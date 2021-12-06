توجيه جديد لوزير الدفاع الإسرائيلي عقب عملية الدهس في الضفة

واصطدم فتى فلسطيني (16 عاما) بسيارة بسرعة حوالي 90 كم / ساعة بالحاجز، فجر اليوم الإثنين، وأصيب حارس أمن إسرائيلي بجروح خطيرة، قبل إطلاق النار على الفلسطيني وقتله.وكتب غانتس في تغريدة بحسابه على تويتر: "أود أن أثني على حراس الأمن التابعين لهيئة المعابر بوزارة الدفاع على التحرك السريع هذا الصباح عند حاجز جبارة وأتمنى الشفاء التام للجريح في هجوم هذا الصباح. بالطبع سيتم التحقيق في الحادث بعمق، وبعد الأحداث الأخيرة وجهت برفع حالة التأهب في جميع المعابر".واصطدم الفتى الفلسطيني منفذ عملية الدهس بسيارة من نوع "كيا" تحمل لوحة أرقام فلسطينية، بالحاجز الإسرائيلي ودهس عنصر الأمن الإسرائيلي على الحاجز، بحسب وسائل إعلام عبرية.وتم نقل الحارس الإسرائيلي المصاب إلى مشفى (تل هشومير) شرق تل أبيب لتلقيّ العلاج، وتركزت إصابته في الأطراف والصدر والرأس، لكن وضعه مستقر.
وجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، برفع حالة التأهب على جميع المعابر بالضفة الغربية بعد عملية دهس نفذها فلسطيني على حاجز "جبارة" غرب مدينة طولكرم شمالي الضفة.
واصطدم فتى فلسطيني (16 عاما) بسيارة بسرعة حوالي 90 كم / ساعة بالحاجز، فجر اليوم الإثنين، وأصيب حارس أمن إسرائيلي بجروح خطيرة، قبل إطلاق النار على الفلسطيني وقتله.
وكتب غانتس في تغريدة بحسابه على تويتر: "أود أن أثني على حراس الأمن التابعين لهيئة المعابر بوزارة الدفاع على التحرك السريع هذا الصباح عند حاجز جبارة وأتمنى الشفاء التام للجريح في هجوم هذا الصباح. بالطبع سيتم التحقيق في الحادث بعمق، وبعد الأحداث الأخيرة وجهت برفع حالة التأهب في جميع المعابر".
אני מבקש לשבח את המאבטחים של רשות המעברים היבשתיים במשרד הביטחון על הפעולה המהירה הבוקר במעבר תאנים ולאחל רפואה שלמה לפצוע בפיגוע הבוקר. כמובן שהאירוע יתוחקר לעומק, ובעקבות האירועים האחרונים הנחיתי על העלאת הכוננות והדריכות בכלל המעברים.