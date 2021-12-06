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حميد الشاعري يتألق في ختام مهرجان القاهرة السينمائي
حميد الشاعري يتألق في ختام مهرجان القاهرة السينمائي
أقيم حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الثالثة والأربعين التي أسدل الستار عليها يوم الأحد بالمسرح الكبير لدار الأوبرا المصرية، وقدم خلاله... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T04:15+0000
2021-12-06T04:15+0000
تقارير سبوتنيك
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وفاز الفيلم المكسيكي (الثقب في السياج) للمخرج خواكين ديل باسو بجائزة الهرم الذهبي، وفازت بجائزة الهرم الفضي لأفضل إخراج لورا ساماني عن فيلم (جسد ضئيل) من إيطاليا فيما ذهب الهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثاني لفيلم (انطوائيون) من كوريا الجنوبية.ومنحت لجنة تحكيم المسابقة الدولية جائزة أفضل إسهام فني للمصور خوسيه أليون عن الفيلم الإسباني (إنهم يحملون الموت) فيما حصل فيلم (107 أمهات) من سلوفاكيا على جائزة أفضل سيناريو.وفاز المصري محمد ممدوح بجائزة أفضل ممثل في المهرجان عن فيلم (أبو صدام)، والإيطالية سوامي روتولو على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم (كيارا).وحصد جائزة تصويت الجمهور الفيلم الأردني (بنات عبد الرحمن) للمخرج زيد أبو حمدان، وبطولة صبا مبارك وفرح بسيسو وحنان الحلو ومريم باشا وخالد الطريفي.
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تقارير سبوتنيك

حميد الشاعري يتألق في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

04:15 GMT 06.12.2021
© Sputnik . Wael Magdiتوزيع جوائز الأفلام في مهرجان القاهرة السينمائي
توزيع جوائز الأفلام في مهرجان القاهرة السينمائي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© Sputnik . Wael Magdi
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أقيم حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الثالثة والأربعين التي أسدل الستار عليها يوم الأحد بالمسرح الكبير لدار الأوبرا المصرية، وقدم خلاله المغني والملحن حميد الشاعري أغنية "الأفلام" التي صنعها خصيصا للمهرجان هذا العام.
وفاز الفيلم المكسيكي (الثقب في السياج) للمخرج خواكين ديل باسو بجائزة الهرم الذهبي، وفازت بجائزة الهرم الفضي لأفضل إخراج لورا ساماني عن فيلم (جسد ضئيل) من إيطاليا فيما ذهب الهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثاني لفيلم (انطوائيون) من كوريا الجنوبية.
ومنحت لجنة تحكيم المسابقة الدولية جائزة أفضل إسهام فني للمصور خوسيه أليون عن الفيلم الإسباني (إنهم يحملون الموت) فيما حصل فيلم (107 أمهات) من سلوفاكيا على جائزة أفضل سيناريو.
وفاز المصري محمد ممدوح بجائزة أفضل ممثل في المهرجان عن فيلم (أبو صدام)، والإيطالية سوامي روتولو على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم (كيارا).
وحصد جائزة تصويت الجمهور الفيلم الأردني (بنات عبد الرحمن) للمخرج زيد أبو حمدان، وبطولة صبا مبارك وفرح بسيسو وحنان الحلو ومريم باشا وخالد الطريفي.
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