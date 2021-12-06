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https://arabic.sputniknews.com/20211206/توجيه-جديد-لوزير-الدفاع-الإسرائيلي-عقب-عملية-الدهس-في-الضفة-1053608460.html
توجيه جديد لوزير الدفاع الإسرائيلي عقب عملية الدهس في الضفة
توجيه جديد لوزير الدفاع الإسرائيلي عقب عملية الدهس في الضفة
وجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، برفع حالة التأهب على جميع المعابر بالضفة الغربية بعد عملية دهس نفذها فلسطيني على حاجز "جبارة" غرب مدينة طولكرم شمالي... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T08:05+0000
2021-12-06T08:05+0000
الضفة الغربية
عملية دهس
بيني غانتس
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واصطدم فتى فلسطيني (16 عاما) بسيارة بسرعة حوالي 90 كم / ساعة بالحاجز، فجر اليوم الإثنين، وأصيب حارس أمن إسرائيلي بجروح خطيرة، قبل إطلاق النار على الفلسطيني وقتله.وكتب غانتس في تغريدة بحسابه على تويتر: "أود أن أثني على حراس الأمن التابعين لهيئة المعابر بوزارة الدفاع على التحرك السريع هذا الصباح عند حاجز جبارة وأتمنى الشفاء التام للجريح في هجوم هذا الصباح. بالطبع سيتم التحقيق في الحادث بعمق، وبعد الأحداث الأخيرة وجهت برفع حالة التأهب في جميع المعابر".واصطدم الفتى الفلسطيني منفذ عملية الدهس بسيارة من نوع "كيا" تحمل لوحة أرقام فلسطينية، بالحاجز الإسرائيلي ودهس عنصر الأمن الإسرائيلي على الحاجز، بحسب وسائل إعلام عبرية.وتم نقل الحارس الإسرائيلي المصاب إلى مشفى (تل هشومير) شرق تل أبيب لتلقيّ العلاج، وتركزت إصابته في الأطراف والصدر والرأس، لكن وضعه مستقر.
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الضفة الغربية, عملية دهس, بيني غانتس

توجيه جديد لوزير الدفاع الإسرائيلي عقب عملية الدهس في الضفة

08:05 GMT 06.12.2021
© REUTERS / CORINNA KERNوزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس
وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / CORINNA KERN
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وجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، برفع حالة التأهب على جميع المعابر بالضفة الغربية بعد عملية دهس نفذها فلسطيني على حاجز "جبارة" غرب مدينة طولكرم شمالي الضفة.
واصطدم فتى فلسطيني (16 عاما) بسيارة بسرعة حوالي 90 كم / ساعة بالحاجز، فجر اليوم الإثنين، وأصيب حارس أمن إسرائيلي بجروح خطيرة، قبل إطلاق النار على الفلسطيني وقتله.
وكتب غانتس في تغريدة بحسابه على تويتر: "أود أن أثني على حراس الأمن التابعين لهيئة المعابر بوزارة الدفاع على التحرك السريع هذا الصباح عند حاجز جبارة وأتمنى الشفاء التام للجريح في هجوم هذا الصباح. بالطبع سيتم التحقيق في الحادث بعمق، وبعد الأحداث الأخيرة وجهت برفع حالة التأهب في جميع المعابر".
واصطدم الفتى الفلسطيني منفذ عملية الدهس بسيارة من نوع "كيا" تحمل لوحة أرقام فلسطينية، بالحاجز الإسرائيلي ودهس عنصر الأمن الإسرائيلي على الحاجز، بحسب وسائل إعلام عبرية.
وتم نقل الحارس الإسرائيلي المصاب إلى مشفى (تل هشومير) شرق تل أبيب لتلقيّ العلاج، وتركزت إصابته في الأطراف والصدر والرأس، لكن وضعه مستقر.
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