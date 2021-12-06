تميم بن حمد يدعو أمير الكويت للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إن الدعوة سلمها سفير قطر لدى الكويت علي بن عبدالله آل محمود لولي العهد الكويتي مشعل الأحمد بقصر بيان، أحد القصور الأميرية في منطقة بيان بمحافظة حولي.ومن المقرر أن تشهد الدوحة في الفترة من 23 إلى 27 يناير/كانون الثاني 2022 مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا.وفي أغسطس/آب الماضي، أكدت قطر أن استضافتها للمؤتمر تأتي ضمن حرصها على دعم أقل البلدان نموا في جهودها لمواجهة التحديات والمعوقات التي تواجهها لتحقيق التنمية المستدامة.
تلقى أمير دولة الكويت نواف الأحمد، اليوم الاثنين، دعوة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس، المعني بأقل البلدان نموا والمقرر عقده في العاصمة القطرية الدوحة الشهر المقبل.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إن الدعوة سلمها سفير قطر لدى الكويت علي بن عبدالله آل محمود لولي العهد الكويتي مشعل الأحمد بقصر بيان، أحد القصور الأميرية في منطقة بيان بمحافظة حولي.
ومن المقرر أن تشهد الدوحة في الفترة من 23 إلى 27 يناير/كانون الثاني 2022 مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا.
وفي أغسطس/آب الماضي، أكدت قطر أن استضافتها للمؤتمر تأتي ضمن حرصها على دعم أقل البلدان نموا في جهودها لمواجهة التحديات والمعوقات التي تواجهها لتحقيق التنمية المستدامة.