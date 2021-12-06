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https://arabic.sputniknews.com/20211206/حكومة-آبي-أحمد-تعلن-استعادة-السيطرة-على-بلدتين-استراتيجيتين-1053645606.html
حكومة آبي أحمد تعلن استعادة السيطرة على بلدتين استراتيجيتين
حكومة آبي أحمد تعلن استعادة السيطرة على بلدتين استراتيجيتين
أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الاثنين، استعادة بلدتين استراتيجيتين من قوات تحرير تيغراي، يأتي هذا بعد تهديدات من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بالزحف نحو... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T20:25+0000
2021-12-06T20:25+0000
أخبار إثيوبيا
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وقالت الحكومة، إن القوات الإثيوبية استعادت السيطرة على بلدتي ديسي وكومبولتشا الاستراتيجيتين من قوات متمردي تيغراي، في أحدث علامة على أن الحكومة تستعيد الأراضي التي فقدتها في الآونة الأخيرة.ولم يتسن التواصل حتى الآن مع المتحدث باسم الجبهة غيتاتشو رضا، للتعليق على بيان الحكومة، وفقا لرويترز.كما لم يتسن التحقق من صحة البيان مع تعطل خطوط الهاتف في البلدتين.وأفادت خدمة الاتصال الحكومية التي أعلنت الانتصار بتحقيق مكاسب في الأسبوع الماضي في إقليمي أمهرة وعفار المتاخمين لتيغراي.وقال مكتب رئيس الوزراء أبي أحمد الأسبوع الماضي أيضا، إن القوات الاتحادية استعادت بلدة لاليبيلا. وتم التحقق بشكل مستقل من استعادة الحكومة السيطرة على موقع لاليبيلا المدرج على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للتراث العالمي.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/الجيش-الإثيوبي-يستعيد-مناطق-أخرى-من-قبضة-جبهة-تحرير-تيغراي-1053571221.html
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أخبار إثيوبيا

حكومة آبي أحمد تعلن استعادة السيطرة على بلدتين استراتيجيتين

20:25 GMT 06.12.2021
© AP Photo / MOHAMED SHEIKH NORالجيش الإثيوبي
الجيش الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / MOHAMED SHEIKH NOR
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أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الاثنين، استعادة بلدتين استراتيجيتين من قوات تحرير تيغراي، يأتي هذا بعد تهديدات من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بالزحف نحو العاصمة أديس أبابا، وتوجه رئيس الوزراء أبي أحمد لقيادة جبهة القتال.
وقالت الحكومة، إن القوات الإثيوبية استعادت السيطرة على بلدتي ديسي وكومبولتشا الاستراتيجيتين من قوات متمردي تيغراي، في أحدث علامة على أن الحكومة تستعيد الأراضي التي فقدتها في الآونة الأخيرة.
كانت القوات المتحالفة مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي سيطرت على البلدتين الواقعتين في إقليم أمهرة، منذ ما يزيد قليلا على شهر، ثم هددت بالزحف إلى العاصمة أديس أبابا.
ولم يتسن التواصل حتى الآن مع المتحدث باسم الجبهة غيتاتشو رضا، للتعليق على بيان الحكومة، وفقا لرويترز.
كما لم يتسن التحقق من صحة البيان مع تعطل خطوط الهاتف في البلدتين.
وأفادت خدمة الاتصال الحكومية التي أعلنت الانتصار بتحقيق مكاسب في الأسبوع الماضي في إقليمي أمهرة وعفار المتاخمين لتيغراي.
ناس يحلمون صورة لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مرتديا الزي العسكري، خلال مسيرة نظمها مسؤولون في أديس أبابا، إثيوبيا، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
الجيش الإثيوبي يستعيد مناطق أخرى من قبضة جبهة تحرير تيغراي
أمس, 07:19 GMT
وقال مكتب رئيس الوزراء أبي أحمد الأسبوع الماضي أيضا، إن القوات الاتحادية استعادت بلدة لاليبيلا. وتم التحقق بشكل مستقل من استعادة الحكومة السيطرة على موقع لاليبيلا المدرج على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للتراث العالمي.
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