https://arabic.sputniknews.com/20211206/جاستن-بيبر-يحيي-حفله-في-السعودية-رغم-المطالبات-بإلغائه-صور-وفيديو-1053631783.html

جاستن بيبر يحيي حفله في السعودية رغم المطالبات بإلغائه... صور وفيديو

جاستن بيبر يحيي حفله في السعودية رغم المطالبات بإلغائه... صور وفيديو

أحيا المغني الكندي الشاب، جاستن بيبر، حفله الغنائي في المملكة العربية السعودية، أمس الأحد، وسط ‏مطالب جماعات حقوق الإنسان له بإلغائه.‏ 06.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-06T14:24+0000

2021-12-06T14:24+0000

2021-12-06T14:24+0000

منوعات

أخبار السعودية اليوم

جاستن بيبر

ولي العهد محمد بن سلمان

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وأدى بيبر (27 عاما) فقرته الغنائية في حلبة كورنيش جدة، وارتدى في الحفل قميصا وسروالا رياضيا باللون الأحمر، بمناسبة إقامة سباق السيارات الشهير "فورمولا 1".ونشرت زوجة بيبر، هيلي بالدوين (25 عاما) لقطة من حفله الموسيقي في جدة عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، ووجهت كلمات الدعم لزوجها، الذي واجه طلبات متعددة للانسحاب من الحفل.وكان أبرز من دعوا جاستن بيبر لإلغاء حفله في السعودية، خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، الذي قُتل في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا.وأكدت جنكيز في مقال رأي نُشر في صحيفة "واشنطن بوست" الشهر الماضي إن إلغاء جاستن بيبر حفله الموسيقي سيوفر "فرصة فريدة لإرسال رسالة قوية إلى العالم مفادها أن اسمه وموهبته لن يتم استخدامهما لاستعادة سمعة نظام يقتل نقاده".يذكر أن المغنية الأمريكية، نيكي ميناج، ألغت إحياء أول حفل لها في السعودية في 2019، وذلك بحجة دعمها لحقوق النساء ومجتمع المثليين وحرية التعبير.يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفعت في فبراير/ شباط الماضي، السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل خاشقجي.وقالت: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد محمد بن سلمان على عملية في إسطنبول في تركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي". وأشار التقرير إلى أن الأمير محمد بن سلمان اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.من ناحيتها، أكدت السعودية أنها ترفض التقرير الأمريكي "رفضا قاطعا"، واعتبرت أنه "يتضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.

https://arabic.sputniknews.com/20191018/بعد-إلغاء-حفلها-في-المملكة-نيكي-ميناج-تتغزل-في-السعوديين-1043188399.html

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منوعات, أخبار السعودية اليوم, جاستن بيبر, ولي العهد محمد بن سلمان