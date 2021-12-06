حزب "العدالة والتنمية" المغربي يتعهد بالدفاع عن الملك حال قيام حرب مع الجزائر... فيديو

وقال بن كيران، في كلمة له بمناسبة أول اجتماع للجنة الوطنية بعد المؤتمر الاستثنائي لحزبه (وهو الحزب الحاكم الأسبق في البلاد)، إن "النظام الجزائري تحرش بالمغرب طيلة 40 عاما كاملة، وظلم المغرب ويستعمل أموال النفط والغاز لزعزعة استقراره"، مشيرا إلى أن "الجزائر تغلق حدودها مع المغرب بسبب خوفها من حب الجزائريين للمغاربة".وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أعرب الجمعة الماضي، عن آسفه لاتفاق المغرب مع إسرائيل، معتبرا تهديد الجزائر من الرباط خزي وعار لم يحدث منذ 1948.وقال تبون في إحاطة إعلامية بخصوص الدبلوماسية الهجومية: "سنهاجم كل من يتجرأ على مهاجمتنا، العين بالعين والسن بالسن".وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية توقيع مذكرة تفاهم دفاعية مع المغرب، ما يمهد الطريق للمبيعات العسكرية والتعاون العسكري بينهما بعد أن رفع البلدان مستوى علاقاتهما الدبلوماسية في العام الماضي.وقال مصدر اطلع على المذكرة، إنها لا تتضمن اتفاقات دفاعية محددة لكنها تقدم إطار عمل قانونيا وتنظيميا لعقد مثل تلك الاتفاقات في المستقبل.وكانت الرباط أوقفت علاقاتها مع إسرائيل رسميا في عام 2000 مع اندلاع الانتفاضة الثانية في فلسطين، لكن البلدين حافظا بهدوء على مستوى من الاتصال من خلال أجهزتهما الاستخباراتية على مدار العشرين عاما الماضية.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار المغرب اليوم سبوتنيك
حمل رئيس حزب "العدالة والتنمية" المغربي عبد الإله بن كيران، الجزائر مسؤولية تطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل، مؤكدا أن حزبه سيدافع عن الملك في حال قيام حرب مع الجزائر.
وقال بن كيران، في كلمة له بمناسبة أول اجتماع للجنة الوطنية بعد المؤتمر الاستثنائي لحزبه (وهو الحزب الحاكم الأسبق في البلاد)، إن "النظام الجزائري تحرش بالمغرب طيلة 40 عاما كاملة، وظلم المغرب ويستعمل أموال النفط والغاز لزعزعة استقراره"، مشيرا إلى أن "الجزائر تغلق حدودها مع المغرب بسبب خوفها من حب الجزائريين للمغاربة".
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أعرب الجمعة الماضي، عن آسفه لاتفاق المغرب مع إسرائيل، معتبرا تهديد الجزائر من الرباط خزي وعار لم يحدث منذ 1948.
وقال تبون في إحاطة إعلامية بخصوص الدبلوماسية الهجومية: "سنهاجم كل من يتجرأ على مهاجمتنا، العين بالعين والسن بالسن".
وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية توقيع مذكرة تفاهم دفاعية مع المغرب، ما يمهد الطريق للمبيعات العسكرية والتعاون العسكري بينهما بعد أن رفع البلدان مستوى علاقاتهما الدبلوماسية في العام الماضي.
وقال مصدر اطلع على المذكرة، إنها لا تتضمن اتفاقات دفاعية محددة لكنها تقدم إطار عمل قانونيا وتنظيميا لعقد مثل تلك الاتفاقات في المستقبل.
وكانت الرباط أوقفت علاقاتها مع إسرائيل رسميا في عام 2000 مع اندلاع الانتفاضة الثانية في فلسطين، لكن البلدين حافظا بهدوء على مستوى من الاتصال من خلال أجهزتهما الاستخباراتية على مدار العشرين عاما الماضية.