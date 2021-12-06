تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211206/جورج-قرداحي-يعلق-على-تداول-صورة-نسبت-له-يحمل-فيها-رشاشا-تحت-صورة-للخميني-فيديو-1053646536.html
جورج قرداحي يعلق على تداول صورة نسبت له... "يحمل فيها رشاشا تحت صورة للخميني"... فيديو
جورج قرداحي يعلق على تداول صورة نسبت له... "يحمل فيها رشاشا تحت صورة للخميني"... فيديو
علق وزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي على تداول صورة نسبت له وهو يحمل سلاح رشاش ويقف أسفل صورة للإمام الخميني قائد الثورة الإيرانية. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T20:50+0000
2021-12-06T20:50+0000
أخبار السعودية اليوم
أخبار أزمة لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053511624_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_9bfa442740e508422b087b56cb5f3034.jpg
وكٌتب على الصورة تاريخ التقاطها، حيث كتب عليها أنها التقطت عام 1986، وقال قرداحي أثناء لقاء له على قناة "الجديد" اللبنانية إن "الصورة ليست له".وأوضح: "سنة 1986 أنا كنت متزوج وعندي ولاد حاطينلي صورة ولد سنة 1986، بعيد الشب واضح مش أنا".ولفت قرداحي إلى تداول صورة أخرى "مفبركة" أظهرته يرتدي لباس ميلشيا، وقال "حطولي صورة أنا كمان ما بعرف إذا مركبة مع الشيخ بشير جميل الله يرحمه لابس لباس ميليشيا وهذا أنا ما بحياتي تعاطيت بهذا الشيء ولا كنت لا عن قريب ولا عن بعيد، كنت عايش في باريس وقتها".وكانت أزمة دبلوماسية اندلعت بين لبنان ودول الخليج، بعد أن تم نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.وأعلنت السعودية بعدها استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها. ومؤخرا استقال قرداحي من منصبه في محاولة لإنهاء الأزمة بين المملكة ولبنان.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053511624_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_f3a42a7d0515c27c26f988bd9a2b89b1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم, أخبار أزمة لبنان

جورج قرداحي يعلق على تداول صورة نسبت له... "يحمل فيها رشاشا تحت صورة للخميني"... فيديو

20:50 GMT 06.12.2021
© Sputnik . ABDEL KADER AL-BAYوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن إستقالته من الحكومة اللبنانية، لبنان 3 ديسمبر 2021
وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن إستقالته من الحكومة اللبنانية، لبنان 3 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© Sputnik . ABDEL KADER AL-BAY
تابعنا عبر
علق وزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي على تداول صورة نسبت له وهو يحمل سلاح رشاش ويقف أسفل صورة للإمام الخميني قائد الثورة الإيرانية.
وكٌتب على الصورة تاريخ التقاطها، حيث كتب عليها أنها التقطت عام 1986، وقال قرداحي أثناء لقاء له على قناة "الجديد" اللبنانية إن "الصورة ليست له".
وأوضح: "سنة 1986 أنا كنت متزوج وعندي ولاد حاطينلي صورة ولد سنة 1986، بعيد الشب واضح مش أنا".
ولفت قرداحي إلى تداول صورة أخرى "مفبركة" أظهرته يرتدي لباس ميلشيا، وقال "حطولي صورة أنا كمان ما بعرف إذا مركبة مع الشيخ بشير جميل الله يرحمه لابس لباس ميليشيا وهذا أنا ما بحياتي تعاطيت بهذا الشيء ولا كنت لا عن قريب ولا عن بعيد، كنت عايش في باريس وقتها".
وكانت أزمة دبلوماسية اندلعت بين لبنان ودول الخليج، بعد أن تم نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.
وأعلنت السعودية بعدها استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها. ومؤخرا استقال قرداحي من منصبه في محاولة لإنهاء الأزمة بين المملكة ولبنان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
21:47 GMTسيرجيو راموس يغيب عن مواجهة كلوب بروج
21:28 GMTالرئاسة السورية تنشر آخر فيديو للفنانة أنطوانيت نجيب قبل دخولها العناية المركزة... ماذا قالت
21:17 GMTالأمم المتحدة: التعاون والحوار المفتوح بين روسيا والولايات المتحدة أمر مهم للغاية
21:14 GMTالبيت الأبيض: جولة مفاوضات فيينا الأخيرة مع إيران مخيبة للآمال
21:12 GMTأستون فيلا عن "تريزيجيه" في أول مباراة له: نشاط وقتال وصناعة فرص وهدف
21:11 GMTما هي طائرة الإنذار المبكر الصينية "زد دي كيه - 3"؟… صور
20:56 GMTالبنتاغون يزعم عدم تهديد طائرة للناتو لأخرى مدنية اضطرت لتغيير مستوى تحليقها بسبب الأولى
20:52 GMTصواريخ باليستية تجاه الرياض وخميس مشيط و"أنصار الله" تؤكد عملية واسعة في العمق السعودي
20:51 GMTعبد اللهيان: إيران تعتزم مواصلة المفاوضات في فيينا لاستعادة الاتفاق النووي ورفع العقوبات
20:50 GMTجورج قرداحي يعلق على تداول صورة نسبت له... "يحمل فيها رشاشا تحت صورة للخميني"... فيديو
20:35 GMTبرلمانية ليبية لـ"سبوتنيك": مجلس النواب يدرك خطورة المرحلة وهناك أطراف تحاول تأجيل الانتخابات
20:26 GMTمسؤول بجامعة الدول العربية: نبذل جهودا كبيرا لتسهيل عودة سوريا للجامعة
20:25 GMTحكومة آبي أحمد تعلن استعادة السيطرة على بلدتين استراتيجيتين
20:22 GMTمراجعة كافة العلاقات مع إسرائيل.. ما دلالات قرارات الرئيس الفلسطيني وتأثيرها؟
20:09 GMTصناع فيلم أطياف: مشاركة الأفلام التونسية كانت مميزة في مهرجان القاهرة
20:08 GMTما هي قدرات درونز "أوريون - إي" الروسية؟
20:06 GMTرشوان توفيق لـ"سبوتنيك": سعيد بتكريم مهرجان القاهرة ومحمد ممدوح مستقبل الفن... فيديو
19:59 GMTصندوق فولاذي غامض يخزن "الكوارث" سيكون شاهدا على نهاية الأرض... صور وفيديو
19:52 GMTمستشار السيسي: القلق من أوميكرون أخذ أكبر من حجمه
19:51 GMTالاتحاد الألماني يحقق مع لاعب بروسيا دورتموند جود بلينغهام