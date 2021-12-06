https://arabic.sputniknews.com/20211206/تقرير-للصحة-العالمية-يتحدث-عن-زيادة-في-وفيات-الملاريا-في-العام-الأول-للجائحة-1053643530.html

تقرير للصحة العالمية يتحدث عن زيادة في وفيات الملاريا في العام الأول للجائحة

تقرير للصحة العالمية يتحدث عن زيادة في وفيات الملاريا في العام الأول للجائحة

أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرا اليوم الإثنين، عن الملاريا ونسب تفشيها في مناطق مختلفة من العالم، مؤكدة عودتها. 06.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-06T19:45+0000

2021-12-06T19:45+0000

2021-12-06T19:45+0000

منظمة الصحة العالمية

الملاريا

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ووفقا للتقرير الذي نشرته المنظمة عبر موقعها الإلكتروني، هناك ما يقدر بنحو 241 مليون حالة إصابة بالملاريا في جميع أنحاء العالم عام 2020، فيما بلغ العدد التقديري للوفيات بسببها في العام نفسه، 627000.وأوضحت أن إفريقيا في عام 2020، كانت موطنًا لـ 95% من حالات الإصابة بالملاريا و 96% من وفياتها، لافتة إلى أن الأطفال دون سن الخامسة يمثلون 80% من مجموع وفيات الملاريا فيها.وعقدت المنظمة الدولية مقارنة بين الأعداد، وفقا لأحدث تقارير عن الملاريا، مؤكدة أن 241 مليون حالة ملاريا في عام 2020 مقارنة بـ 227 مليون حالة في عام 2019.وقالت إن الزيادة في وفياتها عن عام 2020 كانت 69000 حالة وفاة عن العام السابق.وفي حين لفتت إلى أن حوالي ثلثي هذه الوفيات (47000) كانت بسبب الاضطرابات أثناء جائحة كورونا، فإن الثلث المتبقي من الوفيات (22000) يعكس تغييرًا حديثًا في منهجية منظمة الصحة العالمية لحساب وفيات الملاريا.ونقلت وكالة بلومبرغ عن ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا قولها: "بينما تحركت الدول الأفريقية لمواجهة التحدي وتجنبت أسوأ التوقعات لتداعيات وباء فيروس كورونا، فإن الأثر غير المباشر للوباء أودى بحياة الآلاف في أفريقيا بسبب مرض الملاريا"، مشددة على أنه يتعين "على الحكومات الأفريقية وشركائها أن تكثف جهودها لوضع حد للتراجع أمام هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه".

https://arabic.sputniknews.com/20210415/الملاريا-المتحورة-تفتك-بأفريقيا-1048698629.html

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منظمة الصحة العالمية, الملاريا