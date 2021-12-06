حكومة آبي أحمد تعلن استعادة السيطرة على بلدتين استراتيجيتين

وقالت الحكومة، إن القوات الإثيوبية استعادت السيطرة على بلدتي ديسي وكومبولتشا الاستراتيجيتين من قوات متمردي تيغراي، في أحدث علامة على أن الحكومة تستعيد الأراضي التي فقدتها في الآونة الأخيرة.ولم يتسن التواصل حتى الآن مع المتحدث باسم الجبهة غيتاتشو رضا، للتعليق على بيان الحكومة، وفقا لرويترز.كما لم يتسن التحقق من صحة البيان مع تعطل خطوط الهاتف في البلدتين.وأفادت خدمة الاتصال الحكومية التي أعلنت الانتصار بتحقيق مكاسب في الأسبوع الماضي في إقليمي أمهرة وعفار المتاخمين لتيغراي.وقال مكتب رئيس الوزراء أبي أحمد الأسبوع الماضي أيضا، إن القوات الاتحادية استعادت بلدة لاليبيلا. وتم التحقق بشكل مستقل من استعادة الحكومة السيطرة على موقع لاليبيلا المدرج على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للتراث العالمي.
أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الاثنين، استعادة بلدتين استراتيجيتين من قوات تحرير تيغراي، يأتي هذا بعد تهديدات من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بالزحف نحو العاصمة أديس أبابا، وتوجه رئيس الوزراء أبي أحمد لقيادة جبهة القتال.
وقال مكتب رئيس الوزراء أبي أحمد الأسبوع الماضي أيضا، إن القوات الاتحادية استعادت بلدة لاليبيلا. وتم التحقق بشكل مستقل من استعادة الحكومة السيطرة على موقع لاليبيلا المدرج على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للتراث العالمي.