبيض.
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