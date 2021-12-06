تركيا تنقل عشرات الآليات المحملة بالأسلحة والذخائر إلى إدلب السورية

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، قامت القوات التركية بإدخال دفعة جديدة من الشاحنات المحملة بمعدات لوجستية وذخائر وأسلحة وكتل إسمنتية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، إلى المجموعات المسلحة في منطقة جبل الزاوية ومحيطها بريف إدلب الجنوبي.ويذكر أن تركيا كانت قد أدخلت في السابع والعشرين من الشهر الماضي أكثر من 200 آلية محملة بأسلحة نوعية وذخائر ومواد لوجستية عبر معبر خربة الجوز إلى ريف إدلب الغربي وجبل الزاوية شمال غربي المحافظة.
أدخلت القوات التركية خلال الساعات الأخيرة رتلاً جديداً يضم عشرات الآليات لدعم المجموعات "الإرهابية" التابعة لها في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب السوري.
وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، قامت القوات التركية بإدخال دفعة جديدة من الشاحنات المحملة بمعدات لوجستية وذخائر وأسلحة وكتل إسمنتية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، إلى المجموعات المسلحة في منطقة جبل الزاوية ومحيطها بريف إدلب الجنوبي.
ويذكر أن تركيا كانت قد أدخلت في السابع والعشرين من الشهر الماضي أكثر من 200 آلية محملة بأسلحة نوعية وذخائر ومواد لوجستية عبر معبر خربة الجوز إلى ريف إدلب الغربي وجبل الزاوية شمال غربي المحافظة.