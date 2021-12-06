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خبير أمني عراقي: مقبلون على هجمات مكثفة لـ"داعش"
خبير أمني عراقي: مقبلون على هجمات مكثفة لـ"داعش"
نناقش في هذه الحلقة: الرئيس الفلسطيني في الجزائر قبيل القمة العربية، قتلى وجرحى في هجوم لداعش شمالي العراق، تركيا تتعهد بإجلاء المرتزقة من ليبيا، مدير مشروع... 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T14:32+0000
2021-12-06T14:32+0000
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خبير أمني عراقي: مقبلون على هجمات مكثفة لـ"داعش"
خبير أمني عراقي: مقبلون على هجمات مكثفة لـ"داعش"
يزيد تنظيم "داعش" من هجماته في العراق إذ قتل 3 عناصر من البيشمركة وأصيب 5 آخرين، وذلك نتيجة هجوم شنه التنظيم الإرهابي (المحظور في روسيا) شمالي محافظة كركوك العراقية.وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال الخبير الأمني العراقي، فاضل أبو رغيف:مدير "استاد لوسيل" يكشف لـ "سبوتنيك" ميزاتهقال تميم العابد، ممثل اللجنة العليا للمشاريع والإرث في دولة قطر، ومدير مشروع "استاد لوسيل"، أضخم ملعب سيستضيف كأس العالم 2022، لـ"سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتيإعداد وتقديم: نغم كباس
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نغم كباس
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راديو, بلا قيود, аудио

خبير أمني عراقي: مقبلون على هجمات مكثفة لـ"داعش"

14:32 GMT 06.12.2021
خبير أمني عراقي: مقبلون على هجمات مكثفة لـ"داعش"
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نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة: الرئيس الفلسطيني في الجزائر قبيل القمة العربية، قتلى وجرحى في هجوم لداعش شمالي العراق، تركيا تتعهد بإجلاء المرتزقة من ليبيا، مدير مشروع "استاد لوسيل" يكشف لـ"سبوتنيك" أهم ميزاته.
يزيد تنظيم "داعش" من هجماته في العراق إذ قتل 3 عناصر من البيشمركة وأصيب 5 آخرين، وذلك نتيجة هجوم شنه التنظيم الإرهابي (المحظور في روسيا) شمالي محافظة كركوك العراقية.
وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال الخبير الأمني العراقي، فاضل أبو رغيف:

"أحد أسباب هذا الهجوم هو توقف التعاون بين قيادة العمليات في الإقليم والمركز ما أدى إلى ظهور نقاط ومناطق رخوة أصبحت ساحة يتخذ منها التنظيم الإرهابي مقرا لنشاطه وكان هناك اجتماع أمني لقادة العمليات المشتركة من أجل وضع خطة أمنية وإجراءات واتفاقات وتفاهمات ربما تؤدي إلى ردم الهوة بين الطرفين، وأعتقد أنه خلال الحقبة القادمة نحن مقبلون على نشاط لـ"داعش" وهجمات مكثفة له في عدة مناطق عراقية".

مدير "استاد لوسيل" يكشف لـ "سبوتنيك" ميزاته

قال تميم العابد، ممثل اللجنة العليا للمشاريع والإرث في دولة قطر، ومدير مشروع "استاد لوسيل"، أضخم ملعب سيستضيف كأس العالم 2022، لـ"سبوتنيك":

"الملعب سيستضيف نهائي كأس العالم، و9 مباريات إضافية، ويتسع لـ80 -85 ألف متفرج وفيه 30 ألف طن من الحديد و280 متر مكعب من الخرسانة المسلحة، واستوديوهات بث، ومرافق للإعلاميين، وصالات ضيافة، و103 غرف سكاي بوكس".

التفاصيل في الملف الصوتي
إعداد وتقديم: نغم كباس
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
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