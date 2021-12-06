تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
إيديكس 2021
انطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2021" في مصر، يوم 29 نوفمبر، بمشاركة نحو 400 شركة من أكثر من 40 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/جي-إس-إتش---18-مسدس-روسي-بطلقات-خارقة-للدروع-صورة-1053639603.html
"جي إس إتش - 18"... مسدس روسي بطلقات خارقة للدروع… صورة
"جي إس إتش - 18"... مسدس روسي بطلقات خارقة للدروع… صورة
يعد مسدس "جي إس إتش - 18" واحدا من أفضل المسدسات في العالم، لأنه يوفر قوة نيرانية عالية رغم وزنه الخفيف، الذي لا يتجاوز نصف كيلوغرام، ونظرا سهولة استخدامه. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T17:29+0000
2021-12-06T17:29+0000
إيديكس 2021
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1053637408_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_b65550d217540e3b52cc33a9aece3e8f.jpg
وعرضت روسيا نسخة من مسدس "جي إس إتش - 18" ضمن مجموعة ضخمة من الأسلحة الروسية خلال مشاركتها في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته في مصر، الخميس الماضي.ويتميز المسدس الروسي بتصميم يمنح حامله درجة عالية من الأمان في ذات الوقت الذي يوفر له استعدادا قتاليا عاليا مقارنة بالمسدسات الأخرى التي تنتجها دول أخرى مثل ألمانيا والنمسا وألمانيا وإيطاليا.ورغم أن وزنه لا يتجاوز 470 غراما، إلا أنه مصمم بمخزن طلقات (9 * 19 ملم) سعة 18 طلقة.يصل طول المسدس الروسي إلى 18.3 سنتيمتر وارتفاعه إلى 13.5 سنتيمتر بينما يصل عرضه إلى 3.3 سنتيمتر.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/إس-بي---4-طلقات-روسية-صامتة-للقوات-الخاصة-1053637125.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1053637408_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6c220fd41f498f39be6e523beede5251.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

"جي إس إتش - 18"... مسدس روسي بطلقات خارقة للدروع… صورة

17:29 GMT 06.12.2021
© Sputnik . Alaa - Almotairyأسلحة روسية خفيفة في معرض "إيديكس 2021" - مسدس "أو تي إس - 38" الذي يستخدم طلقات "إس بي - 4" الصامتة
أسلحة روسية خفيفة في معرض إيديكس 2021 - مسدس أو تي إس - 38 الذي يستخدم طلقات إس بي - 4 الصامتة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© Sputnik . Alaa - Almotairy
تابعنا عبر
يعد مسدس "جي إس إتش - 18" واحدا من أفضل المسدسات في العالم، لأنه يوفر قوة نيرانية عالية رغم وزنه الخفيف، الذي لا يتجاوز نصف كيلوغرام، ونظرا سهولة استخدامه.
وعرضت روسيا نسخة من مسدس "جي إس إتش - 18" ضمن مجموعة ضخمة من الأسلحة الروسية خلال مشاركتها في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته في مصر، الخميس الماضي.
© Sputnik . Alaa - Almotairyالمسدس الروسي "جي إس إتش - 18" الذي يستخدم طلقات عيار (9 * 19 ملم)
المسدس الروسي جي إس إتش - 18 الذي يستخدم طلقات عيار (9 * 19 ملم) - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
المسدس الروسي "جي إس إتش - 18" الذي يستخدم طلقات عيار (9 * 19 ملم)
© Sputnik . Alaa - Almotairy
ويتميز المسدس الروسي بتصميم يمنح حامله درجة عالية من الأمان في ذات الوقت الذي يوفر له استعدادا قتاليا عاليا مقارنة بالمسدسات الأخرى التي تنتجها دول أخرى مثل ألمانيا والنمسا وألمانيا وإيطاليا.
ويستخدم المسدس طلقات خارقة للدروع يمكنها اختراق جدار حديدي سمك 8 ملم من مسافة 10 أمتار.
ورغم أن وزنه لا يتجاوز 470 غراما، إلا أنه مصمم بمخزن طلقات (9 * 19 ملم) سعة 18 طلقة.
شركة روس أوبرون إكسبورت في الجناح الروسي بمعرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
إيديكس 2021
"إس بي - 4"... طلقات روسية صامتة للقوات الخاصة
16:18 GMT
يصل طول المسدس الروسي إلى 18.3 سنتيمتر وارتفاعه إلى 13.5 سنتيمتر بينما يصل عرضه إلى 3.3 سنتيمتر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:55 GMTالأردن ينتج صاروخا موجها مضادا للدبابات… صور
18:54 GMTالبيت الأبيض: محادثات بايدن وبوتين ستشهد مناقشة الملف النووي الإيراني
18:52 GMTالداخلية الكويتية: دراسة آلية جديدة لمنح رخص القيادة للوافدين
18:50 GMTدراسة: الفياغرا تبعد مرضا يؤرق الإنسان بعد سن الـ60 بنسبة 70%
18:32 GMTالرئيس التونسي: التشريعات التي تم وضعها من قبل المجلس النيابي ليست شرعية ولا مشروعة
18:25 GMTمصر تتخذ قرارا جديدا بشأن إقامة صلوات الجنازة في المساجد الكبرى
18:13 GMTالتحالف العربي يعلن تدمير صاروخ باليستي كان في طريقه إلى العاصمة السعودية
17:59 GMTغوتيريش يقرر تعيين ستيفاني ويليامز مستشارة خاصة له بشأن ليبيا
17:54 GMTأسماك القرش والراي اللساع تنتظر "سهوة" فتاة نائمة على لوح تزلج... فيديو
17:49 GMTمصر للطيران تطلب من مسافريها مراجعة لوائح السفر
17:32 GMTإعلام: عقوبات واشنطن المحتملة ضد روسيا ستطال مقربين من بوتين وتشمل فصل روسيا عن نظام "سويفت"
17:30 GMTانفجار خط أنابيب غاز في إيران... فيديو
17:29 GMT"جي إس إتش - 18"... مسدس روسي بطلقات خارقة للدروع… صورة
17:18 GMTإعلام محلي: القوات الإثيوبية حررت عدة مدن من قوات تيغراي منها ديسي وكومبولشا
16:59 GMTقضية تحرش بطالبات مدرسة تهز الرأي العام في لبنان
16:48 GMTمصدر: وزير الخارجية الإسرائيلي يزور القاهرة خلال أيام لبحث التطورات في قطاع غزة
16:47 GMTمجلس النواب الليبي يدعو أعضاءه إلى جلسة خاصة غدا لبحث تطورات العملية الانتخابية
16:45 GMT"غازبروم نفط" تبدأ حفر بئرها الخامس في حقل سركالا بالعراق عام 2022
16:43 GMTملك الأردن يتفقد أنظمة وتطبيقات من تصميم جيش بلاده في الزرقاء... صور
16:42 GMTوكالة: الجمعية العامة للأمم المتحدة أجلت السماح لممثلين عن طالبان وميانمار بحضور اجتماعاتها