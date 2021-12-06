https://arabic.sputniknews.com/20211206/جورج-قرداحي-يوجه-رسالة-إلى-محمد-بن-سلمان-بقرار-منه-أن-يفرض-سلام-الشجعان-في-اليمن-1053612993.html

جورج قرداحي يوجه رسالة إلى محمد بن سلمان... "بقرار منه أن يفرض سلام الشجعان في اليمن"‏

جورج قرداحي يوجه رسالة إلى محمد بن سلمان... "بقرار منه أن يفرض سلام الشجعان في اليمن"‏

وجه وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، رسالة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في ‏ضوء الأزمة القائمة بين لبنان ودول الخليج على خلفية تصريحات سابقة... 06.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-06T09:20+0000

2021-12-06T09:20+0000

2021-12-06T09:20+0000

أخبار لبنان

أخبار السعودية اليوم

ولي العهد محمد بن سلمان

جورج قرداحي

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وأشاد قرداحي في تصريحات لبرنامج "وهلق شو"، المذاع على تلفزيون "الجديد" اللبناني، مساء أمس الأحد، بعملية الإصلاح والتغيير التي قادها ولي عهد السعودية في بلاده، مشيرا إلى أنه صرح في وقت سابق أنه "يبني الدولة السعودية الرابعة".وقال عن الأمير محمد بن سلمان: "لقد تصرف بشجاعة وفروسية في المملكة، وغيّر كل المفاهيم التي كانت سائدة، وحرّر كل شيء والحياة".وأردف: "وبقرار من ولي العهد السعودي أن يفرض سلام الشجعان في اليمن ويضع حدا لهذه الحرب".وختم قرداحي رسالته إلى ولي العهد السعودي بالتأكيد على أنه يحبه، وناشده أن "يعيد النظر في الموقف مع لبنان، مع كل تحفظاته، مشددا أن هناك أمور تم تضخيمها وصلت للقيادة السعودية بشأن الوضع في لبنان".وكانت أزمة دبلوماسية اندلعت بين لبنان ودول الخليج، بعد أن تم نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.وأعلنت السعودية بعدها استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.

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أخبار لبنان, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, جورج قرداحي