تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211206/تميم-بن-حمد-يدعو-أمير-الكويت-للمشاركة-في-مؤتمر-الأمم-المتحدة-المعني-بأقل-البلدان-نموا-1053612175.html
تميم بن حمد يدعو أمير الكويت للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا
تميم بن حمد يدعو أمير الكويت للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا
تلقى أمير دولة الكويت نواف الأحمد، اليوم الاثنين، دعوة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس، المعني بأقل البلدان نموا والمقرر... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T09:03+0000
2021-12-06T09:03+0000
الكويت
تميم بن حمد آل ثاني
قطر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1d/1046681441_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_a3c9d7306a8ad685a52ac1f7a60b5765.jpg
وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إن الدعوة سلمها سفير قطر لدى الكويت علي بن عبدالله آل محمود لولي العهد الكويتي مشعل الأحمد بقصر بيان، أحد القصور الأميرية في منطقة بيان بمحافظة حولي.ومن المقرر أن تشهد الدوحة في الفترة من 23 إلى 27 يناير/كانون الثاني 2022 مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا.وفي أغسطس/آب الماضي، أكدت قطر أن استضافتها للمؤتمر تأتي ضمن حرصها على دعم أقل البلدان نموا في جهودها لمواجهة التحديات والمعوقات التي تواجهها لتحقيق التنمية المستدامة.
الكويت
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1d/1046681441_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_cc6d0d1fc60c736395125f660e113078.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الكويت, تميم بن حمد آل ثاني, قطر

تميم بن حمد يدعو أمير الكويت للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا

09:03 GMT 06.12.2021
© AFP 2021 / YASSER AL-ZAYYATولي العهد الشيخ نواف الأحمد يتولى منصب أمير الكويت
ولي العهد الشيخ نواف الأحمد يتولى منصب أمير الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© AFP 2021 / YASSER AL-ZAYYAT
تابعنا عبر
تلقى أمير دولة الكويت نواف الأحمد، اليوم الاثنين، دعوة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس، المعني بأقل البلدان نموا والمقرر عقده في العاصمة القطرية الدوحة الشهر المقبل.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إن الدعوة سلمها سفير قطر لدى الكويت علي بن عبدالله آل محمود لولي العهد الكويتي مشعل الأحمد بقصر بيان، أحد القصور الأميرية في منطقة بيان بمحافظة حولي.
ومن المقرر أن تشهد الدوحة في الفترة من 23 إلى 27 يناير/كانون الثاني 2022 مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا.
وفي أغسطس/آب الماضي، أكدت قطر أن استضافتها للمؤتمر تأتي ضمن حرصها على دعم أقل البلدان نموا في جهودها لمواجهة التحديات والمعوقات التي تواجهها لتحقيق التنمية المستدامة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:37 GMTزمورمرشح للرئاسة الفرنسية يتعرض للهجوم الجسدي بعد انتقاده للناتو.. فيديو
09:33 GMTقرقاش يكشف عن أهداف زيارة طحنون بن زايد لإيران
09:24 GMTلوكاشينكو: روسيا لن تهاجم أوكرانيا وتلك الاتهامات لا أساس لها
09:20 GMTجورج قرداحي يوجه رسالة إلى محمد بن سلمان... "بقرار منه أن يفرض سلام الشجعان في اليمن"‏
09:14 GMTعميد أطباء تونس: منصات التطبيب عن بعد تسببت في عمليات تشخيص خاطئة
09:11 GMTالعالم يشهد سطوع المذنب ليونارد لأول مرة منذ أكثر من 70000 عام
09:03 GMTلحظة غرق حافلة بداخلها 30 شخصا في نهر بكينيا... فيديو
09:03 GMTتميم بن حمد يدعو أمير الكويت للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا
09:00 GMTمديرة فعاليات "أكسبو دبي": قصتنا من العالم وللعالم... وحرصنا لإظهار أهمية تواصل العقول والاستدامة
08:58 GMTموسكو تقيم عرضا فنيا في شوارع دبي وتهديه للإمارة
08:54 GMTدبابة روسية تنقذ عربة مدفعية ضخمة بعد انقلابها رأسا على عقب...فيديو
08:49 GMT"روساتوم" تبهر خبراء معرض الطاقة النووية في باريس بمفاعلاتها الصغيرة...صور
08:36 GMTسفير البحرين لدى إسرائيل يشعل "شمعة حانوكا"... صور
08:34 GMTخبيرة لقاحات: الجائحة القادمة قد تكون أكثر إزهاقا للأرواح من كورونا
08:19 GMTتقرير أمريكي يكشف عن مخطط صيني لبناء قاعدة عسكرية في بلد أفريقي
08:17 GMT3 نصائح مهمة يجب اتباعها قبل تناول الأفوكادو
08:13 GMTدراسة تقول إن الرجال يساهمون بانتشار كوفيد-19 بسبب "أصواتهم العالية"
08:07 GMT4 نصائح حتى لا تقع فريسة للاحتيال الإلكتروني
08:05 GMTتوجيه جديد لوزير الدفاع الإسرائيلي عقب عملية الدهس في الضفة
07:54 GMTفاوتشي: متحور أوميكرون قد يكون أقل خطورة من دلتا