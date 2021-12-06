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https://arabic.sputniknews.com/20211206/جاستن-بيبر-يحيي-حفله-في-السعودية-رغم-المطالبات-بإلغائه-صور-وفيديو-1053631783.html
جاستن بيبر يحيي حفله في السعودية رغم المطالبات بإلغائه... صور وفيديو
جاستن بيبر يحيي حفله في السعودية رغم المطالبات بإلغائه... صور وفيديو
أحيا المغني الكندي الشاب، جاستن بيبر، حفله الغنائي في المملكة العربية السعودية، أمس الأحد، وسط ‏مطالب جماعات حقوق الإنسان له بإلغائه.‏ 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T14:24+0000
2021-12-06T14:24+0000
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أخبار السعودية اليوم
جاستن بيبر
ولي العهد محمد بن سلمان
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وأدى بيبر (27 عاما) فقرته الغنائية في حلبة كورنيش جدة، وارتدى في الحفل قميصا وسروالا رياضيا باللون الأحمر، بمناسبة إقامة سباق السيارات الشهير "فورمولا 1".ونشرت زوجة بيبر، هيلي بالدوين (25 عاما) لقطة من حفله الموسيقي في جدة عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، ووجهت كلمات الدعم لزوجها، الذي واجه طلبات متعددة للانسحاب من الحفل.وكان أبرز من دعوا جاستن بيبر لإلغاء حفله في السعودية، خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، الذي قُتل في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا.وأكدت جنكيز في مقال رأي نُشر في صحيفة "واشنطن بوست" الشهر الماضي إن إلغاء جاستن بيبر حفله الموسيقي سيوفر "فرصة فريدة لإرسال رسالة قوية إلى العالم مفادها أن اسمه وموهبته لن يتم استخدامهما لاستعادة سمعة نظام يقتل نقاده".يذكر أن المغنية الأمريكية، نيكي ميناج، ألغت إحياء أول حفل لها في السعودية في 2019، وذلك بحجة دعمها لحقوق النساء ومجتمع المثليين وحرية التعبير.يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفعت في فبراير/ شباط الماضي، السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل خاشقجي.وقالت: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد محمد بن سلمان على عملية في إسطنبول في تركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي". وأشار التقرير إلى أن الأمير محمد بن سلمان اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.من ناحيتها، أكدت السعودية أنها ترفض التقرير الأمريكي "رفضا قاطعا"، واعتبرت أنه "يتضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.
https://arabic.sputniknews.com/20191018/بعد-إلغاء-حفلها-في-المملكة-نيكي-ميناج-تتغزل-في-السعوديين-1043188399.html
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منوعات, أخبار السعودية اليوم, جاستن بيبر, ولي العهد محمد بن سلمان

جاستن بيبر يحيي حفله في السعودية رغم المطالبات بإلغائه... صور وفيديو

14:24 GMT 06.12.2021
© AFP 2021 / JEROD HARRISلوحة إعلانية في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية تطالب المغني جاستن بيبر بإلغاء حفله في جدة بالمملكة العربية السعودية، 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
لوحة إعلانية في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية تطالب المغني جاستن بيبر بإلغاء حفله في جدة بالمملكة العربية السعودية، 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© AFP 2021 / JEROD HARRIS
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أحيا المغني الكندي الشاب، جاستن بيبر، حفله الغنائي في المملكة العربية السعودية، أمس الأحد، وسط ‏مطالب جماعات حقوق الإنسان له بإلغائه.‏
وأدى بيبر (27 عاما) فقرته الغنائية في حلبة كورنيش جدة، وارتدى في الحفل قميصا وسروالا رياضيا باللون الأحمر، بمناسبة إقامة سباق السيارات الشهير "فورمولا 1".
ونشرت زوجة بيبر، هيلي بالدوين (25 عاما) لقطة من حفله الموسيقي في جدة عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، ووجهت كلمات الدعم لزوجها، الذي واجه طلبات متعددة للانسحاب من الحفل.
وكان أبرز من دعوا جاستن بيبر لإلغاء حفله في السعودية، خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، الذي قُتل في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا.
وأكدت جنكيز في مقال رأي نُشر في صحيفة "واشنطن بوست" الشهر الماضي إن إلغاء جاستن بيبر حفله الموسيقي سيوفر "فرصة فريدة لإرسال رسالة قوية إلى العالم مفادها أن اسمه وموهبته لن يتم استخدامهما لاستعادة سمعة نظام يقتل نقاده".
يذكر أن المغنية الأمريكية، نيكي ميناج، ألغت إحياء أول حفل لها في السعودية في 2019، وذلك بحجة دعمها لحقوق النساء ومجتمع المثليين وحرية التعبير.
المطربة الأمريكية نيكي ميناج - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2019
بعد إلغاء حفلها في المملكة... نيكي ميناج تتغزل في السعوديين
18 أكتوبر 2019, 17:01 GMT
يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفعت في فبراير/ شباط الماضي، السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل خاشقجي.
وقالت: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد محمد بن سلمان على عملية في إسطنبول في تركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي".
وأشار التقرير إلى أن الأمير محمد بن سلمان اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.
من ناحيتها، أكدت السعودية أنها ترفض التقرير الأمريكي "رفضا قاطعا"، واعتبرت أنه "يتضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.
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