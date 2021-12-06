https://arabic.sputniknews.com/20211206/جورج-قرداحي-يعلق-على-تداول-صورة-نسبت-له-يحمل-فيها-رشاشا-تحت-صورة-للخميني-فيديو-1053646536.html

جورج قرداحي يعلق على تداول صورة نسبت له... "يحمل فيها رشاشا تحت صورة للخميني"... فيديو

جورج قرداحي يعلق على تداول صورة نسبت له... "يحمل فيها رشاشا تحت صورة للخميني"... فيديو

علق وزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي على تداول صورة نسبت له وهو يحمل سلاح رشاش ويقف أسفل صورة للإمام الخميني قائد الثورة الإيرانية. 06.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-06T20:50+0000

2021-12-06T20:50+0000

2021-12-06T20:50+0000

أخبار السعودية اليوم

أخبار أزمة لبنان

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وكٌتب على الصورة تاريخ التقاطها، حيث كتب عليها أنها التقطت عام 1986، وقال قرداحي أثناء لقاء له على قناة "الجديد" اللبنانية إن "الصورة ليست له".وأوضح: "سنة 1986 أنا كنت متزوج وعندي ولاد حاطينلي صورة ولد سنة 1986، بعيد الشب واضح مش أنا".ولفت قرداحي إلى تداول صورة أخرى "مفبركة" أظهرته يرتدي لباس ميلشيا، وقال "حطولي صورة أنا كمان ما بعرف إذا مركبة مع الشيخ بشير جميل الله يرحمه لابس لباس ميليشيا وهذا أنا ما بحياتي تعاطيت بهذا الشيء ولا كنت لا عن قريب ولا عن بعيد، كنت عايش في باريس وقتها".وكانت أزمة دبلوماسية اندلعت بين لبنان ودول الخليج، بعد أن تم نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.وأعلنت السعودية بعدها استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها. ومؤخرا استقال قرداحي من منصبه في محاولة لإنهاء الأزمة بين المملكة ولبنان.

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أخبار السعودية اليوم, أخبار أزمة لبنان