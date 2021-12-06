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https://arabic.sputniknews.com/20211206/جنوب-أفريقيا-تكشف-عن-بيانات-أولية-مطمئنة-حول-أوميكرون-1053617372.html
جنوب أفريقيا تكشف عن بيانات أولية مطمئنة حول "أوميكرون"
جنوب أفريقيا تكشف عن بيانات أولية مطمئنة حول "أوميكرون"
أظهرت البيانات الأولية من مجمع مستشفيات رئيسي في منطقة التفشي المركزية لمتحور "أوميكرون" في جنوب أفريقيا، أنه في حين ارتفعت أعداد المصابين، إلا أنهم يحتاجون... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T10:49+0000
2021-12-06T10:49+0000
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
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واستقبل مجمع مستشفيات منطقة ستيف بيكو وتشوان في بريتوريا 166 حالة جديدة بين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني و29 نوفمبر، مع إيداع 42 مريضا حاليا في أجنحة مرضى "كوفيد"، وفقا لتقرير يظهر التجربة المبكرة للمرضى في مجموعة المستشفيات.وسعى معظم هؤلاء في الأصل للحصول على علاج لأمراض لا علاقة لها بفيروس كورونا، لكنهم اكتشفوا إصابتهم بعدما خضعوا للاختبار المطلوب لدخول المستشفى، بحسب وكالة "بلومبيرغ".ومع ذلك، تعكس هذه البيانات الأسبوعين الأولين من موجة "أوميكرون" في تشواني، و"يمكن أن يتغير المشهد بشكل كبير خلال الأسبوعين المقبلين"، وفقا لمؤلف التقرير فريد عبد الله، مدير مجلس البحوث الطبية في جنوب أفريقيا وطبيب الأمراض المعدية. لم يراجع التقرير من قبل الأقران بعد.في حين أكد المعهد الوطني للأمراض المعدية أن جميع الحالات الجديدة تقريبا في المنطقة هي للمتحور الجديد، لم يتمكن عبد الله وفريقه من إثبات ذلك، لكنه قال إنه "يتم عمل افتراض معقول بأن الحالات" في هذه البيانات تمثل إصابة بالمتحور الجديد.ومن بين أهم ما خلص إليه البحث، أن معظم المرضى في أجنحة "كوفيد" لا يعتمدون على الأكسجين بخلاف الموجات السابقة، ومن بين 38 بالغا في الأجنحة في 2 ديسمبر/ كانون الأول، تم تطعيم ستة منهم، و24 لم يتم تلقيحهم وثمانية حالتهم غير معروفة.كان متوسط ​​مدة الإقامة في أجنحة مرضى "كوفيد" 2.8 يوما مقابل 8.5 يوما خلال الثمانية عشر شهرا الماضية. سيصبح أكثر وضوحا خلال الأسبوعين المقبلين، وهو وقت كاف لمعرفة ما إذا كانت الحالات تزداد سوءا.
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https://arabic.sputniknews.com/20211205/عالم-بريطاني-أوميكرون-يعيد-العالم-إلى-بداية-الجائحة-والسلالة-القادمة-ستكون-أقوى-1053590020.html
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فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون

جنوب أفريقيا تكشف عن بيانات أولية مطمئنة حول "أوميكرون"

10:49 GMT 06.12.2021
© REUTERS / SIPHIWE SIBEKOامرأة مسنة ترتدي كمامة للحماية من فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في ساحل العاج، جنوب أفريقيا
امرأة مسنة ترتدي كمامة للحماية من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في ساحل العاج، جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / SIPHIWE SIBEKO
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أظهرت البيانات الأولية من مجمع مستشفيات رئيسي في منطقة التفشي المركزية لمتحور "أوميكرون" في جنوب أفريقيا، أنه في حين ارتفعت أعداد المصابين، إلا أنهم يحتاجون إلى تدخل طبي أقل.
واستقبل مجمع مستشفيات منطقة ستيف بيكو وتشوان في بريتوريا 166 حالة جديدة بين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني و29 نوفمبر، مع إيداع 42 مريضا حاليا في أجنحة مرضى "كوفيد"، وفقا لتقرير يظهر التجربة المبكرة للمرضى في مجموعة المستشفيات.
عامل طبي يمر أمام شاشة مراقبة مرضى فيروس كورونا (كوفيد-19) في وحدة العناية المركزة في مستشفى باجاي في بيونغتايك، كوريا الجنوبية، 29 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
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وسعى معظم هؤلاء في الأصل للحصول على علاج لأمراض لا علاقة لها بفيروس كورونا، لكنهم اكتشفوا إصابتهم بعدما خضعوا للاختبار المطلوب لدخول المستشفى، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
ومع ذلك، تعكس هذه البيانات الأسبوعين الأولين من موجة "أوميكرون" في تشواني، و"يمكن أن يتغير المشهد بشكل كبير خلال الأسبوعين المقبلين"، وفقا لمؤلف التقرير فريد عبد الله، مدير مجلس البحوث الطبية في جنوب أفريقيا وطبيب الأمراض المعدية. لم يراجع التقرير من قبل الأقران بعد.
في حين أكد المعهد الوطني للأمراض المعدية أن جميع الحالات الجديدة تقريبا في المنطقة هي للمتحور الجديد، لم يتمكن عبد الله وفريقه من إثبات ذلك، لكنه قال إنه "يتم عمل افتراض معقول بأن الحالات" في هذه البيانات تمثل إصابة بالمتحور الجديد.
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أمس, 14:56 GMT
ومن بين أهم ما خلص إليه البحث، أن معظم المرضى في أجنحة "كوفيد" لا يعتمدون على الأكسجين بخلاف الموجات السابقة، ومن بين 38 بالغا في الأجنحة في 2 ديسمبر/ كانون الأول، تم تطعيم ستة منهم، و24 لم يتم تلقيحهم وثمانية حالتهم غير معروفة.
كان متوسط ​​مدة الإقامة في أجنحة مرضى "كوفيد" 2.8 يوما مقابل 8.5 يوما خلال الثمانية عشر شهرا الماضية. سيصبح أكثر وضوحا خلال الأسبوعين المقبلين، وهو وقت كاف لمعرفة ما إذا كانت الحالات تزداد سوءا.
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