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إيديكس 2021
انطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2021" في مصر، يوم 29 نوفمبر، بمشاركة نحو 400 شركة من أكثر من 40 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/جي-إس-إتش---18-مسدس-روسي-بطلقات-خارقة-للدروع-صورة-1053639603.html
"جي إس إتش - 18"... مسدس روسي بطلقات خارقة للدروع… صورة
"جي إس إتش - 18"... مسدس روسي بطلقات خارقة للدروع… صورة
يعد مسدس "جي إس إتش - 18" واحدا من أفضل المسدسات في العالم، لأنه يوفر قوة نيرانية عالية رغم وزنه الخفيف، الذي لا يتجاوز نصف كيلوغرام، ونظرا سهولة استخدامه. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T17:29+0000
2021-12-06T17:29+0000
2021-12-06T17:29+0000
إيديكس 2021
رصد عسكري
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وعرضت روسيا نسخة من مسدس "جي إس إتش - 18" ضمن مجموعة ضخمة من الأسلحة الروسية خلال مشاركتها في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته في مصر، الخميس الماضي.ويتميز المسدس الروسي بتصميم يمنح حامله درجة عالية من الأمان في ذات الوقت الذي يوفر له استعدادا قتاليا عاليا مقارنة بالمسدسات الأخرى التي تنتجها دول أخرى مثل ألمانيا والنمسا وألمانيا وإيطاليا.ورغم أن وزنه لا يتجاوز 470 غراما، إلا أنه مصمم بمخزن طلقات (9 * 19 ملم) سعة 18 طلقة.يصل طول المسدس الروسي إلى 18.3 سنتيمتر وارتفاعه إلى 13.5 سنتيمتر بينما يصل عرضه إلى 3.3 سنتيمتر.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/إس-بي---4-طلقات-روسية-صامتة-للقوات-الخاصة-1053637125.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"جي إس إتش - 18"... مسدس روسي بطلقات خارقة للدروع… صورة
يعد مسدس "جي إس إتش - 18" واحدا من أفضل المسدسات في العالم، لأنه يوفر قوة نيرانية عالية رغم وزنه الخفيف، الذي لا يتجاوز نصف كيلوغرام، ونظرا سهولة استخدامه.
وعرضت روسيا نسخة من مسدس "جي إس إتش - 18" ضمن مجموعة ضخمة من
الأسلحة الروسية
خلال مشاركتها في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته في مصر، الخميس الماضي.
ويتميز المسدس الروسي بتصميم يمنح حامله درجة عالية من الأمان في ذات الوقت الذي يوفر له استعدادا قتاليا عاليا مقارنة بالمسدسات الأخرى التي تنتجها دول أخرى مثل ألمانيا والنمسا وألمانيا وإيطاليا.
ويستخدم المسدس طلقات خارقة للدروع يمكنها اختراق جدار حديدي سمك 8 ملم من مسافة 10 أمتار.
ورغم أن وزنه لا يتجاوز 470 غراما، إلا أنه مصمم
بمخزن طلقات
(9 * 19 ملم) سعة 18 طلقة.
يصل طول
المسدس الروسي
إلى 18.3 سنتيمتر وارتفاعه إلى 13.5 سنتيمتر بينما يصل عرضه إلى 3.3 سنتيمتر.