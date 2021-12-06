خبير‎: التفاهمات بين بغداد وأربيل بشأن الانتشار في المناطق المتنازع عليها ‏‎"‎حبر على ‏ورق‎"‎

واعتبر الباحث في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أن "ردود الفعل الرسمية لا تبشر بوجود تعاون استراتيجي بين الحكومة العراقية والبيشمركة في مواجهة هجمات تنظيم "داعش" الإرهابي".وذكرت مصادر أمنية عراقية، أن مسلحي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) سيطروا على قرية في شمال العراق، الأحد 6 ديسمبر كانون الأول.وقالت المصادر الأمنية لوكالة "رويترز" إن مسلحين تابعين لتنظيم "داعش" سيطروا على قرية لهيبان في شمال العراق بعد هجوم بدأوه، السبت.وأضافت المصادر أن أهالي القرية قاوموا المسلحين قبل أن يغادروا القرية، مشيرين إلى أن المسلحين قاموا بإضرام النيران في بعض منازل القرية.وبحسب الوكالة لم يصدر أي تأكيد رسمي من السلطات العراقية حتى الآن.
قال الباحث والمحلل السياسي العراقي، كفاح محمود، اليوم الاثنين، إن التفاهمات بين الحكومة العراقي وقوات البيشمركة الكردية، والتنسيق بشأن الانتشار في "المناطق المتنازع عليها" هي مجرد حبر على ورق.
واعتبر الباحث في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أن "ردود الفعل الرسمية لا تبشر بوجود تعاون استراتيجي بين الحكومة العراقية والبيشمركة في مواجهة هجمات تنظيم "داعش" الإرهابي".
وأكد أنه "ما لم يتم التنسيق بين القوات الأمنية العراقية وقوات البيشمركة لمواجهة تنظيم "داعش"، فقد يعود التنظيم الإرهابي للسيطرة على الكثير من المناطق ومن بينها كركوك والموصل، وقد نشهد مجددا ما عشناه في 2014"، على حد قوله.
وذكرت مصادر أمنية عراقية، أن مسلحي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) سيطروا على قرية في شمال العراق، الأحد 6 ديسمبر كانون الأول.
وقالت المصادر الأمنية لوكالة "رويترز" إن مسلحين تابعين لتنظيم "داعش" سيطروا على قرية لهيبان في شمال العراق بعد هجوم بدأوه، السبت.